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Ткаченко закликає світові музичні лейбли припинити діяльність в Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ткаченко закликає світові музичні лейбли припинити діяльність в Росії

Музичні лейбли також мають висловити свою позицію, адже зараз вони продовжують вести свій бізнес у Росії.

Про це у Telegram повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко, передає Цензор.НЕТ.

"Офіційно звернувся щодо цього до Люсіана Чарльза Грейнджа, CEO Universal Music Group, Бреда Навіна, CEO Orchard, Еммануеля Цунца, CEO ONErpm, Роба Стрінгера, CEO, Sony Music Entertainment, Дениса Ладегалері, CEO Believe, Стівена Купера, CEO Warner Music Group.

Розраховую отримати відповідь не про аполітичність музики, а про безспосередні дії - припинення діяльності на території країни-агресора", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Країнам ЄС запропонували транслювати українські канали замість російських, - Ткаченко

Автор: Богдан Гуньковський
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Тимати прадакшын савместна с кабзон интырмедиа представляет новый клип Басков и 10 черных членов.
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08.03.2022 22:14 Відповісти
А що ж наші зірочки будуть робити ?
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08.03.2022 22:17 Відповісти
вони вже не наші, будуть йти нах*й
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08.03.2022 22:41 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=2NRpiZklYHg


МАЛЕНЬКА ЛЮДА Журналістка в пух і прах прокоментувала відео ЛОБОДИ

Только так!
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08.03.2022 23:01 Відповісти
 
 