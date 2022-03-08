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Путін підписав ще один антикризовий указ

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном

Путін підписав ще один антикризовий указ

Президент РФ Володимир Путін підписав ще один антикризовий указ, цього разу про "спеціальні економічні заходи у сфері зовнішньоекономічної діяльності", в якому йдеться про заборону на ввезення або вивезення з Росії продукції або сировини.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Укрінформ із посиланням на російський Интерфакс.

Уточнюється, що уряд країни визначає перелік забороненої продукції або сировини і прописує відповідні їм обмеження. Кабмін РФ у дводенний термін складе список іноземних держав, також необхідний для застосування зазначених заходів.

Документ також встановлює винятки для ввезення та вивезення з Росії продукції або сировини для громадян Російської Федерації, іноземців та осіб без громадянства для особистого користування.

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Цей указ підписано на додаток до заходів, передбачених двома попередніми указами президента Росії про "спеціальні економічні заходи" від 28 лютого та від 1 березня.
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Топ коментарі
+49
А мертві солдати -- сировина?
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08.03.2022 21:38
+33
Очереди за маслом и мылом по талонам - вот что ждет россию в недалеком будущем. Мир без россии проживет. А вот россия в собственном гное захлебнется. И нечего тут трындеть о каком-то величии. путин превратил огромную страну в ноль без палочки. Задница с торчащей из нее ядерной боеголовкой - вот что такое сегодняшняя россия.
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08.03.2022 21:40
+29
экономике ********* уже крышка, хоть на лбу пусть подписывает, уже ее ничего не спасет.
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08.03.2022 21:39
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А мертві солдати -- сировина?
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08.03.2022 21:38 Відповісти
Біологічна.
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08.03.2022 21:41 Відповісти
Походу да, забирати своє падло воно не хоче. Е, так і живі ж сировина
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08.03.2022 21:48 Відповісти
Это продукция, но уже готовая.
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08.03.2022 22:06 Відповісти
ясно, що нафту і газ заборонять для вивозу
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08.03.2022 22:10 Відповісти
+
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08.03.2022 22:50 Відповісти
Ну то й що? Ними заробітну платню кацапам видавати можна...
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08.03.2022 23:04 Відповісти
Усе пойдет на Китай, вместе с Кремлем. Но без *****, там своего хватает…
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08.03.2022 21:39 Відповісти
Таки так. Ми спостерігаємо як Росія перетворюється на придаток Китаю.
З іншого боку це не так вже й добре. Бо сильній Китай ще та скалка в дупі.
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08.03.2022 21:43 Відповісти
Меня это тоже пугает. Но ***** выбрал свой путь, и назад хода нет.
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08.03.2022 21:44 Відповісти
Якщо раша перетвориться на придаток Китаю, то нащо йому військова техніка такого "цікавого" кольору?



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08.03.2022 22:49 Відповісти
Судя по последним новостям и в Китай тоже не пойдёт, о чем-то там уже Байден с ними пошептался вчера.
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08.03.2022 22:01 Відповісти
Поичем цену на нафту та газ буде встанавлювати Китай
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09.03.2022 01:20 Відповісти
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08.03.2022 21:39 Відповісти
экономике ********* уже крышка, хоть на лбу пусть подписывает, уже ее ничего не спасет.
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08.03.2022 21:39 Відповісти
економіка росії - іди на ***!
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08.03.2022 21:41 Відповісти
у кацапів немає економіки - там путіноміка , яка також пливе за кораблем))
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08.03.2022 21:59 Відповісти
Да никакой там экономики никогда и не было. Геноцидом уничтожали.покоряли народы.насильно вывозили.депортировали коренное население. взамен завезя туда лаптеногих и выкачивают все ресурсы на пару городов и коррумпированных чиновников их отпрысков . лакеев силовиков. Взамен продают тем холопам с телевизора величие и победобесие .
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08.03.2022 22:06 Відповісти
Економічний указ - сосати у Шарика.
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08.03.2022 21:40 Відповісти
Так, то є класний анекдот, треба кацапам підкинути - "Про перспективу смоктати у Шаріка"
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08.03.2022 22:05 Відповісти
Я знаю той анекдот, і то є їхня єдина перспектива.
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08.03.2022 22:14 Відповісти
Очереди за маслом и мылом по талонам - вот что ждет россию в недалеком будущем. Мир без россии проживет. А вот россия в собственном гное захлебнется. И нечего тут трындеть о каком-то величии. путин превратил огромную страну в ноль без палочки. Задница с торчащей из нее ядерной боеголовкой - вот что такое сегодняшняя россия.
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08.03.2022 21:40 Відповісти
вже сьогодні продавали олію, цукор не більше 5 пляшок (кг) в одні руки. І це тільки на другий день санкцій. До суботи буде по одній пляшці і 1 кг.
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08.03.2022 22:12 Відповісти
Бляха, ну точно совок. Чекаємо виїзні візи і життя кацапів знову стає райським. "Лучшева в міре" морозива по їдять нарешті.
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08.03.2022 21:41 Відповісти
та хрен там - ті технології економічно програють китайському контрафакту,так що світить їм морозиво із целюлози в кращому випадку
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08.03.2022 21:49 Відповісти
Это для Роттенбергов и т.п. "друзей" лазейка, чтоб они хоть так кормились через исключительную типа косударственную монополию)
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08.03.2022 21:41 Відповісти
Они даже молока своего не имею
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08.03.2022 21:42 Відповісти
Так даже то сто они призводять делается на импортном оборудовании. Первая же поломка и все пипец
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08.03.2022 21:45 Відповісти
Нічого скоро кацапи будуть кору з берези їсти
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08.03.2022 21:42 Відповісти
Газ перекроют Европе, интересно? Свинособаки ****...е
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08.03.2022 21:43 Відповісти
Да пусть он себе эту газовую трубу в зад засунет
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08.03.2022 21:45 Відповісти
І підпалять
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08.03.2022 21:53 Відповісти
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08.03.2022 22:21 Відповісти
ну все как я и предсказывала - путлер запретит продавать в Америку нефть и газ, ну и в Британию до кучи
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08.03.2022 21:43 Відповісти
Да отрежьте кто-нибудь голову этому существу. Дерипаски,ротенберги-спасайте свои миллиарды. И может вам ещё улыбнется судьба.
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08.03.2022 21:44 Відповісти
Санкции бьют, контрсанкции - добивают
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08.03.2022 21:44 Відповісти
Смерть кацапії!
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08.03.2022 21:44 Відповісти
На его руках смерть детей , падла
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08.03.2022 21:46 Відповісти
Багатьох дітей. Чеченських, російських, сирійських, українських.
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08.03.2022 21:50 Відповісти
хочу успокоить всех насчет помощи рашке от китая-она будет до первого многомиллиардного штрафа какому то ,считающему себя самым умным ,китайскому банку от какого то крупнейшего мирового банка ,контролирующего финансы планеты.Так что уже полностью покрыть потребности ********* не удастся,разве только по прямым контрактам с правительством китая-но простому кацапскому любителю боярышника от этого легче не станет
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08.03.2022 21:46 Відповісти
гы...это он нефть с газом и углем вывозить запретил?
респект...куда там тем западникам с их половинчатыми санкциями.
*****,добей раху,шоб не мучалась
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08.03.2022 21:47 Відповісти
Симметричні заходи проти заходу -- заборона на експорт "дошираку" у світ
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08.03.2022 21:49 Відповісти
Кацапи будуть ягель жерти.
Нарешті
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08.03.2022 21:50 Відповісти
мечется *******, как шкурка на ******, одно обидно падла, до суда то он и не доживет, пустить в лоб пулю он конечно не сможет, бзделоватый конек, наверняка или в лацканах уже давно зашиты ампулы с цианидом, или личному порученцу уже отдал наказ что делать, а так хотелось бы увидеть его как Чаушеску, с Валькой-стакан, Володиным и пр Убийцами!
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08.03.2022 21:50 Відповісти
Він утік в бункер від своїх. Бо знала падаль така, що його захочуть вбити через санкції.
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08.03.2022 21:51 Відповісти
Кого-нибудь всё равно повесим. Не пропадать же верёвке.
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08.03.2022 21:53 Відповісти
У Украинцев миссия покончить с последним исчадием зла в Европе , жаль что ценой жизней украинцев… великий народ слава Украине слава героям
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08.03.2022 21:56 Відповісти
Сколько уже можно стрелять себе в ногу, соберись и пульни в голову.
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08.03.2022 22:02 Відповісти
Схоже, він уявив себе восьминогом...
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08.03.2022 22:18 Відповісти
Анекдот ще з далеких совіцьких часів стає реальністю: на кордоні Фінляндії і Китаю за минулу добу все спокійно.
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08.03.2022 22:06 Відповісти
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08.03.2022 22:07 Відповісти
экономика -поднимись, раз два
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08.03.2022 22:13 Відповісти
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08.03.2022 22:20 Відповісти
 
 