"Coca-Cola" призупиняє діяльність в Росії
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Компанія Coca-Cola оголосила, що призупиняє свою діяльність в Росії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на сайт компанії.
"Наші серця з людьми, які переживають неймовірні наслідки цих трагічних подій в Україні. Ми продовжуватимемо відслідковувати та оцінювати ситуацію в міру розвитку обставин", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+28 Galand
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+11 Олександр Дніпро
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+10 Папєрєднік
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Попрацювали б ще за кольорові камінці та корки від пляшок замість грошей.
Вони розуміють, що валюту їм ніхто не заплатить, а працювати там за токсичні рублі? Куди вони їх дінуть? Скоро рубль стане непотрібною валютою.
боржомикока-колу