Розвідка США вважає заяву Путіна про ядерну зброю "дивною"
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На думку американських розвідників, заяву зроблено для "залякування".
У розвідці США прокоментували заяву Путіна про ядерну програму. Там вважають її "дуже дивною і незвичайною", і переконані, що вона задумана, як "залякування". Про це написало видання CNN, інформує Цензор.НЕТ.
Заяву президента Росії Володимира Путіна про підвищення рівня готовності своїх ядерних сил визнали "дуже незвичайною", стверджує директор Національної розвідки США Авріл Хейнс. Вона заявила, що це краще розцінювати як попередження, а не як загрозу.
"Ми, очевидно, дуже серйозно ставимося до того, що він сигналізує таким чином. Але ми думаємо, що він ефективно сигналізує, що намагається утримати НАТО від втручання в конфлікт в Україні. Це була його головна мета", - сказала Хейнс в комітеті Палати представників з розвідки.
Будь ласка, зачекайте...
Так про те і мова йде.
Міжконтинентальні балістичні ракети ПОСТІЙНО десятиріччя знаходяться на бойовому чергуванні.
Тобто в стані підвищеної бойової готовності.
І віддавати наказ про якесь підвищення - це фейк, розрахований саме на залякування обивателя.
Ні один уряд G7 на це не звернув уваги, крім того, що прийняв до відома, що ресурсів звичайної війни у нього вже обмаль.
И таки ж получается..
Детали психопатологического поведения Владимира Путина можно видеть даже на срежиссированных и отретушированных видеозаписях его публичных выступлений.
ДИАГНОЗ
Расстройство: параноидальная психопатия (по международной классификации болезней - параноидное расстройство личности) - налицо. Рассмотрим конкретные симптомы.
1. Глаза. Тусклый блеклый взгляд (глаза «тухлой рыбы»), который не выражает ничего. Этот взгляд, некогда пронзительный, сейчас стал совершенно пустым и не выражающим ничего, кроме своего монотематического бреда.
2. Лоб. Гиперфункция лобной мышцы, которая постоянно находится в тоническом напряжении.
3. Улыбка натянутая, не физиологическая («чаплинская улыбка»). Она не выражает истинных эмоций, это игра, которую он ведет со своими собеседниками, которые ему на самом деле не нужны. Он для себя уже все решил.
4. Мимика отсутствует. Тусклость в выражении эмоций (эмоциональная тупость).
5. Практически полное отсутствие движения головой. В последние несколько месяцев на видео мы видим статичное напряжение и отсутствие поворотов головы в сторону собеседника. Это один из ведущих симптомов психопатии.
6. Речь демонстрирует образование сверхценных идей, достигающих уровня бреда. Бред монотематический, бред реформаторства, бред большого размаха, что свидетельствует о том, что у Путина начались расстройства мышления. Они давно себя обозначили, но в последнее время усилились и имеют гипертрофированную форму. Его речь монотонная, в голосе практически отсутствуют модуляции. Мы видим постоянное возвращение к теме "справедливости", которая прослеживается во время всех его речевых высказываниях.
7. Корпус. Руки плотно прижаты к туловищу. Если есть жестикуляция, то только кистями рук. Постоянная скованность верхней половины туловища, временами волнообразные движения корпусом, но без поворота головы. Это говорит о том, что человек принял решение, единственно верное, как ему кажется. Остальные мнения его абсолютно не интересуют.
В совокупности это признаки наличия у человека черствости, бессердечия, бесчеловечности, лживости, изворотливости.
КАК ЭТО ЛЕЧАТ
Международная классификация болезней относит это состояние к расстройствам личности. Параноидное расстройство личности включает в себя изменение стержня личности, а также изменения в процессах мышления, поведения, эмоций. Мы видим результат процессов, которые протекали давно, но в последнее время приобрели опасную форму, декомпенсировались. У людей, склонных к таким расстройствам, часто присутствует ген ярости. Он есть у многих людей (чаще у мужчин), но у людей с расстройствами личности он преобладает и приводит к изменениям в головном мозге, в частности к изменениям миндалевидного тела (области, которая отвечает за эмоции, чувственность восприятия, соучастие, сопереживание). Эти процессы нарушаются у людей с такими особенностями генотипа.
То есть это состояние не приобретенное, хотя окружение, формирующие личность, чрезвычайно важно. Находясь в системе здоровых коммуникаций эти врожденные особенности могут быть компенсированы и носитель гена может вести нормальную жизнь. В неблагоприятных обстоятельствах эта особенность развивается в патологическое расстройство личности, которые характеризуются сверхценными идеями, вплоть до бредовых. Ганнушкин П.Б. говорил о том, что такие люди в своем мышлении доходят до фанатизма. Владимир Путин - параноидный фанатик, заложник субъективной логики. Он навязывает свою искаженную логику всему миру. Какие бы не были увещевания западных политиков, правозащитников, гуманитарных организаций они не могут повлиять на его решения. Для параноидного психопата его точка зрения незыблема. Вести какие-то диалоги с этим человеком бессмысленно.
В случае Владимира Путина мы видим декомпенсированную психопатию. Обычно такое состояние, которое сопровождается агрессивными проявлениями, требует изоляции и медикаментозного лечения в условиях стационара. К сожалению, в семье невозможно добиться компенсации этого состояния. В мировой истории есть страшный пример человека со схожими патологическими чертами - это Адольф Гитлер.
согласно популярной а узких кругах теории соционических тиров он
логико-сенсорный интраверт
что как раз и делает его заложником субъективной логики