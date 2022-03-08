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Війна в Україні має глобальні наслідки, - генсек ООН Гутерріш
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш заявив, що війна в Україні має глобальні наслідки.
Про це він повідомив у Twitter, інформує Цензор.НЕТ.
"Війна в Україні має не лише драматичний вплив на життя мирного населення, а й глобальні наслідки. Країни, що розвиваються, і без того опинилися в скрутному становищі й просто не можуть дозволити собі різке зростання цін на продукти харчування, паливо та інші товари першої необхідності", - йдеться в повідомленні.
Топ коментарі
+9 Папєрєднік
показати весь коментар08.03.2022 23:16
+8 Мобильный крематорий
показати весь коментар08.03.2022 23:18
+7 Nothing Special
показати весь коментар08.03.2022 23:17
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Скоро будуть вигрібати.
Завдяки вашому ***** в дупу цілування (та покладання на життя українців та прямі обов'язки ООН).
Гарно попрацювали. Молодці. Можете розходитись. Кіна більше не буде.
Щоб не було голоду Росію потрібно перемагати до посівної і це не шутка.