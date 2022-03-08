Внаслідок агресії Росії на Харківщині загинули 170 цивільних, - Нацполіція
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Серед загиблих - п'ятеро дітей.
Про це, інформує Цензор.НЕТ, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов у Facebook.
"Станом на 18.00 08.03.22 у Харкові та області загинуло 170 цивільних осіб, з них 5 - діти. Лише за останню добу загинуло 27 цивільних громадян Харкова. Ми ніколи вам цього не вибачимо", - сповістив він.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Olen Bilenko
показати весь коментар09.03.2022 02:16 Відповісти Мені подобається 0
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...