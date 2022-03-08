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США (14444) ядерна зброя (922)

Розвідка США вважає заяву Путіна про ядерну зброю "дивною"

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Розвідка США вважає заяву Путіна про ядерну зброю

На думку американських розвідників, заяву зроблено для "залякування".

У розвідці США прокоментували заяву Путіна про ядерну програму. Там вважають її "дуже дивною і незвичайною", і переконані, що вона задумана, як "залякування". Про це написало видання CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Заяву президента Росії Володимира Путіна про підвищення рівня готовності своїх ядерних сил визнали "дуже незвичайною", стверджує директор Національної розвідки США Авріл Хейнс. Вона заявила, що це краще розцінювати як попередження, а не як загрозу.

"Ми, очевидно, дуже серйозно ставимося до того, що він сигналізує таким чином. Але ми думаємо, що він ефективно сигналізує, що намагається утримати НАТО від втручання в конфлікт в Україні. Це була його головна мета", - сказала Хейнс в комітеті Палати представників з розвідки.

Читайте також: Путін має намір "знищити й тероризувати" Україну, - постпред США в ООН
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Топ коментарі
+37
А ви не подумали, що він їбанувся в свому бункері?
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08.03.2022 22:51
+20
Им на своих насрать
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08.03.2022 22:59
+18
Все, козыри закончились. Осталось ржавым яо мир пугать.
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08.03.2022 22:52
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А ви не подумали, що він їбанувся в свому бункері?
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08.03.2022 22:51 Відповісти
тут и разведки не надо понять что он ********
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08.03.2022 22:57 Відповісти
Вони подумали . Але обтягнули цю думку у дипломатичну форму ,просто по звичці. Хоча ,чого тут стидатися і казати обтічно. Як кажуть в таких випадках ті самі кацапи - факт на ліцо.
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08.03.2022 23:03 Відповісти
Ти маєш на увазі застосування ЯЗ?
Так про те і мова йде.
Міжконтинентальні балістичні ракети ПОСТІЙНО десятиріччя знаходяться на бойовому чергуванні.
Тобто в стані підвищеної бойової готовності.
І віддавати наказ про якесь підвищення - це фейк, розрахований саме на залякування обивателя.
Ні один уряд G7 на це не звернув уваги, крім того, що прийняв до відома, що ресурсів звичайної війни у нього вже обмаль.
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08.03.2022 23:06 Відповісти
Моя думка, що він навіть не приймає жодних рішень. До нього зранку заходять секретарі, дають план дій на день. Текст з промовою, якщо є виступи. Він виходить, грає роль, повертається в свої апартаменти і насолоджується життям. І навіть у душі не їбе шо там відбувається. Хто перемага, хто програє. Що в світі робиться. Живе життям пенсіонера. А його оточення керує країною і ним.
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08.03.2022 23:07 Відповісти
А Ви не подумали, що так званої "червоної кнопки" не існує?
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08.03.2022 23:32 Відповісти
...він ефективно сигналізує, що намагається утримати НАТО від втручання в конфлікт в Україні. Це була його головна мета", - сказала Хейнс в комітеті Палати представників з розвідки.

И таки ж получается..
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08.03.2022 22:51 Відповісти
я так розумію, що це з категорії "труднощі перекладу"...
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08.03.2022 22:52 Відповісти
Все, козыри закончились. Осталось ржавым яо мир пугать.
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08.03.2022 22:52 Відповісти
А как местные элиты на это смотрят? Вроде и прибить хочется, и сцыкотно и последствия непредсказуемы
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08.03.2022 22:53 Відповісти
Смерть цапам!
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08.03.2022 22:54 Відповісти
Тепер санції зніматимуть тільки після повного роззброєння. Догралось *****.
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08.03.2022 22:54 Відповісти
демілітаризація та денацифікація рабсєї.
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08.03.2022 23:03 Відповісти
Бойтесь своих желаний - они имеют свойство сбываться
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08.03.2022 23:48 Відповісти
Нє, після виводу всіх військ зі всієї території України, включно крим та Домбабве з Лугандою.
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08.03.2022 23:06 Відповісти
Чому б не розмістити по 150-200 військовополонених в Сумах, Харковіі т.д. і повідомити про це москалів, хай стріляють по своїм, як вони поведуть себе?
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08.03.2022 22:58 Відповісти
Им на своих насрать
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08.03.2022 22:59 Відповісти
Стрілятимуть приспокійно.
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08.03.2022 23:05 Відповісти
перебьют своих пленных, им класть на своих же
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08.03.2022 23:05 Відповісти
ви напевно наївні?..з розмов перехоплених чітко і ясно..що вони самі своїх хто відмоавляється воювати грохнуть і скажуть--шо убіт в бою
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08.03.2022 23:07 Відповісти
***** больное, чему удивляться...
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08.03.2022 22:58 Відповісти
Он КГБист, сын НКВДитста, внук повара ленина, сталина с Горок.
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08.03.2022 23:09 Відповісти
Думаю )(уйлостан чекає великий"сюрприз", як колись стався з Савецким Саюзом
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08.03.2022 23:03 Відповісти
Буде гірше й швидше. То нам треба чекати голодних орків на кордонах, бо тікатимуть до сусідів. Бульбофюрер здуріє...
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08.03.2022 23:09 Відповісти
Недобита скажена собака нападе знову. Ка цапів триматимуть в проголодь щоб думали про виживання а не війну. Бажано б загнати ту територію у 12 століття за розвитком. Без зв'язку, електрики, кіно показувати раз на 3 місяці
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19.03.2022 03:16 Відповісти
90% заяв Путіна дивні. Та це не заважа йому нищити Україну.
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08.03.2022 23:04 Відповісти
ах да...)(уйло з сам говорив 23 груд. 2021 р. - Россию нельзя победить, ее можно только развалить изнутри.
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08.03.2022 23:05 Відповісти
Так він же *****, у нього у голові лайно, воно не розумне.
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08.03.2022 23:05 Відповісти
Как по мне он может попытаться использовать ЯО. И здесь два варианта, либо это получится, либо же на каком то этапе произойдет сбой и его уберут.
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08.03.2022 23:05 Відповісти
над збоєм в голові вже попрацювали його оточення тепер збій буде фізичний...над цим вже працюють
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08.03.2022 23:09 Відповісти
Информатор попросил врача-психиатра первой категории Марину Шелуденко дать оценку состояния главы государства-агрессора. Посмотрев ряд видео с участием Владимира Путина, врач поставила неутешительный диагноз. Далее её прямая речь.



Детали психопатологического поведения Владимира Путина можно видеть даже на срежиссированных и отретушированных видеозаписях его публичных выступлений.
ДИАГНОЗ

Расстройство: параноидальная психопатия (по международной классификации болезней - параноидное расстройство личности) - налицо. Рассмотрим конкретные симптомы.

1. Глаза. Тусклый блеклый взгляд (глаза «тухлой рыбы»), который не выражает ничего. Этот взгляд, некогда пронзительный, сейчас стал совершенно пустым и не выражающим ничего, кроме своего монотематического бреда.



2. Лоб. Гиперфункция лобной мышцы, которая постоянно находится в тоническом напряжении.



3. Улыбка натянутая, не физиологическая («чаплинская улыбка»). Она не выражает истинных эмоций, это игра, которую он ведет со своими собеседниками, которые ему на самом деле не нужны. Он для себя уже все решил.



4. Мимика отсутствует. Тусклость в выражении эмоций (эмоциональная тупость).



5. Практически полное отсутствие движения головой. В последние несколько месяцев на видео мы видим статичное напряжение и отсутствие поворотов головы в сторону собеседника. Это один из ведущих симптомов психопатии.

6. Речь демонстрирует образование сверхценных идей, достигающих уровня бреда. Бред монотематический, бред реформаторства, бред большого размаха, что свидетельствует о том, что у Путина начались расстройства мышления. Они давно себя обозначили, но в последнее время усилились и имеют гипертрофированную форму. Его речь монотонная, в голосе практически отсутствуют модуляции. Мы видим постоянное возвращение к теме "справедливости", которая прослеживается во время всех его речевых высказываниях.

7. Корпус. Руки плотно прижаты к туловищу. Если есть жестикуляция, то только кистями рук. Постоянная скованность верхней половины туловища, временами волнообразные движения корпусом, но без поворота головы. Это говорит о том, что человек принял решение, единственно верное, как ему кажется. Остальные мнения его абсолютно не интересуют.



В совокупности это признаки наличия у человека черствости, бессердечия, бесчеловечности, лживости, изворотливости.
КАК ЭТО ЛЕЧАТ

Международная классификация болезней относит это состояние к расстройствам личности. Параноидное расстройство личности включает в себя изменение стержня личности, а также изменения в процессах мышления, поведения, эмоций. Мы видим результат процессов, которые протекали давно, но в последнее время приобрели опасную форму, декомпенсировались. У людей, склонных к таким расстройствам, часто присутствует ген ярости. Он есть у многих людей (чаще у мужчин), но у людей с расстройствами личности он преобладает и приводит к изменениям в головном мозге, в частности к изменениям миндалевидного тела (области, которая отвечает за эмоции, чувственность восприятия, соучастие, сопереживание). Эти процессы нарушаются у людей с такими особенностями генотипа.

То есть это состояние не приобретенное, хотя окружение, формирующие личность, чрезвычайно важно. Находясь в системе здоровых коммуникаций эти врожденные особенности могут быть компенсированы и носитель гена может вести нормальную жизнь. В неблагоприятных обстоятельствах эта особенность развивается в патологическое расстройство личности, которые характеризуются сверхценными идеями, вплоть до бредовых. Ганнушкин П.Б. говорил о том, что такие люди в своем мышлении доходят до фанатизма. Владимир Путин - параноидный фанатик, заложник субъективной логики. Он навязывает свою искаженную логику всему миру. Какие бы не были увещевания западных политиков, правозащитников, гуманитарных организаций они не могут повлиять на его решения. Для параноидного психопата его точка зрения незыблема. Вести какие-то диалоги с этим человеком бессмысленно.

В случае Владимира Путина мы видим декомпенсированную психопатию. Обычно такое состояние, которое сопровождается агрессивными проявлениями, требует изоляции и медикаментозного лечения в условиях стационара. К сожалению, в семье невозможно добиться компенсации этого состояния. В мировой истории есть страшный пример человека со схожими патологическими чертами - это Адольф Гитлер.
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08.03.2022 23:09 Відповісти
Нашо ви так багато написали? можна ж простіше сказати--)(уйло Йнутий
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08.03.2022 23:12 Відповісти
заложник субъективной логики 😬😬

согласно популярной а узких кругах теории соционических тиров он
логико-сенсорный интраверт
что как раз и делает его заложником субъективной логики
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09.03.2022 00:05 Відповісти
Так оно и есть ***** запустил самоликвидацию .
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08.03.2022 23:11 Відповісти
россии
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08.03.2022 23:21 Відповісти
Перевод ********* на человекский язык невозможен. Чтобы его понять, надо самому *********. Я бы на их месте просто дал бы этим оркам на ржавых кастрюлях хорошего пенделя, не? Они чисто как наперсточники вас разводят: "Кручу-верчу, бомбой замочу"
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09.03.2022 00:00 Відповісти
Непотрібно шукати здоровий глузд, там де його нема.
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09.03.2022 01:00 Відповісти
Відрізати йому всі системи зв'язку,відключити бункер від електропостачання і води, акумулятори і дизель-генератори довго не попрацюють, всі входи і виходи а також всі отвори від повітрозабірників до викачки його гівна, щільно залити бетоном, хай падло сидить поки не здохне.
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09.03.2022 01:06 Відповісти
Блеф,он трус с другой стороны не он нажимает решительный запуск
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09.03.2022 02:07 Відповісти
Ядерное оружие вроде имеет срок годности... и если ракета ржавая развалина из совка, то есть риск что при запуске может ******* прям в пусковой шахте.
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09.03.2022 02:28 Відповісти
Это точно
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09.03.2022 02:39 Відповісти
Я теж вважаю, шо з росії ЯЗ не долетить - бо кошти на обслуговування ракет давно покрали. Того захоплюють Запорізьку АЕС і Чорнобиль. А МАГАТЕ мишей не ловить. За що вони там в усіх цих конторах гроші отримують? За занепокоєння? Пффф
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09.03.2022 02:37 Відповісти
И у тех и других есть кластерные боеголовки. Ну собьют маршевый, далее сложновато будет сбить энерционые боеголовки. Думаю, и те и те это понимают.
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09.03.2022 03:34 Відповісти
 
 