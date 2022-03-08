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Оккупанты присылают руководителям украинских прифронтовых городов и областей предложения сдаться, - СНБО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Оккупанты присылают руководителям украинских прифронтовых городов и областей предложения сдаться, - СНБО

Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины сообщает, что оккупантыхпродолжают массово рассылать руководителям украинских городов и областей предложения сдаться.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины.

"В настоящее время предложение сотрудничать с российскими захватчиками с обещаниями сохранения жизни и обогащения получил городской голова Ирпеня Александр Маркушин. Ответ мэра города ожидаемый - "Ирпень не сдается, Ирпень не продается, Ирпень бьется!".

Аналогичное предложение от агрессора начать переговоры и сдать город поступило заместителю председателя Харьковской ОГА Роману Семенухе. Враг получил гневный ответ: "Россияне мне предложили сдаться. Смешные какие-то. Победа скоро!", - говорится в сообщении.

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В ЦПИ уверены, что призывы российского захватчика и к другим руководителям украинских городов прифронтовой полосы ожидает такой же решительный ответ: "Нет капитуляции, мы на своей земле - только победа!".

Автор: Анастасія Потіха
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08.03.2022 16:07 Ответить
ну так нехай приїзджають, а потім на фарш їх усіх
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08.03.2022 16:08 Ответить
Сами взять не могут-только подыхают,как собаки. Решили писульками побаловаться.
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08.03.2022 16:30 Ответить
Можно было бы сначала номер карты дать для помощи ВСУ, а потом уже за русским кораблём отправлять
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08.03.2022 16:33 Ответить
"Рус Іван сдафайса! Будет водка, горячий кохве! Бить не будем!" - потрібно такі листівки розкидати! Це теж інф. війна!!!
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08.03.2022 16:40 Ответить
Подплывает пират к кораблю на шлюпке, налягая на вёсла, и кричит.
- Эй, там сдавайтесь!!!!
Ему сверху.
- ПОШЁЛ НАХ.Й!.
Пират отплывает и возмущается.
- И так всю жизнь(((.
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08.03.2022 17:07 Ответить
*** им в сраку,рашистские оккупантам! Они ещё не поняли,на кого и на что напоролись!!!
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08.03.2022 17:11 Ответить
Доречі,цікаво,а наші хлопці використовують агітаційні снаряди? Хто знає? Це не дріб'язок,це важливо!
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08.03.2022 17:14 Ответить
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08.03.2022 18:42 Ответить
 
 