1 646 4
Ткаченко закликає світові музичні лейбли припинити діяльність в Росії
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Музичні лейбли також мають висловити свою позицію, адже зараз вони продовжують вести свій бізнес у Росії.
Про це у Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.
"Офіційно звернувся щодо цього до Люсіана Чарльза Грейнджа, CEO Universal Music Group, Бреда Навіна, CEO Orchard, Еммануеля Цунца, CEO ONErpm, Роба Стрінгера, CEO, Sony Music Entertainment, Дениса Ладегалері, CEO Believe, Стівена Купера, CEO Warner Music Group.
Розраховую отримати відповідь не про аполітичність музики, а про безспосередні дії - припинення діяльності на території країни-агресора", - йдеться в повідомленні.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
МАЛЕНЬКА ЛЮДА Журналістка в пух і прах прокоментувала відео ЛОБОДИ
Только так!