У Харкові відновили цифрову ретрансляцію телеканалів
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Скоро в місті відновлять і аналогове телебачення
Через обстріли інфраструктури та веж зв'язку в Харкові були проблеми з українським телемовленням. Однак 8 березня вже вдалося відновити цифрове мовлення. Про це розповідає заступник голови Харківської ОДА Роман Семенуха, інформує Цензор.НЕТ.
Цифрове мовлення в Харкові також буде відновлено найближчим часом, пообіцяв Роман Семенуха.
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Сергей Рейнвей
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