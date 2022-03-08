Міцна російська армія виявилася такою лише на парадах, військовий потенціал РФ майже вичерпано, - Центр протидії дезінформації
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РФ використовує проти України свої останні військові резерви.
Про це у Facebook повідомляє Центр протидії дезінформації при РНБО, передає Цензор.НЕТ.
"Путінська армія практично повністю вичерпала свій потенціал. Це відчувається не лише в масовій мобілізації у Росії, а й в нестачі військової техніки та боєприпасів. Фото та відео з пересування російських військ на територію України яскраво демонструють, що замість розпіареної сучасної бронетехніки, солдатів перевозять звичайними автомобілями, мабуть, вилученими у підприємств та фермерських господарств", - йдеться в повідомленні.
В РНБО зазначили, що міцна російська армія виявилася такою лише на парадах, а в реальних бойових умовах її не вистачило навіть на два тижні.
"Останні кілька днів фіксується відносне зниження інтенсивності обстрілів українських позицій оперативно-тактичними ракетами 9М723. Схоже, ракети для обстрілів України зараз збирають з усієї Росії. РФ використовує проти України свої останні військові резерви", - додали в Центрі протидії дезінформації.
Будь ласка, зачекайте...
Знайомі військові мусять дзвонити до людей розпитувати.
От этого пользы будет больше.
Без ленд-лізу і другого фронту вона здохла ще в 1942му.
Буде на порядок коротше і простіше.
нові методички в путінотролів мають завданням посіяти сумніви,зневіру та розбрат:
Hanka Panyanka
ну зачем это говорить - эйфория на войне так же вредна, как и позиция "все пропало", а авиация, а ракеты, а наша оккупированная территория
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Так их всего в ********* 140 штук сделали, дорогое это удовольствие Искандеры, бюджет-то не резиновый да и ******** что-то нужно для себя любимых.
- венесуэльская нация снова станет нефтяной державой;
- мы нефтяная страна, которая может быстро нарастить добычу;
- сейчас у нас объем собственной добычи нефти - 1 млн барр/сутки, но мы готовы - достичь добычи 2х млн барр/сутки нефти, а с помощью партнеров - 3 млн барр/сутки нефти за короткое время;
- нефть Венесуэлы доступна для тех, кто хочет добывать, хочет ее покупать, является инвестором, который пришел из Азия, Европа, США;
- Добро пожаловать! Из Южной Америки, Африки, откуда бы вы ни приехали;
двери Венесуэлы открыты для инвестиций, добычи нефти, газа и обеспечения нефтегазовой стабильности всего мира, включая США;
- Мы готовы продавать нефть и газ США, мы не должны политизировать сотрудничество, экономические вопросы не должны политизироваться.
Разом з ними в авіазєднання, які задіяні до нападу на Україну найближчим часом відрядять і курсантів-винищувачів з Армавірського факультету КВВАУЛ.
За відкритою інформацією з російських ЗМІ у ВКС РФ дифіцит льотчиків на 2021 рік (озвучив міністр Шойгу) складала близько 1300 чоловік. Після появи перших втрат літаків і полонених пілотів, бажаючих "працювати" по Україні значно поменшало, тож садять за штурвали дітей по 19-20 років і примушують їх вбивати мирних людей...
Чем будет парады проводить?