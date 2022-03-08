Росію офіційно виключили з плей-оф відбору на ЧС-2022 з футболу

Збірну Росії з футболу офіційно виключено з з плей-оф відбору на Чемпіонат світу-2022.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне рішення сьогодні ухвалила ФІФА.

Зазначається, що це рішення ухвалено через попередні рішення ФІФА та УЄФА, відповідно до якого усі російські команди відсторонені від змагань через вторгнення країни в Україну.

Таким чином Польща, яка мала бути суперником РФ, автоматично виходить у фінал плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022. У фіналі відбору Польща зіграє проти переможця матчу між Швецією та Чехією.

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