"Coca-Cola" призупиняє діяльність в Росії

Компанія Coca-Cola оголосила, що призупиняє свою діяльність в Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт компанії.

"Наші серця з людьми, які переживають неймовірні наслідки цих трагічних подій в Україні. Ми продовжуватимемо відслідковувати та оцінювати ситуацію в міру розвитку обставин", - йдеться в повідомленні.

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