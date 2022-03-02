Окупанти можуть використати технологію діпфейк, щоб дезінформувати про "капітуляцію" України

Окупанти намагатимуться використати технологію діпфейк щоб дезінформувати громадян про "капітуляцію" України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

"Уявіть, що бачите в телевізорі Володимира Зеленського, який робить заяву про капітуляцію. Ви бачите його, ви чуєте його – а отже, це правда. Але це не правда! Це технологія діпфейк.

Це буде не справжнє відео, а створене через алгоритми машинного навчання. Відео, зроблені через такі технології, майже не можливо відрізнити від реальних. Знайте – це фейк! Його мета – дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі", - йдеться у повідомленні.

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"Будьте впевнені – Україна не капітулюватиме! Росії залишається лише вигадати фейкову перемогу, закрити у себе інтернет і усі контакти з іншим світом", - наголосили у СВ ЗСУ.