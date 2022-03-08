KFC призупиняє усі інвестиції та розвиток ресторанів у РФ

Компанія-власниця мережі ресторанів швидкого приготування KFC Yum! Brands Foundation заявила про призупинив усі інвестиції та розвиток ресторанів у Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на прессреліз компанії.

"Як і багато хто в усьому світі, ми шоковані та засмучені трагічними подіями, що розгортаються в Україні. Yum! Brands Foundation призупинив усі інвестиції та розвиток ресторанів у росії, поки ми продовжуємо розглядати додаткові варіанти. Yum! також перенаправить весь прибуток від операцій у росії на гуманітарні заходи. Ми залишаємось зосередженими на безпеці наших людей в регіоні та будемо продовжувати рішуче діяти, щоб підтримувати наші команди в Україні", - йдеться у заяві.

Зазначається, що The Yum! Brands Foundation також жертвує 1 мільйон доларів Червоному Хресту на підтримку постраждалих.

Крім того, компанія активувала свій Фонд допомоги при катастрофах для підтримки українських співробітників та розподілила пожертви від своїх працівників у такі благодійні організаціі, як ЮНІСЕФ, Червоний Хрест, Всесвітня продовольча програма та Міжнародний комітет порятунку. "Крім того, франчайзі KFC в сусідньому регіоні надають підтримку біженцям", - йдеться у заяві.

The Yum! Brands має понад 53 тис. ресторанів у всьому світі, 98% з яких належать і керуються франчайзі. У росії це приблизно 1000 ресторанів KFC і 50 точок Pizza Hut, майже всі з яких управляються незалежними власниками за ліцензією або угодою про франшизу.

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