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НАТО (5114) Швеція (648)

Прем'єрка Швеції відкинула заклики розглянути питання про вступ до НАТО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Прем'єрка Швеції відкинула заклики розглянути питання про вступ до НАТО

Прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон у вівторок відкинула заклики опозиції розглянути питання про вступ до НАТО після вторгнення Росії в Україну.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.

Швеція не брала участі у воєнних діях з 1814 року і будувала свою зовнішню політику на неучасті у військових альянсах, але останніми роками вона налагоджувала дедалі тісніші зв’язки з НАТО.

Через вторгнення Росії в Україну у Швеції поновилися заклики приєднатися до НАТО разом з Фінляндією, яка також не є членом Альянсу.

"Якщо Швеція вирішить скерувати заявку на вступ до НАТО в нинішній ситуації, це ще більше дестабілізує цю частину Європи і посилить напруженість", - сказала Андерссон журналістам.

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"Протягом усього цього часу я чітко давала зрозуміти, що найкращим для безпеки Швеції та безпеки цього регіону у Європі є те, що уряд має довгострокову, послідовну та передбачувану політику, і я в цьому вірю", - додала вона.

Росія не хоче, щоб Фінляндія чи Швеція приєдналися до НАТО, і наприкінці минулого місяця Москва попередила про "серйозні військово-політичні наслідки", якщо вони приєднаються.

Опитування, проведене в п'ятницю Demoskop на замовлення газети Aftonbladet, показало, що 51% шведів виступають за членство в НАТО порівняно з 42% у січні.
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Топ коментарі
+14
Токсичный контент


@SpiritOfSiberia

·
22 ч



Песков заявил что никому не удастся вбить клин между путиным и шойгу потому что двух лидеров связывает нечто гораздо более глубокое чем обычные половые отношения.
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08.03.2022 21:24
+13
Підозрюю, що дуже скоро в них буде зовсім друга прем*єрка
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08.03.2022 21:24
+4
Ей же хуже.
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08.03.2022 21:24
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Шведів викреслюємо.
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08.03.2022 21:24 Відповісти
Я б не поспішав...
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08.03.2022 21:33 Відповісти
Це про входження Шведції до НАТО, а не про Україну.
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08.03.2022 23:20 Відповісти
Ей же хуже.
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08.03.2022 21:24 Відповісти
Підозрюю, що дуже скоро в них буде зовсім друга прем*єрка
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08.03.2022 21:24 Відповісти
Токсичный контент


@SpiritOfSiberia

·
22 ч



Песков заявил что никому не удастся вбить клин между путиным и шойгу потому что двух лидеров связывает нечто гораздо более глубокое чем обычные половые отношения.
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08.03.2022 21:24 Відповісти
схоже у них там швєдская лубоф.
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08.03.2022 21:29 Відповісти
закатывают шишечки друг дружке
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08.03.2022 22:01 Відповісти
Тут ШВЕДИ Є?!
Ви там у своєї прем'єрки, якось... мимохідь... раптово спитайте:
"Чий Крим?"
просто так, на всяк випадок.
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08.03.2022 21:27 Відповісти
А до чого тут це? Шведи вже багато років тримають нейтралітет і в НАТО не збиралися вступати.
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08.03.2022 21:31 Відповісти
я ж кажу:
"просто так, на всяк випадок" - гірше же не буде?
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08.03.2022 21:33 Відповісти
tozhe zadumalsia ob etom, chto to stranno, prinimajet reshenija, nedav viskazatsia poddanim jevo velichestva Karla Gustava XVI.
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08.03.2022 21:33 Відповісти
Учитывая обеспокоенность НАТО
То не такая же плохая мысль

Проще создать отдельный блок. А не сидеть с этими Импотентами с НАТО
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08.03.2022 21:30 Відповісти
ti zhe znajesh na skoljko impotentni, ne tak li, ti so staljnimi jaicami no bez mozgov, do kompa uzhe dobralsia.
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08.03.2022 21:31 Відповісти
она в этом контексте высказалась, а с позиции страха перед кремлем!
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08.03.2022 22:45 Відповісти
ih vibor, kstati ih zashchishajet dogovor po oborone ES.
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08.03.2022 21:30 Відповісти
Оооо ещё одна с мантрами "не будем усиливать напряжённость" ничему, вы, бл, не учитесь (Геральд, ведьмак-3)
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08.03.2022 21:30 Відповісти
Ссиклива, як і все НАТО! Нахуа нам НАТО, якщо ми самі справляємся? Тільки дайте нам зброю відповідну і ми ***** заженемо в могилу! А взагалі, на мою думку, необхідно створити новий блок - Україна, Польща, Литва, Латвія, Естонія, Британія ну, і ще кілька малих країн, які не сцють перед кацапстаном! Швеція, Фінляндія - будь ласка! От тоді ми побачимо, як поведе себе НАТО!
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08.03.2022 21:33 Відповісти
Шведи нейтрали. У них вся політика побудована на тому, що вони нейтрали і не вступають в жодний альянс. Питання допомоги - то інше, але ніяких воєнних альянсів.
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08.03.2022 21:40 Відповісти
НАТО нам для того щоб не довелось самим справлятися. Те що ми зараз справляємося самі якраз таки дає нам шанс після перемоги вступити в НАТО. Якщо ми це зробимо, більше війни на нашій землі не буде. Якщо ні - кацапи через пару десятків років оговтаються і знову на нас полізуть. І знову будемо справлятися самі. Тобі цього хочеться?
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08.03.2022 21:46 Відповісти
Шведи завжди були задньоприводними. Нічого дивного так само, як міфіологізація так званого "шведського соціалістичного чуда". Вони під час Другої світової війни відсиділися, скуповуючи золото й гроші мертвих євреїв, а тепер ці гроші ростанули і весь цвіт нації повтікав в Америку... І що тепер робити їм? Та тільки сидіти й трястися в припасниці жаху. Але нейтральність їх не врятує. Десь так.
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08.03.2022 21:36 Відповісти
армія потужна та, солдат якої здатен у переві між боями, співати запальних пісень і танцювати герць! А що можуть швейцарці зі шведами? Так, технологічно вони оснащені краще, ніж ми, а от що до сили духа!!! Цього ні у шведів, ні у швейцарців, немає. Це є тільки у британців. У британців це зчеплення в генах, з бомбардувань Лондона ракетами ФАУ.
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08.03.2022 21:51 Відповісти
"Отсель грозить мы будем шведу ..."
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08.03.2022 21:41 Відповісти
думаю не так сама мифическая дистабилизация Европы в случае вступления страны в НАТО сыграла роль... как угрозы шизофреника *****...

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08.03.2022 21:46 Відповісти
Після війни вступлять.
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08.03.2022 21:49 Відповісти
Значить наступним премєром буде той, хто поведе Швецію в НАТО....
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08.03.2022 21:53 Відповісти
Погано. Роки чотири тому бачив я сон що ядерна війна почалась з атаки росією Швеції.
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08.03.2022 21:55 Відповісти
Дебілка
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08.03.2022 22:23 Відповісти
З іпанутою рашкою краще в нато, а то буде як з нами Але швидко, щоб куйло не встигло смикнутись
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08.03.2022 22:23 Відповісти
Росія їй сказала що будуть військові наслідки і вона ссикнула і вирішила не вступати в НАТО.
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08.03.2022 22:24 Відповісти
Які воєнні наслідки?
Вступили в нато і все! путін проти члена нато вже нічого не зможе зробити.
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08.03.2022 22:41 Відповісти
Якщо 51% за, то треба вступати.
Інакше це вже не демократія.
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08.03.2022 22:42 Відповісти
Трусиха
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09.03.2022 02:45 Відповісти
 
 