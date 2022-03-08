УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7606 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
1 816 5
Харків (3880) телебачення (730)

У Харкові відновили цифрову ретрансляцію телеканалів

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

Скоро в місті відновлять і аналогове телебачення

Через обстріли інфраструктури та веж зв'язку в Харкові були проблеми з українським телемовленням. Однак 8 березня вже вдалося відновити цифрове мовлення. Про це розповідає заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха, інформує Цензор.НЕТ

Цифрове мовлення в Харкові також буде відновлено найближчим часом, пообіцяв Роман Семенуха.

Читайте також: Центр Харкова після російських бомбардувань. ВIДЕО
Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Це важливо.
показати весь коментар
08.03.2022 22:27 Відповісти
Отличная новость!
показати весь коментар
08.03.2022 22:27 Відповісти
О це вже знак, мабуть
показати весь коментар
08.03.2022 22:29 Відповісти
інформація важлива.не дарма )(уйлостанська так працювала на всю міць зомбуючи. і на пропаганду недофюрер викидував величезні гроші
показати весь коментар
08.03.2022 22:30 Відповісти
Один хрен света уже 6 ой день нет
показати весь коментар
08.03.2022 22:37 Відповісти
 
 