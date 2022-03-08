Прем'єрка Швеції відкинула заклики розглянути питання про вступ до НАТО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прем’єр-міністр Швеції Магдалена Андерссон у вівторок відкинула заклики опозиції розглянути питання про вступ до НАТО після вторгнення Росії в Україну.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на агентство Reuters.
Швеція не брала участі у воєнних діях з 1814 року і будувала свою зовнішню політику на неучасті у військових альянсах, але останніми роками вона налагоджувала дедалі тісніші зв’язки з НАТО.
Через вторгнення Росії в Україну у Швеції поновилися заклики приєднатися до НАТО разом з Фінляндією, яка також не є членом Альянсу.
"Якщо Швеція вирішить скерувати заявку на вступ до НАТО в нинішній ситуації, це ще більше дестабілізує цю частину Європи і посилить напруженість", - сказала Андерссон журналістам.
"Протягом усього цього часу я чітко давала зрозуміти, що найкращим для безпеки Швеції та безпеки цього регіону у Європі є те, що уряд має довгострокову, послідовну та передбачувану політику, і я в цьому вірю", - додала вона.
Росія не хоче, щоб Фінляндія чи Швеція приєдналися до НАТО, і наприкінці минулого місяця Москва попередила про "серйозні військово-політичні наслідки", якщо вони приєднаються.
Опитування, проведене в п'ятницю Demoskop на замовлення газети Aftonbladet, показало, що 51% шведів виступають за членство в НАТО порівняно з 42% у січні.
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@SpiritOfSiberia
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22 ч
Песков заявил что никому не удастся вбить клин между путиным и шойгу потому что двух лидеров связывает нечто гораздо более глубокое чем обычные половые отношения.
Ви там у своєї прем'єрки, якось... мимохідь... раптово спитайте:
"Чий Крим?"
просто так, на всяк випадок.
"просто так, на всяк випадок" - гірше же не буде?
То не такая же плохая мысль
Проще создать отдельный блок. А не сидеть с этими Импотентами с НАТО
Вступили в нато і все! путін проти члена нато вже нічого не зможе зробити.
Інакше це вже не демократія.