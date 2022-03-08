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Unilever залишає РФ

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Unilever залишає РФ

З Росії продовжують іти великі компанії та корпорації. Компанія Unilever (бренди Dove, Axe, Rexona, Чиста лінія, Domestos, Cif та інші) призупинить експорт продукції в РФ.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз компанії.

"Ми призупинили весь імпорт і експорт нашої продукції в Росію і з Росії, і ми припинимо всі витрати на засоби масової інформації та рекламу. Ми не будемо більше вкладати капітал в країну і не будемо отримувати прибуток від нашої присутності в Росії", - повідомили в Unilever.

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Топ коментарі
+16
Кацапов отправляют туда где они ментально и находяться, в каменный век
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08.03.2022 21:57
+15
шашлік пригорель
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08.03.2022 22:00
+12
точнее в Совок... Только вот импортозамещение в этот раз у них нет.
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08.03.2022 21:59
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Кацапов отправляют туда где они ментально и находяться, в каменный век
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08.03.2022 21:57 Відповісти
точнее в Совок... Только вот импортозамещение в этот раз у них нет.
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08.03.2022 21:59 Відповісти
Совок как никак имел законченный рыно производства некоторых товаров. У кацапов такого нет. Даже то что они производят у себя, производится на импортном оборудованиее
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08.03.2022 22:01 Відповісти
І у них буде кінечне виробництво, як у совку років через 50 - 70.
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08.03.2022 22:11 Відповісти
В медицині повний гаплик: вся серйозна медтехніка імпортна, ліки, навіть ті що вироблялися в кацапстані раніше, потребують західних складових... Де тепер лікуватимуться "еліти"? А пуйло потребує американського ботоксу...
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08.03.2022 22:35 Відповісти
шашлік пригорель
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08.03.2022 22:00 Відповісти
86% жителей кацапии даже не знает фирм...
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08.03.2022 22:01 Відповісти
Головне, щоб їх знали ті, хто залишиться без роботи.
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08.03.2022 22:31 Відповісти
Песок в помощь. Для мытья и чистки самое оно. А застарелый запах пота отныне признак настоящего кацапа
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08.03.2022 22:01 Відповісти
Запах настоящего кацапа теперь - трупный.
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08.03.2022 22:11 Відповісти
Ні, це не совок, а середньовіччя!
У совка, свого виробництва, хоч поганого, але було багато.
А у Рашці і цього не залишилось.
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08.03.2022 22:02 Відповісти
А на передньому плані це все що лишилось від моZZковита. Земля їм всім скловатою!
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08.03.2022 22:03 Відповісти
пацани облутали спецур сру
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08.03.2022 22:04 Відповісти
Они ж сами хотели как в СССР.
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08.03.2022 22:05 Відповісти
маскалі мийте посуд крапивою як наші бабки в минулому
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08.03.2022 22:06 Відповісти
850 Макдональдз закрывают на ********* - привет доширак!!!
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08.03.2022 22:07 Відповісти
Доширак - это теперь по карману только олигархам. Остальные будут жрать лебеду пополам с сосновой корой.
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08.03.2022 22:09 Відповісти
Прощай, немытая Россия,

Страна рабов...



Теперь у тебя не будет даже мыла!






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08.03.2022 22:07 Відповісти
А как же хозяйственное?
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08.03.2022 22:13 Відповісти
Никак. В ********* всё БЕСхозяйственное, даже мыло.
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08.03.2022 22:21 Відповісти
PKN orlean otkazyvajetsia ot ruskoj nefti,u nix 3 zavoda Polse,Litve i Cexiji
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08.03.2022 22:09 Відповісти
Будут мыть себя и посуду коровьим пометом. Всего делов.
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08.03.2022 22:13 Відповісти
Чистюли...
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08.03.2022 22:22 Відповісти
ви все врете!!!!
газ касаби продадуть катару!
нафту продадуть ірану !
вот
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08.03.2022 22:23 Відповісти
Айфоны они показательно разбивают, а свои бмв и мерсы слабо?)
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09.03.2022 03:40 Відповісти
 
 