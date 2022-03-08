Міцна російська армія виявилася такою лише на парадах, військовий потенціал РФ майже вичерпано, - Центр протидії дезінформації

РФ використовує проти України свої останні військові резерви.

Про це у Facebook повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, передає Цензор.НЕТ.

"Путінська армія практично повністю вичерпала свій потенціал. Це відчувається не лише в масовій мобілізації у Росії, а й в нестачі військової техніки та боєприпасів. Фото та відео з пересування російських військ на територію України яскраво демонструють, що замість розпіареної сучасної бронетехніки, солдатів перевозять звичайними автомобілями, мабуть, вилученими у підприємств та фермерських господарств", - йдеться в повідомленні.

В РНБО зазначили, що міцна російська армія виявилася такою лише на парадах, а в реальних бойових умовах її не вистачило навіть на два тижні.

"Останні кілька днів фіксується відносне зниження інтенсивності обстрілів українських позицій оперативно-тактичними ракетами 9М723. Схоже, ракети для обстрілів України зараз збирають з усієї Росії. РФ використовує проти України свої останні військові резерви", - додали в Центрі протидії дезінформації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Окупанти надсилають керівникам українських прифронтових міст та областей пропозиції здатися, - РНБО