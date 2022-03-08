У Харкові відновили цифрову ретрансляцію телеканалів

Скоро в місті відновлять і аналогове телебачення

Через обстріли інфраструктури та веж зв'язку в Харкові були проблеми з українським телемовленням. Однак 8 березня вже вдалося відновити цифрове мовлення. Про це розповідає заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха, інформує Цензор.НЕТ.

Цифрове мовлення в Харкові також буде відновлено найближчим часом, пообіцяв Роман Семенуха.

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