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KFC призупиняє усі інвестиції та розвиток ресторанів у РФ

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

KFC призупиняє усі інвестиції та розвиток ресторанів у РФ

Компанія-власниця мережі ресторанів швидкого приготування KFC Yum! Brands Foundation заявила про призупинив усі інвестиції та розвиток ресторанів у Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ  із посиланням на прессреліз компанії.

"Як і багато хто в усьому світі, ми шоковані та засмучені трагічними подіями, що розгортаються в Україні. Yum! Brands Foundation призупинив усі інвестиції та розвиток ресторанів у росії, поки ми продовжуємо розглядати додаткові варіанти. Yum! також перенаправить весь прибуток від операцій у росії на гуманітарні заходи. Ми залишаємось зосередженими на безпеці наших людей в регіоні та будемо продовжувати рішуче діяти, щоб підтримувати наші команди в Україні", - йдеться у заяві.

Зазначається, що The Yum! Brands Foundation також жертвує 1 мільйон доларів Червоному Хресту на підтримку постраждалих.

Крім того, компанія активувала свій Фонд допомоги при катастрофах для підтримки українських співробітників та розподілила пожертви від своїх працівників у такі благодійні організаціі, як ЮНІСЕФ, Червоний Хрест, Всесвітня продовольча програма та Міжнародний комітет порятунку. "Крім того, франчайзі KFC в сусідньому регіоні надають підтримку біженцям", - йдеться у заяві.

The Yum! Brands має понад 53 тис. ресторанів у всьому світі, 98% з яких належать і керуються франчайзі. У росії це приблизно 1000 ресторанів KFC і 50 точок Pizza Hut, майже всі з яких управляються незалежними власниками за ліцензією або угодою про франшизу.

Читайте на "Цензор.НЕТ": McDonald's тимчасово закриває в Росії всі 850 ресторанів

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+8
Щи... каша...
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08.03.2022 22:20
+7
раніше сосали тільки селяни та робочі
тепер треба вчитися відсмоктувати вже й середньому класу.
лепотаааааааа.
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08.03.2022 22:21
+5
Поздравляю мир с остановкой международных полетов из рашки. Вы не представляете насколько чище станет воздух. Не из-за самолетов, а из-за вонючих кацапов.
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08.03.2022 22:24
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Щи... каша...
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08.03.2022 22:20 Відповісти
Щи - хоть хер полощи. Рыбья чешуя и больше нихуя.
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09.03.2022 08:33 Відповісти
це ніщо. закрийте ресторани в РФ,
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08.03.2022 22:20 Відповісти
раніше сосали тільки селяни та робочі
тепер треба вчитися відсмоктувати вже й середньому класу.
лепотаааааааа.
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08.03.2022 22:21 Відповісти
Поздравляю мир с остановкой международных полетов из рашки. Вы не представляете насколько чище станет воздух. Не из-за самолетов, а из-за вонючих кацапов.
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08.03.2022 22:24 Відповісти
это не скрепно
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08.03.2022 22:25 Відповісти
Они не закрылись, а только не открывают новые. Уроды!
Как и Пепси, которые отказались уходить с их рынка
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08.03.2022 22:27 Відповісти
Через два тижні віддуплилися?! Ноги моєї не буде у цій псарні! Ще каменюку кину у їх вітрину як буду проходити повз.
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08.03.2022 22:27 Відповісти
Нормально заява написана - росія з маленької , а Україна - з великої .
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08.03.2022 22:28 Відповісти
Крильця пл хохломському
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08.03.2022 23:10 Відповісти
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08.03.2022 23:24 Відповісти
 
 