У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, щоб голосувати дистанційно

У Верховній Раді зареєстрували законопроєкт, який дозволить народним депутатам голосувати дистанційно.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє речниця партії "Слуга народу" Юлія Палійчук

"Верховна Рада України зможе дистанційно приймати важливі для України законопроекти під час воєнного стану.

Повідомляємо про реєстрацію законопроекту 7129 "Про внесення змін до Регламенту Верховної Ради України щодо проведення дистанційних засідань Верховної Ради України".

196 депутатів "Слуги Народу" поставили свої підписи під відповідним законопроектом. В цілому під цим документом зібрано підписи 241 нардепа.

Законопроект прописує дистанційне голосування як право, а не обов'язок. Також він передбачає питання щодо яких дистанційне голосування не може бути застосованим. Зокрема, це питання мирного процесу", - написала Палійчук.

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Стаття 84 Конституції України передбачає, що народний депутат здійснює голосування особисто. Деякі правники та народні депутати висловлювали занепокоєння, що Конституційний Суд може розтлумачити цю статтю Конституції як зобов'язання депутата бути фізично присутнім при голосуванні.

Окремі депутати критикували ініціативу "Слуги народу", що через онлайн-зв'язок не завжди можна переконатися в тому, що депутату не будуть погрожувати чи примушувати голосувати.