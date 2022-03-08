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ВР (11726) голосування (452) законопроєкт (1774)

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, щоб голосувати дистанційно

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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, щоб голосувати дистанційно

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить народним депутатам голосувати дистанційно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє речниця партії "Слуга народу" Юлія Палійчук

"Верховна Рада України зможе дистанційно приймати важливі для України законопроекти під час воєнного стану.

Повідомляємо про реєстрацію законопроекту 7129 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо проведення дистанційних засідань Верховної Ради України".

196 депутатів "Слуги Народу" поставили свої підписи під відповідним законопроектом. В цілому під цим документом зібрано підписи 241 нардепа.

Законопроект прописує дистанційне голосування як право, а не обов'язок. Також він передбачає питання щодо яких дистанційне голосування не може бути застосованим. Зокрема, це питання мирного процесу", - написала Палійчук.

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Стаття 84 Конституції України передбачає, що народний депутат здійснює голосування особисто. Деякі правники та народні депутати висловлювали занепокоєння, що Конституційний Суд може розтлумачити цю статтю Конституції як зобов'язання депутата бути фізично присутнім при голосуванні.

Окремі депутати критикували ініціативу "Слуги народу", що через онлайн-зв'язок не завжди можна переконатися в тому, що депутату не будуть погрожувати чи примушувати голосувати.
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Топ коментарі
+15
И Кива с Медвечуком тоже голосовать будут?!
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08.03.2022 23:06
+15
скажу коротко та без коментаря.
як що приймуть, п...здець демократії і вибори як такі можна не проводити.
будемо мати свого довгорічного путіна
ЦЕ ДЕРЖАВНИЙ ПЕРЕВОРОТ!!!!!!!!!!!!!!!
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08.03.2022 23:15
+14
Говной воняет от такого "законопроэкта". "Слугі" очнулись от первого шока и начали мутить свои привычные мутки.
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08.03.2022 23:18
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И Кива с Медвечуком тоже голосовать будут?!
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08.03.2022 23:06 Відповісти
Обов'язково!
Їх же ніхто мандатів не позбавляв?!
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08.03.2022 23:35 Відповісти
нах%й этот прикол
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08.03.2022 23:08 Відповісти
скажу коротко та без коментаря.
як що приймуть, п...здець демократії і вибори як такі можна не проводити.
будемо мати свого довгорічного путіна
ЦЕ ДЕРЖАВНИЙ ПЕРЕВОРОТ!!!!!!!!!!!!!!!
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08.03.2022 23:15 Відповісти
100% згоден. Ці ... задовбали вже.
А самий головний цинізм - що вони його пропихують, коли в країні біда і народ не може висловити відкрито в протестах свою позицію.
Це ВОРОГИ!
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08.03.2022 23:20 Відповісти
він не осознає яка реакція буде.
в Києві зараз більше 50000 озброєних людей.
таку ідею йому могли підкинути тільки люди кремля.
щоб ліквідувати його.
АБО ВІН ДУРАК,
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08.03.2022 23:25 Відповісти
Хто він? Наскільки я знаю, Зеленський і раніше мав до цієї ініціативи опосередковане відношення.
Побачите - якщо вони приймуть такий закон - він його не підпише.
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08.03.2022 23:29 Відповісти
а він тіпа, не в курсах, так? що його особиста, ручна партія робить?
помиляєтесь.
промовчимо, підпише
буде кіпіш, не підпише.
але при цьому скаже що цей закон антиукраїнський і вийде наполіоном.
добавить собі довіру.
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08.03.2022 23:34 Відповісти
Ти вже сам з нього зліпив наполеона.
Не помітив? По твоїм словаи він особисто всі у фракції рулить?
Тобто - ВР де-факто немає. Він приймає всі рішення і закони, а вони тільки оформлюють це де-юре?
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08.03.2022 23:42 Відповісти
саме так, він з єрмаком і ніхто другий.
може думаєш, депутати.
а ти хоч їх прізвища знаєш.
просто кнопкодави з конвертами.
можеш не відписувати. відповідати не буду бо трохи в шоці
що в такий страшний для країни час вони думають про вибори
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08.03.2022 23:48 Відповісти
Давай заб'ємось, що навіть до голосування не дійде?
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08.03.2022 23:51 Відповісти
збрехав що не буде.
Сергій.
заріже до, скаже що він так вирішив. йому +
пройде але не підпише. знову йому +
пройде, промовчимо і підпише +++++++
бо стане довічним.
це гра в одні ворота.
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08.03.2022 23:56 Відповісти
Це ідея для гасіння ентузіазму українців в боротьбі з загарбником і спроба прирости до посади президента.
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09.03.2022 00:00 Відповісти
Поживем, побачим.
Для довідки - я голосував за Порошенко і завжди його підтримую.
Але не бездумно.
Так само, але навпаки, до Зеленського.
Але теж, не бездумно.
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09.03.2022 00:05 Відповісти
Говной воняет от такого "законопроэкта". "Слугі" очнулись от первого шока и начали мутить свои привычные мутки.
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08.03.2022 23:18 Відповісти
Под шумок решили протянуть закон, сволочи.
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08.03.2022 23:18 Відповісти
хакери зломали в рф сайти кабміну, президента, армії ну майже всі.
після прийняття цього закону, вибирати будем не ми а хакери.
а голосувати будуть померлі та ненароджені
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08.03.2022 23:18 Відповісти
Потому что в Киеве многим страшно. Вот такие вот патриоты.
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08.03.2022 23:18 Відповісти
Та й хрен з ними - нехай уйобують і не вертаються. Всі питання поки що можна врегулювати Указами Президента.
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08.03.2022 23:21 Відповісти
Це і його ідея.
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09.03.2022 00:01 Відповісти
депутатов в отставку
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08.03.2022 23:19 Відповісти
а ми повірили що Зеленський мужик з яйцями.
якби він так швидко не наї...нувся як піднявся.
чує моє нутро що він обсериться з цим законом та втратить ту 90% підтримку
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08.03.2022 23:22 Відповісти
ЗЕлене Шапіто має бажання до фальсифікацій по максимуму.

ДайошЪ свішє 500 галасов за одно дістанеціонноє ЗЕльоноє галасаваніє!!!

Зараз Віслюк підпише капітуляцію, а ЗЕ-діджіталізатор Фйодоров намалює вам під 500 голосів ЗА!!!

Слідкуйте за руками - ЗЕлене Шоу розпочинається.....
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08.03.2022 23:27 Відповісти
Там документ исключает право менять конституцию или принимать решение про войну, так что это не зрада. Просто трусость.
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08.03.2022 23:29 Відповісти
А яка разница если подпишут капитуляцию?
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08.03.2022 23:44 Відповісти
Не став боту незручних запитань ))
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08.03.2022 23:45 Відповісти
Я не бот и мне не нравится это решение, тем не менее я не люблю истерик.
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08.03.2022 23:47 Відповісти
Ну, як не любиш, то й не істери ))
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08.03.2022 23:53 Відповісти
Это не истерика, а возмущение, направленное на ЗЕшоблу. ЗЕшоблу, которая воспользовалась войной, чтобы протянуть свой позорный законопроект
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09.03.2022 00:58 Відповісти
С этим я согласен. Голосвание по скайпу более манипуляционно, так как не видно как денюжку отсчитывают.
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09.03.2022 00:59 Відповісти
А де слуги?щось іх не видно і не чуть.Де вони поховались.Підозрюю ,трошки піздніше полізуть відосики героів з автоматами з передовоі.Зараз лячно.Вибачаюсь за помилки,і з двома крапками чомусь нема.
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08.03.2022 23:30 Відповісти
Це, щоб Кива та Тищенко могли голосувати?!!
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08.03.2022 23:33 Відповісти
Дивно, чому ЗіЛенський ще не присвоїм їм звання хероїв?
І Агрохімії з Кірєєвим заодно...
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08.03.2022 23:49 Відповісти
Всё-таки ЗЕшобла протянула этот закон. Падлы. Теперь можно будет рисовать любые голосования на пользу ЗЕшоблы
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08.03.2022 23:46 Відповісти
Это конституционный вопрос, его нельзя принять простым большинством.
Кстати, если депутат во время войны убежал из страны это должно расцениваться как дезертирство.
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08.03.2022 23:52 Відповісти
А ЙУХ не хотите?!!!!! После таких хотелок СН вообще не хер идти на выборы и что самое главное своему кумиру обрушите рейтинг!!!! Вы что, суки, решили под шумок протянуть этот законопроект решив что народ простит вам это или вы решили что клоун уже напальон??? Не он войну выигрывает а народ, а его "промахи"(?) мы не забыли, это деньги закатанные в асфальт и срывы военных заказов!!!!!
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09.03.2022 00:00 Відповісти
Не більше двох джавелінів на підтримку цього важливого законопроекта.
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09.03.2022 00:19 Відповісти
ОНи , ****, не забывают готовиться к фальсификациям в внутренней политике.
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09.03.2022 00:55 Відповісти
Вижу опасности,не сейчас
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09.03.2022 02:00 Відповісти
во время военного положения все регулируется верховным главнокомандующим. эти клоуны могут идти в сад.
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09.03.2022 07:19 Відповісти
Т. е. сидеть на пляжах Сейшелов и Новой Британии и
голосовать .....
дистанционно.
Оригинально , сэр.
Еще надо прибавить Баден - Баден, Сент -Луи т Люксембург с Мертвым Морем - там огромное количество бывших и нынешних героев !
"Я была тогда с моим народом"

Реквием - Ахматова.

Я была тогда с моим народом, Там, где мой народ, к несчастью, был.
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09.03.2022 07:52 Відповісти
 
 