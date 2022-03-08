Зеленський не казав, що Україна повинна забути про НАТО, - Кулеба
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Україна не відмовлятиметься від перспективи вступу до НАТО.
Про це глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.
"Вимога РФ, щоб ми відмовилися від НАТО, але питання, яке порушує президент звучить інакше. Президент каже: "НАТО - це колись. Від цього ніхто не відмовляється, але це колись". А питання зараз, які гарантії безпеки зараз. Найкраще було б звісно бути членом НАТО, 5 стаття, на тебе хтось напав, всі заступилися. Але це колись, в майбутньому. Зараз потрібно зупинити війну, зараз потрібно гарантувати безпеку України", - зазначив міністр.
За словами Кулеби, тому Зеленський і говорить, що зараз потрібно говорити про гарантії безпеки України.
"Але він ніде не сказав, що ми повинні забути про НАТО як мету", - додав глава МЗС.
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Рада не підтримала звернення до Конгресу США щодо надання статусу основного союзника поза НАТО (c)
То вони як завжди "талію прощупалі". Бо що робитиме Бєня в NATO, на кічі сидітиме?
Сегодня в ходе очередного налёта на Украину российской авиации с территории Беларуси были впервые отмечены недвусмысленные особенности. Фиксация всего нижеизложенного осуществлялась в группе российских самолётов, летевших в Житомирскую область.
Во-первых, пилоты истребителей использовали устройства взаимного определения координат. Во-вторых, перехват переговоров пилотов зафиксировал нарушение правил радиообмена.
В-третьих, на ряде самолётов фиксировались перебои в работе бортового радиоэлектронного оборудования, зачастую вызываемые неправильной эксплуатацией. В-четвёртых, пара пилотов и вовсе потерялись в ориентирах и просили помощи, чтобы определить своё местоположение.
В сумме, все факторы говорят о том, что пилоты, которые сегодня осуществляли налёт, имели недостаточную квалификацию, не исключено, что это были резервисты, либо курсанты авиационных училищ.
10 ч
Прояснилась немного ситуация со странным поведением некоторых российских боевых самолётов, которое наблюдалось в последнее время. Дело в том, что действительно опытные профессиональные пилоты сейчас отказываются вылетать на задания в Украину.
В первую очередь по той причине, что у них не такие высокие шансы вернуться назад, нежели были в Сирии. Как-никак, в Сирии летишь себе на 5 тысячах с лишним и бомбишь школы и больницы. А в Украине, либо от ПВО уходишь в лоупасс, либо наоборот, уходишь из лоупасс от ПЗРК.
Одни нервы и адская рулетка на протяжённости всего маршрута. Так, на совещании командующий ЗВО ВС РФ генерал-полковник О.Журавлёв лично предложил командующему 6А ВКС и ПВО РФ генерал-майору Маковецкому застрелиться, в связи со складывающейся ситуацией.
Таким образом, у российского командования сейчас лежит на столе стопка рапортов на увольнение, причём высококлассных пилотов. В экстренном порядке призывают резервистов и курсантов, что соответствующим образом уже сказывается на авиационной группировке оккупантов.
А так да - дрібниці.
(Думала , чи писати), просто боіться!!! Вони б могли закрити небо ! І ми б погнали всіх!!! Та рука ж руку миє! Але ж попри це ми переможимо
Боится показательного удара тактическим ядерным оружием по одному из своих городов.
А вы не боитесь сгореть в атомном огне вместе с родными и близкими?