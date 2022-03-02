УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
17726 відвідувачів онлайн
Новини Війна в Україні
9674 35
війна (7386) дезінформація (141) фейк (340)

Окупанти можуть використати технологію діпфейк, щоб дезінформувати про "капітуляцію" України

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Окупанти можуть використати технологію діпфейк, щоб дезінформувати про "капітуляцію" України

Окупанти намагатимуться використати технологію діпфейк щоб дезінформувати громадян про "капітуляцію" України.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Сухопутні війська ЗСУ.

"Уявіть, що бачите в телевізорі Володимира Зеленського, який робить заяву про капітуляцію. Ви бачите його, ви чуєте його – а отже, це правда. Але це не правда! Це технологія діпфейк.

Це буде не справжнє відео, а створене через алгоритми машинного навчання. Відео, зроблені через такі технології, майже не можливо відрізнити від реальних. Знайте – це фейк! Його мета – дезорієнтувати, посіяти паніку, зневірити громадян і схилити наші війська до здачі", - йдеться у повідомленні.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Окупанти готують масштабну провокацію. Глушитимуть зв'язок та вкинуть фейкові повідомлення про нібито "капітуляцію" України, - Резніков

"Будьте впевнені – Україна не капітулюватиме! Росії залишається лише вигадати фейкову перемогу, закрити у себе інтернет і усі контакти з іншим світом", - наголосили у СВ ЗСУ.

Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
📢 Підтримати Цензор.НЕТ 📢
Топ коментарі
+20
технология дипфейк - это что?? типа технология для конченых дебилов? Так она у нас не работает. Это больше для саратова и прочих ихних глубеней.
показати весь коментар
02.03.2022 20:30
+14
Кремлевское-фашисткое быдло Вы будуте зарезаны как свиньи. Ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
показати весь коментар
02.03.2022 20:28
+12
DeepFuck буде, Путін вже стоїть раком
показати весь коментар
02.03.2022 20:31
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Кремлевское-фашисткое быдло Вы будуте зарезаны как свиньи. Ссыте в штаны, мы за вами уже пришли - Слава Украине!
показати весь коментар
02.03.2022 20:28 Відповісти
а почему не сделать такое ПУТИН В ПРЯМОМО ЭФИРЕ С БУНКЕРЕ КАЕТСЯ ЧТО ОН ОСОЗНАЛ ОШИБКУ УСТАЛ И Я БОЛЬНОЙ БЕРЕТ ПИСТОЛЕТ И В ВИСОК БАБАХ И КРОВЬ НА ВЕСЬ ЭКРАН....
показати весь коментар
02.03.2022 20:33 Відповісти
Обережно ! ************* з новими провокаціями...

"РАНКОВИЙ КУЛИК
Друзі, новий вид провокації ворога.
Їде машина, на бортах написано "груз 200", за ним транспорт по бортах заставлений ящиками, між цих ящиків люди з автоматами в притул розстрілюють наших військових, представників ТО, цивільне населення. Є такі випадки у Бахмачі. Прохання поширити."





показати весь коментар
02.03.2022 20:35 Відповісти
ми забули про рабів!!! як було у 2014!
імпортуємо ягєль для виготовлення комбікорму!
на кожного Українця по 5 рабів!

бо вони були, є і залишаться рабами.

їстимуть ягель, сіятимуть бурячки!
показати весь коментар
02.03.2022 20:36 Відповісти
технология дипфейк - это что?? типа технология для конченых дебилов? Так она у нас не работает. Это больше для саратова и прочих ихних глубеней.
показати весь коментар
02.03.2022 20:30 Відповісти
а чого продюсер єрмак таке саме не втне?
показати весь коментар
02.03.2022 20:30 Відповісти
DeepFuck буде, Путін вже стоїть раком
показати весь коментар
02.03.2022 20:31 Відповісти
Технологія дипфейк ще не дуже добре працює - навить завжди видно, що фейк. Треба бути якімось зовсім сліпим та тупим, щоб повірити.
показати весь коментар
02.03.2022 20:31 Відповісти
пусть идёт на опережение. уже сегодня в обращении скажет, что от него никогда не услышать слов о капитуляции, а если услышат, то это фейк, какими пассажами и уточнениями это завление бы не сопровождалось
показати весь коментар
02.03.2022 20:32 Відповісти

⚡️ Я решил продать футбольный клуб «Челси», - Абрамович.
показати весь коментар
02.03.2022 20:34 Відповісти
0,99 центов
показати весь коментар
02.03.2022 20:36 Відповісти
А я как увидел новость на Лондонской фондовой бирже что акция Сбербанка России стоит 1 цент я громко посмеялся
показати весь коментар
02.03.2022 20:40 Відповісти
Это же экономический прорыв! Теперь можно за один доллар купить сто акций Сбербанка!!!!!!!
показати весь коментар
02.03.2022 20:46 Відповісти
З'їсти то він з'їсть, та хто ж йому дасть...
показати весь коментар
02.03.2022 20:34 Відповісти
Пглакулол Юла Луценко пишед что под Одессов потоплент БДК, кто может подтвердить?
показати весь коментар
02.03.2022 20:35 Відповісти
Может это судно под флагом Бангладеш в которое попали рашисты
показати весь коментар
02.03.2022 20:38 Відповісти
Сегодня, 2 марта, в Черном море, вблизи Одессы, украинские военные подбили большой десантный корабль России с экипажем до 600 человек.

Об этом сообщил бывший главный прокурор Украины Юрий Луценко.
показати весь коментар
02.03.2022 20:54 Відповісти
⚡️Один из крупнейших мировых производителей программного обеспечения Oracle приостановил все операции в России.
показати весь коментар
02.03.2022 20:36 Відповісти
В ответ получат технологию дикпик от всего цивилизованного мира
показати весь коментар
02.03.2022 20:37 Відповісти
Зараз ми входимо в найтемнішу, найпідлішу, найцинічнішу фазу вторгнення. Це вже навіть не війна, бо навіть війна має свою етику, неписані правила й писані конвенції. Фаза війни перейшла в фазу терору по бєспредєлу. Неприцільний обстріл, мирні райони, точкові диверсії на місцях, газогони, інфраструктура зв'язку, теракти, діти й жінки попереду танків, цунамі фейків та інформвкидів, замахи, осатанілі штурми й заборонені види озброєнь - це стандартний набір звіра (я буду без матюків). Позаяк це вже не війна, а хаотичний тероро-геноцид, то правил уже нема. Зникло таке поняття, як "передова". Тепер передовою є вся країна: від гарячих бойових точок до тилу.

У знавців воєн я прочитав, що такі агонійні методи терору - ознака пізніх стадій. Це, по суті, наприкінцева Чечня. Чи передфінальна Сирія. Масований спурт є ознакою відчайдушності. Це як останній бій, розтягнутий в часі. Будь-якою ціною - стратегія адольфа-другого. Це триватиме доти, доки він не здохне. Його варто оголосити терористом №1 і запустити процес на фізичне знищення. Сподіваюся, великі країни з великими спецслужбами пошурупають у цьому напрямку. Бо це ніколи не закінчиться. Там нема раціо, там суцільне психо.

Наскільки я бачу, рашисти в рукаві мають 2 останні тузи: це Бєларусь і це Крим. Основне й кінцеве підсилення за принципом «пан або пропав» (буде друге) йтиме саме звідти. Двома країнами проти однієї - я не знаю, чи є щось більш нице і щуряче. Якщо нашою «другою країною» не стане Захід, то кандидувати на вступ в ЄС не буде кому, даруйте. Я не хочу навіть думати в цьому напрямку, їй-богу.

Користуючись нагодою, ще кілька слів. Оскільки наша історія спротиву не скінчиться завтра, то треба навчитися бігти на довгу дистанцію і розподіляти ресурси на кілька етапів. Зараз першочерговий час - мілітарних людей з навиками + битих волонтерів, звиклих до екстріму тут і зараз. Тут і зараз тероборона й армія затребує людей із бодай якоюсь готовністю («нульових чайників» на потім, хай би краще того не було); тут і зараз волонтери просять долучатися не за принципом метушливої гіперактивності, а розважливої відповідальності.

Це важко і не всіма сприймається, але: різні люди мають різну психіку, кріпкість здоров'я й фахову корисність, відтак у кожної людини - різний ККД у нинішній ситуації. А значить, абсолютно кожна людина може знайти свій максимально корисний застосунок, і це чудово, бо тоді жоден інший напрямок не просідатиме! І не треба себе картати чи картати когось. Бо війська бувають не лише армійські, але й інформаційні, логістичні, диверсійні, кібер, волонтерські, економічні, диспетчерські, психологічні тощо. Потрібні всі на всіх фронтах, бо український спротив такий самий повномасштабний, як і вторгнення. В цьому і є суть національного пориву - він багатофланговий і всеосяжний.

Усі ці дні пронизані словом МУСИМО. Люди і людоньки, ми МУСИМО. Мене найбільше гріють думки про те, що раша вже зазнала цивілізаційного краху, а це, власне, і є найвищою перемогою, яка уже сталася. Вона УЖЕ сталася, незалежно від того, скільки там ракет ще лишилося в трупа. Бережімо себе.
показати весь коментар
02.03.2022 20:39 Відповісти
Звісно мусимо - так Україна залишає 300 річну окупацію Масквою на користь Європи де ми завжди і були з часів Київа. Імперія здихає в конвульсіях і агонії.
показати весь коментар
02.03.2022 20:53 Відповісти
Так може треба записати русні відео від імені х*йла? Що вони капітулють і щоб їх недобита амрія йшла нахер
показати весь коментар
02.03.2022 20:39 Відповісти
Гарна ідея - кацапи свято вірять свому ТБ.
показати весь коментар
02.03.2022 20:48 Відповісти
А Bild почитывает ***** сидя на унитазе, поскольку вместо запланированной денацификации у него началась жидкая дефекация.
показати весь коментар
02.03.2022 20:46 Відповісти
показати весь коментар
02.03.2022 20:42 Відповісти
Скільки ботні навилазило.Підгорає?
показати весь коментар
02.03.2022 20:44 Відповісти
КАЦАПИ ЯКІ НЕ БРЕШУТЬ ЦЕ НЕ КАЦАПИ.
НА БРЕХНІ ЗАСНОВАНА ЇХ ІМПЕРІЯ
показати весь коментар
02.03.2022 20:47 Відповісти
Пока что используют deep throat
показати весь коментар
02.03.2022 20:47 Відповісти
wtf,
ЗЕ щось нестерпного готується зморозити?
чи боїться якогось компромату стосовно свого минулого?

якщо друге - півбіди... він (по характеру) дуже переоцінює шкоду від такого
показати весь коментар
02.03.2022 20:53 Відповісти
кацапские козлины до сих пор не понимают, что уже ничего им не поможет, только бегство на Козляндию, где они еще пока могут спастись.
показати весь коментар
02.03.2022 21:01 Відповісти
 
 