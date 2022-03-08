Компанія PepsiCo призупиняє продаж напоїв на території Росії
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Компанія PepsiCo призупинить продаж напоїв на території Російської Федерації
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода.
"Компанія PepsiCo призупинить продаж напоїв на території Росії. Також призупинені усі капіталовкладення та рекламна діяльність в Росії", - відзначається у повідомленні.
Топ коментарі
+21 Герхард
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+11 Анатолий Воробей 64c537e3
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+9 Mykhailo Stepanov
показати весь коментар08.03.2022 23:37
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Зрозумійте - не потрібно ні в кого питати, чого ти ще там.
Це лавина, цунамі, і це вже не спинити. І ніхто вже не хоче опинитись під водою.
Але тоді масло та муку везли в Москву з України, а тепер від мертого осла уй в ломбарді.