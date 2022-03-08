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Окупанти надсилають керівникам українських прифронтових міст та областей пропозиції здатися, - РНБО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти надсилають керівникам українських прифронтових міст та областей пропозиції здатися, - РНБО

Центр протидії дезінформації при РНБО України повідомляє, що окупанти продовжують масово розсилати керівникам українських міст та областей пропозиції здатися.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Центр протидії дезінформації при РНБО України.

"На цей час пропозицію співпрацювати з російськими загарбниками з обіцянками збереження життя та збагачення отримав міський голова Ірпеня Олександр Маркушин. Відповідь мера міста очікувана - "Ірпінь не здається, Ірпінь не продається, Ірпінь б’ється!".

Аналогічна пропозиція від агресора розпочати переговори та здати місто надійшла заступнику голови Харківської ОДА Роману Семенусі. Ворог отримав гнівну відповідь: "Росіяни мені запропонували здатися. Смішні якісь. Перемога скоро!", - йдеться у повідомленні.

У ЦПД впевнені, що заклики російського загарбника і до інших керівників українських міст прифронтової смуги очікує така ж рішуча відповідь: "Жодної капітуляції, ми на своїй землі - тільки перемога!".

Також читайте: Окупанти можуть використати технологію діпфейк, щоб дезінформувати про "капітуляцію" України

Автор: Володимир Янченко
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08.03.2022 16:07 Відповісти
ну так нехай приїзджають, а потім на фарш їх усіх
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08.03.2022 16:08 Відповісти
Сами взять не могут-только подыхают,как собаки. Решили писульками побаловаться.
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08.03.2022 16:30 Відповісти
Можно было бы сначала номер карты дать для помощи ВСУ, а потом уже за русским кораблём отправлять
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08.03.2022 16:33 Відповісти
"Рус Іван сдафайса! Будет водка, горячий кохве! Бить не будем!" - потрібно такі листівки розкидати! Це теж інф. війна!!!
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08.03.2022 16:40 Відповісти
Подплывает пират к кораблю на шлюпке, налягая на вёсла, и кричит.
- Эй, там сдавайтесь!!!!
Ему сверху.
- ПОШЁЛ НАХ.Й!.
Пират отплывает и возмущается.
- И так всю жизнь(((.
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08.03.2022 17:07 Відповісти
*** им в сраку,рашистские оккупантам! Они ещё не поняли,на кого и на что напоролись!!!
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08.03.2022 17:11 Відповісти
Доречі,цікаво,а наші хлопці використовують агітаційні снаряди? Хто знає? Це не дріб'язок,це важливо!
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08.03.2022 17:14 Відповісти
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08.03.2022 18:42 Відповісти
 
 