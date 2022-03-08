Unilever залишає РФ
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З Росії продовжують іти великі компанії та корпорації. Компанія Unilever (бренди Dove, Axe, Rexona, Чиста лінія, Domestos, Cif та інші) призупинить експорт продукції в РФ.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресреліз компанії.
"Ми призупинили весь імпорт і експорт нашої продукції в Росію і з Росії, і ми припинимо всі витрати на засоби масової інформації та рекламу. Ми не будемо більше вкладати капітал в країну і не будемо отримувати прибуток від нашої присутності в Росії", - повідомили в Unilever.
Топ коментарі
+16 Дмитрий Иванов c94c0f2c
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+15 Шимус
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+12 MAKAROV ddf66d11
показати весь коментар08.03.2022 21:59
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Будь ласка, зачекайте...
У совка, свого виробництва, хоч поганого, але було багато.
А у Рашці і цього не залишилось.
Страна рабов...
Теперь у тебя не будет даже мыла!
газ касаби продадуть катару!
нафту продадуть ірану !
вот