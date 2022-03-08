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Росію офіційно виключили з плей-оф відбору на ЧС-2022 з футболу
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Збірну Росії з футболу офіційно виключено з з плей-оф відбору на Чемпіонат світу-2022.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідне рішення сьогодні ухвалила ФІФА.
Зазначається, що це рішення ухвалено через попередні рішення ФІФА та УЄФА, відповідно до якого усі російські команди відсторонені від змагань через вторгнення країни в Україну.
Таким чином Польща, яка мала бути суперником РФ, автоматично виходить у фінал плей-оф відбору на чемпіонат світу-2022. У фіналі відбору Польща зіграє проти переможця матчу між Швецією та Чехією.
Топ коментарі
+37 Геннадій
показати весь коментар08.03.2022 21:49
+35 Перехватчик
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+31 Ksenia VB
показати весь коментар08.03.2022 21:49
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Скрізь де тільки можна.
Інфа 100%
17 минут назад
+14
Россия автоматически вышла в финал турнира "Трёх" и сыграет в финале с победителем пары "ЛНР - ДНР"
Как известно всему миру, что кацапы злые. Отсюда их империя зла.
Поэтому под санкции должны попасть все 140 млн кацапов, где только можно.