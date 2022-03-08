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Міцна російська армія виявилася такою лише на парадах, військовий потенціал РФ майже вичерпано, - Центр протидії дезінформації

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Міцна російська армія виявилася такою лише на парадах, військовий потенціал РФ майже вичерпано, - Центр протидії дезінформації

РФ використовує проти України свої останні військові резерви.

Про це у Facebook повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, передає Цензор.НЕТ.

"Путінська армія практично повністю вичерпала свій потенціал. Це відчувається не лише в масовій мобілізації у Росії, а й в нестачі військової техніки та боєприпасів. Фото та відео з пересування російських військ на територію України яскраво демонструють, що замість розпіареної сучасної бронетехніки, солдатів перевозять звичайними автомобілями, мабуть, вилученими у підприємств та фермерських господарств", - йдеться в повідомленні.

В РНБО зазначили, що міцна російська армія виявилася такою лише на парадах, а в реальних бойових умовах її не вистачило навіть на два тижні.

"Останні кілька днів фіксується відносне зниження інтенсивності обстрілів українських позицій оперативно-тактичними ракетами 9М723. Схоже, ракети для обстрілів України зараз збирають з усієї Росії. РФ використовує проти України свої останні військові резерви", - додали в Центрі протидії дезінформації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти надсилають керівникам українських прифронтових міст та областей пропозиції здатися, - РНБО

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+20
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08.03.2022 20:52
+19
3 марта 2022 г. на 2м конгрессе рабочего класса Н. Мадуро приятно заявил:
- венесуэльская нация снова станет нефтяной державой;
- мы нефтяная страна, которая может быстро нарастить добычу;
- сейчас у нас объем собственной добычи нефти - 1 млн барр/сутки, но мы готовы - достичь добычи 2х млн барр/сутки нефти, а с помощью партнеров - 3 млн барр/сутки нефти за короткое время;
- нефть Венесуэлы доступна для тех, кто хочет добывать, хочет ее покупать, является инвестором, который пришел из Азия, Европа, США;
- Добро пожаловать! Из Южной Америки, Африки, откуда бы вы ни приехали;
двери Венесуэлы открыты для инвестиций, добычи нефти, газа и обеспечения нефтегазовой стабильности всего мира, включая США;
- Мы готовы продавать нефть и газ США, мы не должны политизировать сотрудничество, экономические вопросы не должны политизироваться.
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08.03.2022 20:51
+10
Завжди за перемогами російської армії стояли українці.
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08.03.2022 20:51
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На Київщині помітили ворожу колону з маркуванням "О" (ВIДЕО)
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08.03.2022 20:47 Відповісти
Чого ти тут пишеш.Сказали ж куди повідомляти.
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08.03.2022 20:52 Відповісти
А головне, що мало хто повідомляє в бот.
Знайомі військові мусять дзвонити до людей розпитувати.
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08.03.2022 21:18 Відповісти
білоруси заблудились?
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08.03.2022 20:53 Відповісти
кацапский оперативный резерв-буква О
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08.03.2022 20:57 Відповісти
Літерами О , Z , V , позначається військова техніка , яка належить до військових округів армії паРаші . О - центральний військовий округ , Z - західний , V ( восток ) - східний округ .
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08.03.2022 21:06 Відповісти
Кажуть вже бігають по полях!
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08.03.2022 21:02 Відповісти
Местному населению рекомендуется не в паблики видики выкладывать, а внимательно считать количество, виды техники, засекать время и геотег, и сразу заполнять удобную форму здесь - https://sprotyv.mod.gov.ua/salut-form/
От этого пользы будет больше.
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08.03.2022 21:04 Відповісти
Які війни вже програвала Росія? Дуже багато - готуємо список || Історія для дорослих - https://www.youtube.com/watch?v=oYDwCoicZj8&ab_channel=%D0%86%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D1%96%D1%8F%D0%B4%D0%BB%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B8%D1%85
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08.03.2022 20:47 Відповісти
А яку вона виграла?
Без ленд-лізу і другого фронту вона здохла ще в 1942му.
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08.03.2022 21:02 Відповісти
Краще не гаяти час, і скласти список, які вона вигравала.
Буде на порядок коротше і простіше.
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08.03.2022 21:06 Відповісти
Дутая армия.
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08.03.2022 20:48 Відповісти
ну зачем это говорить - эйфория на войне так же вредна, как и позиция "все пропало", а авиация, а ракеты, а наша оккупированная территория
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08.03.2022 20:48 Відповісти
Ну то цеж "центр протидії дезінформації". Це ж пропагандистський орган. Це їхня робота.
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08.03.2022 20:50 Відповісти
нагадую всім..

нові методички в путінотролів мають завданням посіяти сумніви,зневіру та розбрат:

Hanka Panyanka

ну зачем это говорить - эйфория на войне так же вредна, как и позиция "все пропало", а авиация, а ракеты, а наша оккупированная территория
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08.03.2022 20:51 Відповісти
сам ты троль, шапкозакидательство еще никого до добра не доводило
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08.03.2022 20:53 Відповісти
Згоден з вами, веде себе як військовий експерт...
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08.03.2022 20:54 Відповісти
і це лише за 13 днів..

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08.03.2022 20:49 Відповісти
Останні кілька днів фіксується відносне зниження інтенсивності обстрілів українських позицій оперативно-тактичними ракетами 9М723 Джерело: https://censor.net/ua/n3322963
------
Так их всего в ********* 140 штук сделали, дорогое это удовольствие Искандеры, бюджет-то не резиновый да и ******** что-то нужно для себя любимых.
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08.03.2022 20:49 Відповісти
всьо ужо с-3,14-жджено до нас(С)
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08.03.2022 20:53 Відповісти
Без Українців це не армія а гівно
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08.03.2022 20:50 Відповісти
Завжди за перемогами російської армії стояли українці.
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08.03.2022 20:51 Відповісти
Здається, в Україні доведеться скасовувати мораторій на експорт металобрухту.
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08.03.2022 20:50 Відповісти
50 тищ вже перемололи. Лишилось 100.
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08.03.2022 20:51 Відповісти
це не шашки і тим паче не чапаєва
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08.03.2022 21:06 Відповісти
3 марта 2022 г. на 2м конгрессе рабочего класса Н. Мадуро приятно заявил:
- венесуэльская нация снова станет нефтяной державой;
- мы нефтяная страна, которая может быстро нарастить добычу;
- сейчас у нас объем собственной добычи нефти - 1 млн барр/сутки, но мы готовы - достичь добычи 2х млн барр/сутки нефти, а с помощью партнеров - 3 млн барр/сутки нефти за короткое время;
- нефть Венесуэлы доступна для тех, кто хочет добывать, хочет ее покупать, является инвестором, который пришел из Азия, Европа, США;
- Добро пожаловать! Из Южной Америки, Африки, откуда бы вы ни приехали;
двери Венесуэлы открыты для инвестиций, добычи нефти, газа и обеспечения нефтегазовой стабильности всего мира, включая США;
- Мы готовы продавать нефть и газ США, мы не должны политизировать сотрудничество, экономические вопросы не должны политизироваться.
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08.03.2022 20:51 Відповісти
Так, шо на мацкву?
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08.03.2022 20:51 Відповісти
Нехай вони самі себе позжирають.
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08.03.2022 20:52 Відповісти
Одне слово...паРаша.
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08.03.2022 20:51 Відповісти
А армату що слабо запустити?
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08.03.2022 20:52 Відповісти
За інформацією від джерел з Криму, росіяни хотять залучати до бойових вильотів по території України курсантів випускних курсів. Майбутніх льотчиків штурмової авіації з Борисоглєбського факультету Краснодарського ВВАУЛ відрядили до авіачастин, які розгорнуті зараз на тимчасово окупованому півострові. Іншу частину випускників факультету штурмової авіації планують перекинути в Білорусь.
Разом з ними в авіазєднання, які задіяні до нападу на Україну найближчим часом відрядять і курсантів-винищувачів з Армавірського факультету КВВАУЛ.
За відкритою інформацією з російських ЗМІ у ВКС РФ дифіцит льотчиків на 2021 рік (озвучив міністр Шойгу) складала близько 1300 чоловік. Після появи перших втрат літаків і полонених пілотів, бажаючих "працювати" по Україні значно поменшало, тож садять за штурвали дітей по 19-20 років і примушують їх вбивати мирних людей...
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08.03.2022 20:52 Відповісти
Привид Києва на них!
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08.03.2022 20:56 Відповісти
найголовніше не виліт а посадка
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08.03.2022 20:59 Відповісти
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08.03.2022 20:52 Відповісти
Сапоги-скороходы, лапти-вертолеты.
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08.03.2022 21:54 Відповісти
Переходимо до контр наступу?
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08.03.2022 20:54 Відповісти
++ Мы це знали ще у 14-му. Тепер усі пересвідчилися. Їбашимо і усе буде добре!
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08.03.2022 20:58 Відповісти
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08.03.2022 21:05 Відповісти
вот я не согласен что на расее не было гейпарадов. после того как были разгромлены их войска в Украине , гейпарадом можно считать их танковый биатлон
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08.03.2022 21:06 Відповісти
Може хватить шапками закидувать? Їх ще дохера і вони лізуть вперед...
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08.03.2022 21:07 Відповісти
Не страшно померти і бути похованим під державним прапором ніж як заритим у вигрібну яму
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08.03.2022 21:10 Відповісти
путин потерял все свое вооружение в Украине.
Чем будет парады проводить?
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08.03.2022 21:13 Відповісти
они могут ещё произвести, к сожалению.
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08.03.2022 21:29 Відповісти
Одни мультики
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09.03.2022 02:56 Відповісти
 
 