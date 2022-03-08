УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
7474 відвідувача онлайн
Новини Війна в Україні Війна
8 566 22
війна (56233) ООН (2758) Гутерріш Антоніу (349)

Війна в Україні має глобальні наслідки, - генсек ООН Гутерріш

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війна в Україні має глобальні наслідки, - генсек ООН Гутерріш

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що війна в Україні має глобальні наслідки.

Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.

"Війна в Україні має не лише драматичний вплив на життя мирного населення, а й глобальні наслідки. Країни, що розвиваються, і без того опинилися в скрутному становищі й просто не можуть дозволити собі різке зростання цін на продукти харчування, паливо та інші товари першої необхідності", - йдеться в повідомленні.

Також читайте: Генсек ООН закликав до паузи у бойових діях в Україні для евакуації населення

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+9
Сказав як в калюжу перднув
показати весь коментар
08.03.2022 23:16
+8
На хрюссию уповали многие тоталитарные режимы. Фактически,Украина дала поддых тоталитаризму, диктатуре. Украинцы, прямо сейчас вы пишете мировую историю.
показати весь коментар
08.03.2022 23:18
+7
Це він натякає що розвиваючимся країнам треба дозволити не вводити санкції проти раші. От **** оонівська прорашистька.
показати весь коментар
08.03.2022 23:17
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сказав як в калюжу перднув
показати весь коментар
08.03.2022 23:16 Відповісти
Війна? Він же сам заборонив так казати. Чи то фейк ньюз було?
показати весь коментар
09.03.2022 02:21 Відповісти
Ну вот - ВОЙНА Вам, пожалуйста
показати весь коментар
08.03.2022 23:16 Відповісти
Ага - "в Украине", сами с собой, *****, воюем. Скучно нам, панимаешь. Дебил Гуттаперчевый.
показати весь коментар
08.03.2022 23:58 Відповісти
Дал ти шо 😮
показати весь коментар
08.03.2022 23:16 Відповісти
Чи думав нещасний носатий клерк з КГБ, що зможе гадити всьому світові? Це ж ТОП-мрія кожного кацапа!
показати весь коментар
08.03.2022 23:16 Відповісти
знову занепокоєння
показати весь коментар
08.03.2022 23:17 Відповісти
Це він натякає що розвиваючимся країнам треба дозволити не вводити санкції проти раші. От **** оонівська прорашистька.
показати весь коментар
08.03.2022 23:17 Відповісти
На хрюссию уповали многие тоталитарные режимы. Фактически,Украина дала поддых тоталитаризму, диктатуре. Украинцы, прямо сейчас вы пишете мировую историю.
показати весь коментар
08.03.2022 23:18 Відповісти
ну если уже так, предпримите действия по остановке русни и помогите всем миром маленькой Украине, чтобы уменьшить эффект от войны на весь остальной мир ... ********* просто
показати весь коментар
08.03.2022 23:18 Відповісти
О португальское ЧМО-проснулось,а когда несколько дней назад выступало -то даже не осудило убийство украинских детей и разрушение 40 миллионной державы
показати весь коментар
08.03.2022 23:19 Відповісти
А радіоактивні опади можуть собі дозволити?
Скоро будуть вигрібати.

Завдяки вашому ***** в дупу цілування (та покладання на життя українців та прямі обов'язки ООН).
Гарно попрацювали. Молодці. Можете розходитись. Кіна більше не буде.
показати весь коментар
08.03.2022 23:19 Відповісти
Якщо ми цієї весни не засіємося, півсвіту взимку сніг їстиме.
показати весь коментар
08.03.2022 23:19 Відповісти
Урожаю цього року не буде, ціни на їжу будуть бєшані, нам то хватить того що посадим, але на експорт багато не буде.
Щоб не було голоду Росію потрібно перемагати до посівної і це не шутка.
показати весь коментар
08.03.2022 23:21 Відповісти
ото ж то и оно, а все решения этого чудо-органа раша и блокирует постоянно и ниче... бег по кругу, уже не один десяток лет...
показати весь коментар
08.03.2022 23:24 Відповісти
А ви зберіть Радбез та підніміть питання закритого неба, ну нехай рашка заветує, то ви знов підніміть про миротворчу міссію оон -- хай не думають, що все не так серйозно по відношенню до них
показати весь коментар
08.03.2022 23:27 Відповісти
ООН корупційний організм, потрібно там щось міняти.
показати весь коментар
08.03.2022 23:27 Відповісти
Сенк ю, кєп!
показати весь коментар
08.03.2022 23:27 Відповісти
Та пішов ти.Генсєк_гомосєк.
показати весь коментар
08.03.2022 23:30 Відповісти
щаз заплАчу
показати весь коментар
08.03.2022 23:30 Відповісти
Саме розвинуті країни зробили кацапів багатими, як наслідок нахабними і зверхніми . Накачали їх грошима, допустили їх рашистську "еліту"до благ цивілізації, Європа проспала корупцію своїх високопосадовців,багато з них були куплені кацапами.
показати весь коментар
09.03.2022 00:12 Відповісти
Та ладно? Ну то зробіть щось, щоб Україна продовжувала експортувати зерно і соняшник, а не перетворилася на руїни.
показати весь коментар
09.03.2022 02:26 Відповісти
 
 