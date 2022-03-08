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Starbucks зупиняє діяльність у Росії: "Засуджуємо жахливі напади РФ на Україну"
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Головний виконавчий директор Starbucks Кевін Джонсон повідомив, що компанія призупиняє діяльність у Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Starbucks.
"Ми засуджуємо жахливі напади Росії на Україну та співчуваємо всім постраждалим. Ми продовжуємо спостерігати за розвитком трагічних подій, і сьогодні ми вирішили призупинити всю діяльність у Росії, включаючи відвантаження усієї продукції Starbucks", - йдеться в повідомленні.
У РФ Starbucks працює з 2007 року, на кінець 2021 р. там було понад 100 кав'ярень компанії.
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