Окупанти можуть використати технологію діпфейк, щоб дезінформувати про "капітуляцію" України
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Окупанти намагатимуться використати технологію діпфейк щоб дезінформувати громадян про "капітуляцію" України.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.
"Уявіть, що бачите в телевізорі Володимира Зеленського, який робить заяву про капітуляцію. Ви бачите його, ви чуєте його – а отже, це правда. Але це не правда! Це технологія діпфейк.
Це буде не справжнє відео, а створене через алгоритми машинного навчання. Відео, зроблені через такі технології, майже не можливо відрізнити від реальних. Знайте – це фейк! Його мета – дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі", - йдеться у повідомленні.
"Будьте впевнені – Україна не капітулюватиме! Росії залишається лише вигадати фейкову перемогу, закрити у себе інтернет і усі контакти з іншим світом", - наголосили у СВ ЗСУ.
Будь ласка, зачекайте...
"РАНКОВИЙ КУЛИК
Друзі, новий вид провокації ворога.
Їде машина, на бортах написано "груз 200", за ним транспорт по бортах заставлений ящиками, між цих ящиків люди з автоматами в притул розстрілюють наших військових, представників ТО, цивільне населення. Є такі випадки у Бахмачі. Прохання поширити."
імпортуємо ягєль для виготовлення комбікорму!
на кожного Українця по 5 рабів!
бо вони були, є і залишаться рабами.
їстимуть ягель, сіятимуть бурячки!
⚡️ Я решил продать футбольный клуб «Челси», - Абрамович.
Об этом сообщил бывший главный прокурор Украины Юрий Луценко.
У знавців воєн я прочитав, що такі агонійні методи терору - ознака пізніх стадій. Це, по суті, наприкінцева Чечня. Чи передфінальна Сирія. Масований спурт є ознакою відчайдушності. Це як останній бій, розтягнутий в часі. Будь-якою ціною - стратегія адольфа-другого. Це триватиме доти, доки він не здохне. Його варто оголосити терористом №1 і запустити процес на фізичне знищення. Сподіваюся, великі країни з великими спецслужбами пошурупають у цьому напрямку. Бо це ніколи не закінчиться. Там нема раціо, там суцільне психо.
Наскільки я бачу, рашисти в рукаві мають 2 останні тузи: це Бєларусь і це Крим. Основне й кінцеве підсилення за принципом «пан або пропав» (буде друге) йтиме саме звідти. Двома країнами проти однієї - я не знаю, чи є щось більш нице і щуряче. Якщо нашою «другою країною» не стане Захід, то кандидувати на вступ в ЄС не буде кому, даруйте. Я не хочу навіть думати в цьому напрямку, їй-богу.
Користуючись нагодою, ще кілька слів. Оскільки наша історія спротиву не скінчиться завтра, то треба навчитися бігти на довгу дистанцію і розподіляти ресурси на кілька етапів. Зараз першочерговий час - мілітарних людей з навиками + битих волонтерів, звиклих до екстріму тут і зараз. Тут і зараз тероборона й армія затребує людей із бодай якоюсь готовністю («нульових чайників» на потім, хай би краще того не було); тут і зараз волонтери просять долучатися не за принципом метушливої гіперактивності, а розважливої відповідальності.
Це важко і не всіма сприймається, але: різні люди мають різну психіку, кріпкість здоров'я й фахову корисність, відтак у кожної людини - різний ККД у нинішній ситуації. А значить, абсолютно кожна людина може знайти свій максимально корисний застосунок, і це чудово, бо тоді жоден інший напрямок не просідатиме! І не треба себе картати чи картати когось. Бо війська бувають не лише армійські, але й інформаційні, логістичні, диверсійні, кібер, волонтерські, економічні, диспетчерські, психологічні тощо. Потрібні всі на всіх фронтах, бо український спротив такий самий повномасштабний, як і вторгнення. В цьому і є суть національного пориву - він багатофланговий і всеосяжний.
Усі ці дні пронизані словом МУСИМО. Люди і людоньки, ми МУСИМО. Мене найбільше гріють думки про те, що раша вже зазнала цивілізаційного краху, а це, власне, і є найвищою перемогою, яка уже сталася. Вона УЖЕ сталася, незалежно від того, скільки там ракет ще лишилося в трупа. Бережімо себе.
НА БРЕХНІ ЗАСНОВАНА ЇХ ІМПЕРІЯ
ЗЕ щось нестерпного готується зморозити?
чи боїться якогось компромату стосовно свого минулого?
якщо друге - півбіди... він (по характеру) дуже переоцінює шкоду від такого