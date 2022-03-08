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Starbucks зупиняє діяльність у Росії: "Засуджуємо жахливі напади РФ на Україну"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Starbucks зупиняє діяльність у Росії:

Головний виконавчий директор Starbucks Кевін Джонсон повідомив, що компанія призупиняє діяльність у Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт Starbucks.

"Ми засуджуємо жахливі напади Росії на Україну та співчуваємо всім постраждалим. Ми продовжуємо спостерігати за розвитком трагічних подій, і сьогодні ми вирішили призупинити всю діяльність у Росії, включаючи відвантаження усієї продукції Starbucks", - йдеться в повідомленні.

У РФ Starbucks працює з 2007 року, на кінець 2021 р. там було понад 100 кав'ярень компанії.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Кофе нет - всем на сбор жёлудей
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08.03.2022 22:40 Відповісти
Гуд. А Неспрессо еще там?
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08.03.2022 22:41 Відповісти
************* только остался
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08.03.2022 22:45 Відповісти
В дікарєй вже нічого не буде.
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08.03.2022 22:44 Відповісти
Брюква, кулебяка, щи... пельменные
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08.03.2022 22:47 Відповісти
Старбакс стал для расеян Старфаксом))
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08.03.2022 22:58 Відповісти
Москвичі зазнали удар нижче пояса. 😁 Покоління айфонів з Старбаксу не вилазило.
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08.03.2022 23:04 Відповісти
 
 