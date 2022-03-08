У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, щоб голосувати дистанційно
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У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить народним депутатам голосувати дистанційно.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє речниця партії "Слуга народу" Юлія Палійчук
"Верховна Рада України зможе дистанційно приймати важливі для України законопроекти під час воєнного стану.
Повідомляємо про реєстрацію законопроекту 7129 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо проведення дистанційних засідань Верховної Ради України".
196 депутатів "Слуги Народу" поставили свої підписи під відповідним законопроектом. В цілому під цим документом зібрано підписи 241 нардепа.
Законопроект прописує дистанційне голосування як право, а не обов'язок. Також він передбачає питання щодо яких дистанційне голосування не може бути застосованим. Зокрема, це питання мирного процесу", - написала Палійчук.
Стаття 84 Конституції України передбачає, що народний депутат здійснює голосування особисто. Деякі правники та народні депутати висловлювали занепокоєння, що Конституційний Суд може розтлумачити цю статтю Конституції як зобов'язання депутата бути фізично присутнім при голосуванні.
Окремі депутати критикували ініціативу "Слуги народу", що через онлайн-зв'язок не завжди можна переконатися в тому, що депутату не будуть погрожувати чи примушувати голосувати.
Будь ласка, зачекайте...
Їх же ніхто мандатів не позбавляв?!
як що приймуть, п...здець демократії і вибори як такі можна не проводити.
будемо мати свого довгорічного путіна
ЦЕ ДЕРЖАВНИЙ ПЕРЕВОРОТ!!!!!!!!!!!!!!!
А самий головний цинізм - що вони його пропихують, коли в країні біда і народ не може висловити відкрито в протестах свою позицію.
Це ВОРОГИ!
в Києві зараз більше 50000 озброєних людей.
таку ідею йому могли підкинути тільки люди кремля.
щоб ліквідувати його.
АБО ВІН ДУРАК,
Побачите - якщо вони приймуть такий закон - він його не підпише.
помиляєтесь.
промовчимо, підпише
буде кіпіш, не підпише.
але при цьому скаже що цей закон антиукраїнський і вийде наполіоном.
добавить собі довіру.
Не помітив? По твоїм словаи він особисто всі у фракції рулить?
Тобто - ВР де-факто немає. Він приймає всі рішення і закони, а вони тільки оформлюють це де-юре?
може думаєш, депутати.
а ти хоч їх прізвища знаєш.
просто кнопкодави з конвертами.
можеш не відписувати. відповідати не буду бо трохи в шоці
що в такий страшний для країни час вони думають про вибори
Сергій.
заріже до, скаже що він так вирішив. йому +
пройде але не підпише. знову йому +
пройде, промовчимо і підпише +++++++
бо стане довічним.
це гра в одні ворота.
Для довідки - я голосував за Порошенко і завжди його підтримую.
Але не бездумно.
Так само, але навпаки, до Зеленського.
Але теж, не бездумно.
після прийняття цього закону, вибирати будем не ми а хакери.
а голосувати будуть померлі та ненароджені
якби він так швидко не наї...нувся як піднявся.
чує моє нутро що він обсериться з цим законом та втратить ту 90% підтримку
ДайошЪ свішє 500 галасов за одно дістанеціонноє ЗЕльоноє галасаваніє!!!
Зараз Віслюк підпише капітуляцію, а ЗЕ-діджіталізатор Фйодоров намалює вам під 500 голосів ЗА!!!
Слідкуйте за руками - ЗЕлене Шоу розпочинається.....
І Агрохімії з Кірєєвим заодно...
Кстати, если депутат во время войны убежал из страны это должно расцениваться как дезертирство.
голосовать .....
дистанционно.
Оригинально , сэр.
Еще надо прибавить Баден - Баден, Сент -Луи т Люксембург с Мертвым Морем - там огромное количество бывших и нынешних героев !
"Я была тогда с моим народом"
Реквием - Ахматова.
Я была тогда с моим народом, Там, где мой народ, к несчастью, был.