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"Coca-Cola" призупиняє діяльність в Росії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Компанія Coca-Cola оголосила, що призупиняє свою діяльність в Росії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт компанії.

"Наші серця з людьми, які переживають неймовірні наслідки цих трагічних подій в Україні. Ми продовжуватимемо відслідковувати та оцінювати ситуацію в міру розвитку обставин", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Starbucks зупиняє діяльність у Росії: "Засуджуємо жахливі напади РФ на Україну"

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+28
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08.03.2022 23:05
+11
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08.03.2022 23:26
+10
Та невже!
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08.03.2022 23:05
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Та невже!
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08.03.2022 23:05 Відповісти
Додавили-таки...
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08.03.2022 23:19 Відповісти
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08.03.2022 23:05 Відповісти
не скромный вопрос... а как картинку здесь запилить?
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08.03.2022 23:55 Відповісти
для начала нужно её запилить на какой-то бесплатный хостинг, и потом через форму отправки сообщений вставить её через ссылку на хостинге
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09.03.2022 00:17 Відповісти
А от пепсі ще крутить носом.
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08.03.2022 23:05 Відповісти
Уже занялись и пепси! Вот если бы 1000 человек кидали хоть по одному письму в день, то было бы быстрее
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08.03.2022 23:11 Відповісти
кидаємо, не сумнівайтеся...
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08.03.2022 23:31 Відповісти
Давно пора! Ибо *****!
Пепси - работает дальше.
Вы в курсе что делать)
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08.03.2022 23:06 Відповісти
Вечная борьба этих двух компаний раставит всё по местам. Скоро и "pepsi" сделают свой правильный выбор.
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08.03.2022 23:09 Відповісти
теперь будут шмурдяк пить под видом колы как в Сев. Кореи
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08.03.2022 23:31 Відповісти
лимонад "колокольчик"
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08.03.2022 23:47 Відповісти
Байкал как бы
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09.03.2022 00:03 Відповісти
А шо так?
Попрацювали б ще за кольорові камінці та корки від пляшок замість грошей.
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08.03.2022 23:06 Відповісти
супер гуд
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08.03.2022 23:06 Відповісти
Свято наближається, свято наближається...
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08.03.2022 23:06 Відповісти
Я дивлюсь скоро кацапи перейдуть на китайський доширак )
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08.03.2022 23:07 Відповісти
bud so mnoi , pesnju poi , kuka kolaaaa!!
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08.03.2022 23:07 Відповісти
Свято наближается!!!
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08.03.2022 23:08 Відповісти
Весь КГБ СССР не смогло заставить отказаться от кока-колы, адидаса и т. п. А оно смогло. Мощн
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08.03.2022 23:09 Відповісти
Але не потрібно занадто хвалити свідомість багатьох фірм.
Вони розуміють, що валюту їм ніхто не заплатить, а працювати там за токсичні рублі? Куди вони їх дінуть? Скоро рубль стане непотрібною валютою.
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08.03.2022 23:12 Відповісти
Даже не о прибыли они думают, а о той жопе что ждет их брэнд когда они на крови работать останутся. Для многих это просто хороший пиарход.
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08.03.2022 23:16 Відповісти
Згоден, але думають вони про все. Тому на ці рішення вплинуло декілька факторів в сумі.
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08.03.2022 23:25 Відповісти
Бойкотувати їх і в Україні! штрейкбрехери - *****!
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08.03.2022 23:10 Відповісти
Пособники гитлерюгенда наконец одуплились,чем могут замазаться уже в 21 веке
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08.03.2022 23:10 Відповісти
До речі, нічого нового. Дивно що всі так здивувались.

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08.03.2022 23:19 Відповісти
Гроші не пахнуть...
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08.03.2022 23:24 Відповісти
Свято наближається!
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08.03.2022 23:12 Відповісти
А бояра исконно москальская? Неполучится убрать с рынка? Это был бы шах и мат.
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08.03.2022 23:14 Відповісти
Бєрьозавий соку+ бояра лучше сосасоли))
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08.03.2022 23:16 Відповісти
аяяяяяй, пуэрто рико ....
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08.03.2022 23:18 Відповісти
тільки туди зможуть їздити кацапи щоб попіть кока-коли
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08.03.2022 23:34 Відповісти
квас и бражка захватят рынок прохладительных напитков лаптестана. И это замечательное возвращение к посконной, сыромятной расеюшке.
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08.03.2022 23:18 Відповісти
исчо оне любят хрен и редьки не слаще
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08.03.2022 23:22 Відповісти
Мы предложим коктейль молотова . Накуя им Кола ? Слава Украине!!!!
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08.03.2022 23:21 Відповісти
Бачю багатьох дурнів, зрозумійте будьласка коли така компанія, як кока кола побачила санкції було 100%, що вона припинить роботу в роССії, але там є лінії(станки)які коштують багато грошей і компанія кока кола знаючі звичаї россії мала надію їх демонтувати і вивезти за кордон, так само як і автотранспорт компанії. А якщо булоб рішення про припинення роботи озвучено раніше то россія моглаб скомуніздити майно компанії просто на зло. Тож думайте.
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08.03.2022 23:24 Відповісти
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08.03.2022 23:26 Відповісти
І треба було такої ганьби?
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08.03.2022 23:32 Відповісти
поздно пить боржоми кока-колу
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09.03.2022 01:11 Відповісти
сев.кор отдыхает
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09.03.2022 01:58 Відповісти
 
 