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Росію офіційно виключили з плей-оф відбору на ЧС-2022 з футболу

Новини Цензор.НЕТ Спорт Війна в Україні

Росію офіційно виключили з плей-оф відбору на ЧС-2022 з футболу

Збірну Росії з футболу офіційно виключено з з плей-оф відбору на Чемпіонат світу-2022.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне рішення сьогодні ухвалила ФІФА.

Зазначається, що це рішення ухвалено через попередні рішення ФІФА та УЄФА, відповідно до якого усі російські команди відсторонені від змагань через вторгнення країни в Україну.

Таким чином Польща, яка мала бути суперником РФ, автоматично виходить у фінал плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022. У фіналі відбору Польща зіграє проти переможця матчу між Швецією та Чехією.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+37
Поляки,то вам Бог допомагає,як ви допомагаєте нам. Дякуємо!!!
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08.03.2022 21:49
+35
ГооооЛ!!!
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08.03.2022 21:49
+31
Дали копняка під зад.
Скрізь де тільки можна.
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08.03.2022 21:49
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ГооооЛ!!!
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08.03.2022 21:49 Відповісти
Дали копняка під зад.
Скрізь де тільки можна.
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08.03.2022 21:49 Відповісти
Поляки, вы должны выиграть!)
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08.03.2022 21:49 Відповісти
Та то вже несуттєво. Головне, що кацапам під задницю дали.
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08.03.2022 22:01 Відповісти
Поляки,то вам Бог допомагає,як ви допомагаєте нам. Дякуємо!!!
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08.03.2022 21:49 Відповісти
ну, але і чехи нам не чужі! та і шведи!
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08.03.2022 21:52 Відповісти
Росіяни це бидло.... А бидло має бути в стойлі...
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08.03.2022 21:49 Відповісти
С белорусскими хоккеистами пусть играют…
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08.03.2022 21:50 Відповісти
Добре.
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08.03.2022 21:50 Відповісти
Нехай тепер м'яча біля мавзолєю ганяють.
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08.03.2022 21:51 Відповісти
футболЬ закончился, а нахера оно им, когда скоро жрать будет нечего, какой там ***** энтертеймент
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08.03.2022 21:52 Відповісти
Представляю завтрашний вой на болотах...
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08.03.2022 21:53 Відповісти
вже йде
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08.03.2022 21:55 Відповісти
В Пітері цукор продають по 1 кг в руки.
Інфа 100%
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08.03.2022 22:16 Відповісти
Призупиняйие членство в ФІФА! Як югів в 1992-му році!
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08.03.2022 21:54 Відповісти
та нахрен им этот футбол, все равно играть не умели
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08.03.2022 21:54 Відповісти
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08.03.2022 21:54 Відповісти
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08.03.2022 21:54 Відповісти
Обычный русский мужик сядет за телек, откроет пиво, а там - хрен! И вот только уже тогда он подумает, а что происходит собсно??? Это хлеще курса доллара..
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08.03.2022 21:55 Відповісти
Збірна КНДР достойній суперник
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08.03.2022 21:55 Відповісти
Zhenya Dota
17 минут назад

+14

Россия автоматически вышла в финал турнира "Трёх" и сыграет в финале с победителем пары "ЛНР - ДНР"
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08.03.2022 21:56 Відповісти
Пора рососєйку виключити з існування на планеті.
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08.03.2022 21:57 Відповісти
Дзюба может теперь не распыляться и сосредоточится на главном
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08.03.2022 22:03 Відповісти
Душити цапів по всьому світу!
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08.03.2022 22:04 Відповісти
Не зря говорят, что один человек конечно может сидеть и долго на всех плевать, но когда-то все соберутся и разом плюнут на него, итог - утонет.
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08.03.2022 22:04 Відповісти
Люди зі звірями в футбол не грають.
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08.03.2022 22:04 Відповісти
Сподіваюсь, їм буде не до футболу найближчим часом
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08.03.2022 22:06 Відповісти
там в бункере за Уралом сидит один плешивый дедушка который забрасывал по 10 шайб кацапским "звездам" НХЛ в потешной "ночной лиге", может теперь его еще и в футбол научат играть?
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08.03.2022 22:16 Відповісти
СССР называли империей зла. И сейчас РФ такая. А почему так?
Как известно всему миру, что кацапы злые. Отсюда их империя зла.

Поэтому под санкции должны попасть все 140 млн кацапов, где только можно.
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08.03.2022 22:20 Відповісти
Это при Рейгане рашка была - империя зла, а при путлере стала - империя АБСОЛЮТНОГО зла.
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08.03.2022 22:48 Відповісти
Нв ЧС 2022 перемогу здобуде РОСІЯ. друге місце КНДР. третє Білорусь. хоча не факт, бо вона може на той момент перетворитись на 5 губерній. Ну нічо. Московські мультиплікатори що небудь придумають.
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08.03.2022 22:38 Відповісти
 
 