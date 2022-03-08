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Столтенберг скликає надзвичайну зустріч міністрів оборони НАТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Столтенберг скликає надзвичайну зустріч міністрів оборони НАТО

Міністри оборони НАТО проведуть надзвичайну зустріч у режимі телеконференції 16 березня 2022 року.

Як повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, така інформація оприлюднена сьогодні на сайті Північноатлантичного Альянсу.

"Зустріч Північноатлантичної Ради на рівні міністрів оборони відбудеться у середу, 16 березня 2022 року. Міністри зустрінуться у форматі захищеної телеконференції. Ця зустріч відбудеться під головуванням Генерального секретаря НАТО Єнса Столтенберга", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, під час надзвичайної зустрічі міністрів закордонних справ НАТО 4 березня союзники по НАТО висловили солідарність з Україною у її боротьбі проти неспровокованої та варварської російської агресії, але не змогли дійти згоди щодо запровадження безпольотної зони над Україною.

Водночас сьогодні Польща оголосила про рішення передати cвої МіГ-29 Вашингтону для потреб України.

Україна просить країни НАТО надати їй літаки радянського виробництва для протидії варварським повітряним атакам російської авіації на житлові квартали українських міст та селищ.

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Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+14
Надеюсь выскажут наконец-то глубочайшую озабоченность, сколько уже можно ждать?!
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08.03.2022 22:33
+12
НАТО НАДО 8 СУТОК ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ ТВ ПРИСТАВКИ И СКАЙП СВЯЗЬ ОНЛАЙН ГЕТЬ УМОМОМ ТРОНУЛИСЬ..... ВОТ ЭТО СРОЧНОСТЬ....ДА НА ВЕЛИКЕ МОЖНО ДОЕХАТЬ ИЗ ОДЕССЫ ДО ЛИССАБОНА..
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08.03.2022 22:37
+9
Давно не висловлювали занепокоєння
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08.03.2022 22:33
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Надеюсь выскажут наконец-то глубочайшую озабоченность, сколько уже можно ждать?!
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08.03.2022 22:33 Відповісти
НАТО НАДО 8 СУТОК ЧТОБЫ ВКЛЮЧИТЬ ТВ ПРИСТАВКИ И СКАЙП СВЯЗЬ ОНЛАЙН ГЕТЬ УМОМОМ ТРОНУЛИСЬ..... ВОТ ЭТО СРОЧНОСТЬ....ДА НА ВЕЛИКЕ МОЖНО ДОЕХАТЬ ИЗ ОДЕССЫ ДО ЛИССАБОНА..
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08.03.2022 22:37 Відповісти
Давно не висловлювали занепокоєння
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08.03.2022 22:33 Відповісти
опять озабачиваться будут. все эти союзы большой колхоз. скажет какая нибудь венгрия нет, и все решение не принято.
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08.03.2022 22:34 Відповісти
А чому 16-го? Та по відеоконференції хоч щодня можна збиратися.
Великі структури такі неповороткі, що аж бридко від цього
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08.03.2022 22:34 Відповісти
Через 2 тижні після початку війни? Коли загинуло стільки людей!
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08.03.2022 22:35 Відповісти
16 березня? Вони пішки йдуть до...ноутбуку?
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08.03.2022 22:37 Відповісти
16? Та давайте уже 16 марта 2025 года. А **** нет.
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08.03.2022 22:38 Відповісти
Хай би їх шлях трафив.
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08.03.2022 22:39 Відповісти
Нахер идите, сцикуны из НАТО.
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08.03.2022 22:40 Відповісти
ти, як бачу баєць діванний,з ланцюгу в бій рвешся, слиною зійшовся так воюєш
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08.03.2022 22:51 Відповісти
НАТО не хочет нас вооружать....боится, что мы на спине кацапов заедем в Крым и вообще хрен зна куда. Например заберём те земли где говорят "ШО"
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08.03.2022 22:42 Відповісти
«Надзвичайну»? Це типу надзвичайно повільну і безглузду?
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08.03.2022 22:42 Відповісти
Надзвичайну?! Через 8 днів?!! На куя нам єта НАТА?
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08.03.2022 22:44 Відповісти
капець які вони швидкі
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08.03.2022 22:44 Відповісти
Аж 16?! Ну , що сказати?! Вони ще сподіваються , шо до них не дійде?! Дарма!!! от тоді і почнеться» Велике Занепокоення!!!!
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08.03.2022 22:54 Відповісти
диванні урапетріоти, ната, вам засранцям, нічого не винне, не рвіт пердаки в істериці, за вас всраток поки ви тут текст надрочуєте жінки воюють
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08.03.2022 22:57 Відповісти
Скільки б вони не збігалися, нічого не вирішать. Закриються й будуть тремтіти від жаху.
Скажа прямо, як бувший військовий: Це - тільки наша війна. Вона буде дуже кривавою й тривалою. І Україна вистоїть! І Україна заб'є останній гвіздок в труну цієї недокраїни роZZії! А потім усі ці столтенбергери примазались би до нас, переможців. Але - НІ! Нам буде не до цього, ми будемо ховати наших героїв. Бо кожен загиблий українець, від малюсінької дитинки, до сивочолого старця, який поліг від рук цих нелюдів, - ГЕРОЙ! І Україна - теж ГЕРОЙ!
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
Смерть русофашиZZтам!!!
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08.03.2022 22:58 Відповісти
Для козломордих ця війна вже дуже кривава. А тривалість..... То вже залежить від багатьох факторів.
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08.03.2022 23:02 Відповісти
Так, ця війна вже кривава. А у терміні "тривала" вона вже, і буде надзвичайно кривавою і ми до цього повині бути готовими і не плакати зараз. Плакати будемо поім, після війни, коли вб'ємо всю цю кацапську сволот.
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08.03.2022 23:12 Відповісти
Азербайджан чекав від Європи правдивих рішень 30 років!
Туреччина допомогла конкретно!
у Франції та ФРН «дивні» глибокі зхилювання… 30 років..
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08.03.2022 23:02 Відповісти
НАТО оказалось импотентом,на месте Украины я бы высказал озабоченность стоит ли принимать его к себе.
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08.03.2022 23:28 Відповісти
Я уже пишу всякий такой политический трешь с революции Достоинства, всегда косвенно обращаясь к Западу, чтобы пробудились и активировались в отношении с Украиной. И знаете, какой результат? Меня забанили на двух прозападных помойках в Украине - НВ и УП.
Так что всем нашим гражданам нужно быть осторожнее с заявлениями западных политиков про план Маршала, про контрибуции и репарации, и прочую ***** о перспективах. И в другом посте в комичной форме описал их отношение к нашему достоинству и праву на жизнь - они настолько в облаке, что им ***** на наши приземленные достоинство и право)

Мы все "понимаем" Путина - он хочет обезопасить РФ со стороны угроз с Украины, он лидер большого ядерного государства, а не клоун Зеля с улицы - вчера у него невнятная риторика в отношении войны и топ-коррупция на дорогах, а сегодня - Давид из притчи о Голиафе и награда Рейгана с гражданством США: Зеля для США и Британии свой, но нас могут кинуть как афганцев и будем лететь верх-тормашками с колеса последнего самолета) Путин не верит никаким заявлениям западных политиков и наших тоже, и решил просто отжать Украину военным путем, пока есть такая возможность и его можно понять.

Если бы у нас было гражданское общество - не Шабунин, Лещенко и тп мошенники - мы могли бы созвать референдум перед вторжением и заявить, что народ Украины против вторжения - если бы мы были суверенным народом. Но мы как безмозглые бараны доверились с одной стороны США и их союзникам, что за озабоченностями в месяц стоит какаято реальная деятельность про предупреждению вторжения и безбашенному наркоше Зеле с его уверениями, что все под контролем)

Вот какая картина вырисовывается, если выключить кнопку "США - наши союзники")
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08.03.2022 23:50 Відповісти
Мабуть будуть святкувати смерть путіна- Ху№ла! Чи капітуляцію засрашки!
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09.03.2022 00:02 Відповісти
Базар цього Столтенберга нагадує белькотіння старого пердуна до молодиці, що висячий краще за стоячий... Цей Генсек уже не може дочекатися відставки, спить і бачить себе керівником Норвезького банку із захмарними зарплатами.
На посаду Генсека НАТА треба призначати американського генерала з досвідом війн по всьому світу. Бажано негра. Столтенберг - то розмазня і тюхтій.
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09.03.2022 06:28 Відповісти
 
 