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Зеленський не казав, що Україна повинна забути про НАТО, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Політика України Війна в Україні

Зеленський не казав, що Україна повинна забути про НАТО, - Кулеба

Україна не відмовлятиметься від перспективи вступу до НАТО.

Про це глава МЗС Дмитро Кулеба повідомив під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"Вимога РФ, щоб ми відмовилися від НАТО, але питання, яке порушує президент звучить інакше. Президент каже: "НАТО - це колись. Від цього ніхто не відмовляється, але це колись". А питання зараз, які гарантії безпеки зараз. Найкраще було б звісно бути членом НАТО, 5 стаття, на тебе хтось напав, всі заступилися. Але це колись, в майбутньому. Зараз потрібно зупинити війну, зараз потрібно гарантувати безпеку України", - зазначив міністр.

За словами Кулеби, тому Зеленський і говорить, що зараз потрібно говорити про гарантії безпеки України.

"Але він ніде не сказав, що ми повинні забути про НАТО як мету", - додав глава МЗС.

Також читайте: Тиск на Росію має посилитися, а обороноздатність України зміцнитися, - Кулеба в розмові з Бербок

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+27
Як показує війна, Московія напала не на країну НАТО, а на країну, в якій замість армії 3 роки будували дороги.
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08.03.2022 23:01
+19
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08.03.2022 22:59
+17
Як показує війна, нам потрібне не НАТО, а ЗСУ.
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08.03.2022 22:57
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Як показує війна, нам потрібне не НАТО, а ЗСУ.
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08.03.2022 22:57 Відповісти
Як показує війна, Московія напала не на країну НАТО, а на країну, в якій замість армії 3 роки будували дороги.
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08.03.2022 23:01 Відповісти
Як показує війна ,Московія напала на країну ,яка 30 років не боролася з корупцією та олігархами , яка скорочувала видатки на свої збройні сили і різала на метал діставшийся у спадщину оборонний потенціал . І яка повірила у силу Будапештського Меморандуму . Порохоботам ,як кістка в горлі саме останні три роки . Про попередні 27 перед тим вони воліють не згадувати . Чому ? Патаму шта ета другоє , ви нє панімаєтє ...
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08.03.2022 23:09 Відповісти
Вы о чём? Представители 73% -
"Мы не можем даже понять, что имеет в виду Байден, когда говорит, что у нас огромные проблемы с коррупцией", - "слуга народа" Верещук Источник: https://censor.net/ru/n3272402
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08.03.2022 23:30 Відповісти
Зеленский КОРАБЛЬ, ........
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09.03.2022 02:51 Відповісти
08 вересня 2021
Рада не підтримала звернення до Конгресу США щодо надання статусу основного союзника поза НАТО (c)
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09.03.2022 01:04 Відповісти
Так гірше того, аморальність зіц-гєнєралісімуса виходить на новий рівень тоді, коли він публічно міряє власний рейтинг під час війни.
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09.03.2022 02:33 Відповісти
Стрёмно видать стало что растерзают. Или же это для проверки реакции нашей и Рашки было сказано.
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08.03.2022 22:57 Відповісти
Кулеба що повинен весь час тлумачити слова кокаінової піфії ?
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09.03.2022 02:29 Відповісти
А як він це може сказати, коли це записано в Конституції?
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08.03.2022 22:58 Відповісти
"А як він це може сказати"

То вони як завжди "талію прощупалі". Бо що робитиме Бєня в NATO, на кічі сидітиме?
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09.03.2022 08:12 Відповісти
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08.03.2022 22:59 Відповісти
Александр Коваленко@zloy_odessit



Сегодня в ходе очередного налёта на Украину российской авиации с территории Беларуси были впервые отмечены недвусмысленные особенности. Фиксация всего нижеизложенного осуществлялась в группе российских самолётов, летевших в Житомирскую область.
Во-первых, пилоты истребителей использовали устройства взаимного определения координат. Во-вторых, перехват переговоров пилотов зафиксировал нарушение правил радиообмена.
В-третьих, на ряде самолётов фиксировались перебои в работе бортового радиоэлектронного оборудования, зачастую вызываемые неправильной эксплуатацией. В-четвёртых, пара пилотов и вовсе потерялись в ориентирах и просили помощи, чтобы определить своё местоположение.
В сумме, все факторы говорят о том, что пилоты, которые сегодня осуществляли налёт, имели недостаточную квалификацию, не исключено, что это были резервисты, либо курсанты авиационных училищ.
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08.03.2022 23:02 Відповісти
***** почав набирати малолєток . Старікі в бой вже нє ідут ...
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08.03.2022 23:11 Відповісти
Александр Коваленко@zloy_odessit

10 ч

Прояснилась немного ситуация со странным поведением некоторых российских боевых самолётов, которое наблюдалось в последнее время. Дело в том, что действительно опытные профессиональные пилоты сейчас отказываются вылетать на задания в Украину.
В первую очередь по той причине, что у них не такие высокие шансы вернуться назад, нежели были в Сирии. Как-никак, в Сирии летишь себе на 5 тысячах с лишним и бомбишь школы и больницы. А в Украине, либо от ПВО уходишь в лоупасс, либо наоборот, уходишь из лоупасс от ПЗРК.
Одни нервы и адская рулетка на протяжённости всего маршрута. Так, на совещании командующий ЗВО ВС РФ генерал-полковник О.Журавлёв лично предложил командующему 6А ВКС и ПВО РФ генерал-майору Маковецкому застрелиться, в связи со складывающейся ситуацией.
Таким образом, у российского командования сейчас лежит на столе стопка рапортов на увольнение, причём высококлассных пилотов. В экстренном порядке призывают резервистов и курсантов, что соответствующим образом уже сказывается на авиационной группировке оккупантов.
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09.03.2022 09:15 Відповісти
Про які гарантії безпеки від росії взагалі може йти мова?
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08.03.2022 22:59 Відповісти
Про серйозні. Згадайте, після чого Велика Британія оголосила війну Гітлерові.
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08.03.2022 23:12 Відповісти
Уже був будапештський меморандум - і хтось захистив нас від нападу нового гітлера? Єдиними гарантіями в обмін на наш тимчасовий статус поза НАТО може бути повне переозброєння нашої армії західними партнерами на сотні млрд дол.
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08.03.2022 23:37 Відповісти
Ще раз прошу: згадайте, після чого Велика Британія оголосила війну Гітлерові.
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08.03.2022 23:42 Відповісти
С заглядывания в очко Адику? Чемберлена имеете в виду?
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08.03.2022 23:37 Відповісти
ЗЄ сказав, що готовий цим торгувати з ****** на переговорах. По суті Коституцією України торгувати.

А так да - дрібниці.
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08.03.2022 22:59 Відповісти
Якщо Ви праві і "НАТО-бумажный тигр", то чому ***** не напало на маленькі Латвію, Литву та Естонію, які є членами НАТО, а напало на велику за розмірами, та поки що позаблокову, Україну?
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08.03.2022 23:15 Відповісти
Не "зупинити", а виграти війну! А потім вже договори, але на умовах України!
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08.03.2022 23:02 Відповісти
НАТО просто
(Думала , чи писати), просто боіться!!! Вони б могли закрити небо ! І ми б погнали всіх!!! Та рука ж руку миє! Але ж попри це ми переможимо
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08.03.2022 23:05 Відповісти
Конечно боится.
Боится показательного удара тактическим ядерным оружием по одному из своих городов.
А вы не боитесь сгореть в атомном огне вместе с родными и близкими?
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08.03.2022 23:13 Відповісти
просто снова порвался контекст
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08.03.2022 23:11 Відповісти
Важно не то , как ты сказал , а то , как тебя поняли ...
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08.03.2022 23:14 Відповісти
Але ж в Конституцію записали, тепер ніяк не можна відмовлятись, ні за що! Пуйло не має достигнути ніякіх своїх цілей.
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08.03.2022 23:30 Відповісти
Ну то як Путін боїться ракет і баз НАТО під боком. ТО чому б не заключити договір з НАТО де ми є членом, повноправним, але без розміщення баз і ракет на території. А в разі нападу на нас усе НАТО просто впрягається.
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08.03.2022 23:22 Відповісти
повинен вирішувати народ, а не боягуз якого нема в Україні
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08.03.2022 23:23 Відповісти
Дякуючи інструкторам та зброї НАТО, Україна має ЗСУ не такі як у цапів. Дякую НАТО за допомогу України.
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08.03.2022 23:39 Відповісти
В Конституции то записано-направление Украины…,но это не гарантия того,что «нато»возьмёт Украину в Альянс…Как сложится ситуация через год, два сложно сказать…факт-нато трусит перед рашей ,поэтому Украине будет сложно вступить в этот прогнивший альянс..Но существуют другие варианты обеспечить Украину безопасностью..,ведь не все страны входят в «нато»..возьмите тот же Израиль..Украине нужно очень жестко и целенаправленно заняться развитием военной промышленности и вооружаться до зубов»..,а все остальное у неё уже имеется ..
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08.03.2022 23:40 Відповісти
А Ленка где?
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09.03.2022 00:14 Відповісти
И еще, сколько денег зе и 95 квартал пожертвовал на армию?
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09.03.2022 00:17 Відповісти
А вы бы шо делали, Если бы шлепер вам предложил отказаться от всего, в пользу шлепера. Зы... По этому случаю перд.кович даже в Минск слетал, да возвратился восвояси, поймав облизня..
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09.03.2022 00:18 Відповісти
Знамо перец, шо не казав. А кто через арухамовитую делал дешевый пробивон?
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09.03.2022 00:14 Відповісти
Прежде чем шото варнякать пусть ЗЕ прочитает Конституцию. И не надо опять говорить, что "слова вырваны из контекста". Украина=НАТО. Плюс сильная и хорошо оснащённая ЗСУ, а не "Велыке крадивныцтво" Тогда никакая сволочь на посмеет напасть на Украину. Но вот только ЗЕшобла так и продолжает заглядывать в очко *****
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09.03.2022 00:15 Відповісти
... и тогда не через 12 лет, а намного ранее будем в НАТО... ЗЫ... а 12 лет пусть будет картинкой для пыни, чтобы побыстрее капитулировал, если его не замочат свои же, но намного ранее.
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09.03.2022 00:21 Відповісти
Це вже звучить як анекдот - Це не те що ви подумали. Щось подібне ми вже чули " Президент мав на увазі..." Перевіряють реакцію українців ?
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09.03.2022 01:56 Відповісти
Ну знов почалось. Знову Змій Горинич, три голови, і кожна верзе якусь маячню. По ходу, надоїло воювати? Давно у відпустці не було?
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09.03.2022 02:29 Відповісти
 
 