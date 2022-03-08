Столтенберг скликає надзвичайну зустріч міністрів оборони НАТО
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Міністри оборони НАТО проведуть надзвичайну зустріч у режимі телеконференції 16 березня 2022 року.
Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, така інформація оприлюднена сьогодні на сайті Північноатлантичного Альянсу.
"Зустріч Північноатлантичної Ради на рівні міністрів оборони відбудеться у середу, 16 березня 2022 року. Міністри зустрінуться у форматі захищеної телеконференції. Ця зустріч відбудеться під головуванням Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга", - йдеться у повідомленні.
Як повідомлялося, під час надзвичайної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО 4 березня союзники по НАТО висловили солідарність з Україною у її боротьбі проти неспровокованої та варварської російської агресії, але не змогли дійти згоди щодо запровадження безпольотної зони над Україною.
Водночас сьогодні Польща оголосила про рішення передати cвої МіГ-29 Вашингтону для потреб України.
Україна просить країни НАТО надати їй літаки радянського виробництва для протидії варварським повітряним атакам російської авіації на житлові квартали українських міст та селищ.
Будь ласка, зачекайте...
Великі структури такі неповороткі, що аж бридко від цього
Скажа прямо, як бувший військовий: Це - тільки наша війна. Вона буде дуже кривавою й тривалою. І Україна вистоїть! І Україна заб'є останній гвіздок в труну цієї недокраїни роZZії! А потім усі ці столтенбергери примазались би до нас, переможців. Але - НІ! Нам буде не до цього, ми будемо ховати наших героїв. Бо кожен загиблий українець, від малюсінької дитинки, до сивочолого старця, який поліг від рук цих нелюдів, - ГЕРОЙ! І Україна - теж ГЕРОЙ!
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Смерть русофашиZZтам!!!
Туреччина допомогла конкретно!
у Франції та ФРН «дивні» глибокі зхилювання… 30 років..
Так что всем нашим гражданам нужно быть осторожнее с заявлениями западных политиков про план Маршала, про контрибуции и репарации, и прочую ***** о перспективах. И в другом посте в комичной форме описал их отношение к нашему достоинству и праву на жизнь - они настолько в облаке, что им ***** на наши приземленные достоинство и право)
Мы все "понимаем" Путина - он хочет обезопасить РФ со стороны угроз с Украины, он лидер большого ядерного государства, а не клоун Зеля с улицы - вчера у него невнятная риторика в отношении войны и топ-коррупция на дорогах, а сегодня - Давид из притчи о Голиафе и награда Рейгана с гражданством США: Зеля для США и Британии свой, но нас могут кинуть как афганцев и будем лететь верх-тормашками с колеса последнего самолета) Путин не верит никаким заявлениям западных политиков и наших тоже, и решил просто отжать Украину военным путем, пока есть такая возможность и его можно понять.
Если бы у нас было гражданское общество - не Шабунин, Лещенко и тп мошенники - мы могли бы созвать референдум перед вторжением и заявить, что народ Украины против вторжения - если бы мы были суверенным народом. Но мы как безмозглые бараны доверились с одной стороны США и их союзникам, что за озабоченностями в месяц стоит какаято реальная деятельность про предупреждению вторжения и безбашенному наркоше Зеле с его уверениями, что все под контролем)
Вот какая картина вырисовывается, если выключить кнопку "США - наши союзники")
На посаду Генсека НАТА треба призначати американського генерала з досвідом війн по всьому світу. Бажано негра. Столтенберг - то розмазня і тюхтій.