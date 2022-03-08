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Російські військовополонені працюватимуть на відновлення економіки України, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські військовополонені працюватимуть на відновлення економіки України, - МВС

З російськими полоненими в Україні поводитимуться відповідно до норм міжнародного гуманітарного права, а згодом вони будуть працювати на відновлення української економіки.

Про це сьогодні повідомив перший заступник міністра внутрішніх справ України Євгеній Єнін під час всеукраїнського телемарафону, передає Цензор.НЕТ.

Він наголосив, що Україна буде чітко дотримуватися усіх норм міжнародного гуманітарного права.

"І саме це відрізняє нас від російського агресора, який стріляє по мирному населенню, завдає ракетно-бомбових ударів по помешканнях. І я вже не говорю про поводження з нашими військовослужбовцями", - сказав він.

Перший заступник очільника МВС зазначив, що Україна буде використовувати усі можливості, які дають Женевські конвенції щодо військовополонених.

"Ми будемо використовувати всі ті можливості, які дають нам у цьому плані Женевські конвенції. Тобто використання праці тощо. Всі ці люди згодом будуть працювати на відновлення економіки України", - додав Єнін.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+26
Цей скот нічого окрім як красти і вбивати не вміє.
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08.03.2022 20:54
+21
Будут своих дохлых сослуживцев в вагоны складывать, для начала. А там всякую черновую работу, типа таскания шпал и копания траншей.
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08.03.2022 20:57
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Цей скот нічого окрім як красти і вбивати не вміє.
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08.03.2022 20:54 Відповісти
Умеют и будут. а именно.круглое носить-квадратное катать
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08.03.2022 20:56 Відповісти
можна пускати на розмінування, все одно їх нє жалко
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08.03.2022 21:00 Відповісти
Трупаки кацапів збирати і закопувати навчати не потрібно ((
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08.03.2022 21:18 Відповісти
наконец-то прислушались к моим советам )))
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08.03.2022 20:54 Відповісти
Для перевиховання.
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08.03.2022 20:56 Відповісти
надеюсь обломки и мусор эти организмы смогут по убирать
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08.03.2022 20:58 Відповісти
Так, нехай прибирають міста, копають, асфальт кладуть, дрова рубають та інше.
Для дебілів робота теж знайдеться.
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08.03.2022 21:14 Відповісти
***** построят, потом будут и мосты падать, и кирпичи со зданий на голову. Они у себя в деревянных совсковых бараках живут, не могут ничего построить, а вы тут говорите)
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08.03.2022 20:56 Відповісти
Ссорі
.А нам по два раба !?
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08.03.2022 20:57 Відповісти
Нехай руїни розгрібають, ними ж створені. А якщо на їх голови прилетить авіабомба від своїх, то нічого страшного не станеться.
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08.03.2022 20:57 Відповісти
Будут своих дохлых сослуживцев в вагоны складывать, для начала. А там всякую черновую работу, типа таскания шпал и копания траншей.
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08.03.2022 20:57 Відповісти
На уранові шахти до позеленіння
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08.03.2022 20:57 Відповісти
На рудники разве что ...
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08.03.2022 20:58 Відповісти
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08.03.2022 20:59 Відповісти
Яка млять женевська конвенція, вони не на війні, їхній вождь не оголошував війну, то ж вони просто бандити.
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08.03.2022 21:01 Відповісти
Как немцы причем 10 лет.
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08.03.2022 21:01 Відповісти
Тіки хай напис буде із попередженням, що воно "відновлено полоненими кацапами". Я розумію, нащо це робити, але плодами кацапської творчості користуватися бажання нема
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08.03.2022 21:03 Відповісти
"Тут не карають, а виправляють" - бачив такий лозунг над одною тюрмою за радянських часів. Хотіли совок - хай буде їм по-їхньому, вони іншого ставлення не розуміють.
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08.03.2022 21:04 Відповісти
А вот я сильно не уверен в этом. Я лучше буду работать по 12 часов в сутки на восстановление, а всю русню пустить на удобрения
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08.03.2022 21:05 Відповісти
Пускай верховна рада примет закон, всем пленным на лбу выжигать букву Z
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08.03.2022 21:32 Відповісти
С них получить какую то пользу можно, если пускать их перед танками, в качестве щита, иначе, на их содержание уйдет больше бабла, чем будет пользы.
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08.03.2022 21:35 Відповісти
на урановые рудники!
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08.03.2022 21:36 Відповісти
я бы на месте замминистра добавил бы одну фразу из трех слов: "как пленные немцы в СССР"
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08.03.2022 21:48 Відповісти
Нехай подякують Богу, що живі залишились, може роки через три мамок побачать!
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08.03.2022 22:47 Відповісти
Это правильно
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09.03.2022 02:55 Відповісти
 
 