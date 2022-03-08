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Нацполіція (13918) Харківщина (4259) втрати (3818)

Внаслідок агресії Росії на Харківщині загинули 170 цивільних, - Нацполіція

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Серед загиблих - п'ятеро дітей.

Про це, інформує Цензор.НЕТ, повідомив начальник Слідчого управління ГУНП у Харківській області Сергій Болвінов у Facebook.

"Станом на 18.00 08.03.22 у Харкові та області загинуло 170 цивільних осіб, з них 5 - діти. Лише за останню добу загинуло 27 цивільних громадян Харкова. Ми ніколи вам цього не вибачимо", - сповістив він.

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Rip,не забудем всё вернём
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09.03.2022 02:16 Відповісти
 
 