Зеленський не казав, що Україна повинна забути про НАТО, - Кулеба

Україна не відмовлятиметься від перспективи вступу до НАТО.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Вимога РФ, щоб ми відмовилися від НАТО, але питання, яке порушує президент звучить інакше. Президент каже: "НАТО - це колись. Від цього ніхто не відмовляється, але це колись". А питання зараз, які гарантії безпеки зараз. Найкраще було б звісно бути членом НАТО, 5 стаття, на тебе хтось напав, всі заступилися. Але це колись, в майбутньому. Зараз потрібно зупинити війну, зараз потрібно гарантувати безпеку України", - зазначив міністр.

За словами Кулеби, тому Зеленський і говорить, що зараз потрібно говорити про гарантії безпеки України.

"Але він ніде не сказав, що ми повинні забути про НАТО як мету", - додав глава МЗС.

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