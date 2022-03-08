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"Списки ваших синів": з'явилася інформація про полонених російських окупантів

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Опублікувано список військовослужбовців-окупантів, які здалися в полон

З'явилася інформація про російських окупантів, які вторглися в Україну і здалися в полон. Матерям військових пропонується список, в якому вони можуть знайти імена і прізвища своїх синів. Його на своїй сторінці в Telegram опублікував радник глави МВС Антон Геращенко, повідомляє Цензор.НЕТ.

Він розмістив документ, в якому міститься інформація про 32 російських військових, які опинилися в полоні. Геращенко вказав, що всі вони живі і зможуть повернутися додому, але тільки тоді, коли країна-агресор зупинить цю війну.

"До уваги матерів російських військовослужбовців-окупантів здалися в полон. І всіх зацікавлених осіб. Публікую списки ваших синів. У цьому списку їх 32. Їм пощастило. Вони залишилися в живих і повернуться до вас додому, коли ви зупините цю безглузду і жорстоку війну", - написав радник глави МВС.

Геращенко просить максимально поширити цей список по росії, бо там інформація про війну приховується і спотворюється.

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Топ коментарі
+13
Судя по телефонным разговорам - мамашам не особо интересно, что с их отпрысками происходит в Украине...
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08.03.2022 22:51
+13
Ніякого будівництва руками кацапів! Все доведеться перероблювати. З полонених треба сфармувати похоронні команди - хай свою дохлятину позбирають, щоб не смерділо.
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08.03.2022 22:52
+7
і хай завали порозгрібають, асфальт покладуть...а тоді вже...
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08.03.2022 22:45
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і хай завали порозгрібають, асфальт покладуть...а тоді вже...
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08.03.2022 22:45 Відповісти
Ніякого будівництва руками кацапів! Все доведеться перероблювати. З полонених треба сфармувати похоронні команди - хай свою дохлятину позбирають, щоб не смерділо.
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08.03.2022 22:52 Відповісти
не плутай прибирання та таскання асфальту з будівництвом
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08.03.2022 23:42 Відповісти
Такой дурак этот Антоша. Придурок, он решил, что они будут нервничать? Он их этим успокоил. В плену? Ура! Значит не убили. Рано или поздно вернётся. *******. Оттащите этого придурка от эфира. Не давайте ему рта открыть.
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08.03.2022 22:49 Відповісти
Судя по телефонным разговорам - мамашам не особо интересно, что с их отпрысками происходит в Украине...
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08.03.2022 22:51 Відповісти
Та ні . Прям таки одразу вони не повернуться ,це буде неправильно і несправедливо по відношенню до наших загиблих і скалічених жінок ,дітей ,стареньких ... Хай орки тішаться ,що їх залишили живими і годують . Це вони вже ,рахуй , у лотерею виграли .А тепер , щоб хоч трохи покращити свою чорну карму ,прийдеться працювати на відновлення України . Скільки ? Як на мене ,то хоча б років з 10 . А потім можуть звиздувати на свою Московію до мамки .
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08.03.2022 22:51 Відповісти
32?
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08.03.2022 22:53 Відповісти
Не розумію, чому їх лише 32 в цьому списку, якщо казали що їх 2000 (та і безліч відсів з ними свідчать, що їх явно більше ніж 32).
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08.03.2022 22:54 Відповісти
Скорей всего срочников 32 Остальных ждет гаага
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08.03.2022 23:40 Відповісти
Вчора повідомлялось про відкриття пошукового сайту для полонених, там був список з біля 200
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08.03.2022 23:01 Відповісти
Куди їм вертатися, їм ще завали рзгрібати. Будувати не позволимо, бо вони рукожопи.
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08.03.2022 23:02 Відповісти
Их можно на форумах иностранных продавать. Там технику подбитую уже торгуют.
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08.03.2022 23:04 Відповісти
Звонить руський мамі. Мам я на Украине!В Плену! Да ты что? А мне мне по телевизору сказали что у меня дочь
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08.03.2022 23:03 Відповісти
Тоже в офигеваю с Мамаш А что ты там делаешь, как в плену, почему они тебя не отпускают.
Еще одной больше было стыдно за то что ее начали травить свои за то что ее сын сдался а не за то что он убивает детей, как а вы что бы делали если бы на вас свора говорит накинулась тфу просто.
Гнилой народец
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08.03.2022 23:45 Відповісти
Трибунал. Лагерь. Трудовая повинность.
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08.03.2022 23:08 Відповісти
шша мамахам по ляму зелени отстегнут под расписку о молчании и те вмиг заткнутся... и пробухивать их молча по мухосранскам своим будут...ну это же было уже, и на дамбасе, и в сирии, когда детки их погибали, только тогда по 3 ляма давали...
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08.03.2022 23:47 Відповісти
Рабам одна дорога в ад
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09.03.2022 02:09 Відповісти
Не смотря на нашу победу, все равно есть желание наказать ублюдков которые насмехались в интернете.https://www.youtube.com/watch?v=VtEuudWINrc
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09.03.2022 02:30 Відповісти
не можна цих виродків відпускати. вони знову прийдуть
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09.03.2022 06:06 Відповісти
 
 