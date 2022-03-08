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Компанія PepsiCo призупиняє продаж напоїв на території Росії

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Компанія PepsiCo призупиняє продаж напоїв на території Росії

Компанія PepsiCo призупинить продаж напоїв на території Російської Федерації

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода. 

"Компанія PepsiCo призупинить продаж напоїв на території Росії. Також призупинені усі капіталовкладення та рекламна діяльність в Росії", - відзначається у повідомленні. 

Читайте на "Цензор.НЕТ": "Coca-Cola" призупиняє діяльність в Росії

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+21
На полицях магазинів Москви знов залишиться тільки Тархун та морська капуста, як у 1989-му.

Але тоді масло та муку везли в Москву з України, а тепер від мертого осла уй в ломбарді.
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08.03.2022 23:39
+11
Смоли гарячої напийтеся цапи
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08.03.2022 23:38
+9
пейте из ручья, суки!
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08.03.2022 23:37
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08.03.2022 23:34 Відповісти
пейте из ручья, суки!
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08.03.2022 23:37 Відповісти
єслі он у вас єсть ((
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08.03.2022 23:39 Відповісти
Смоли гарячої напийтеся цапи
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08.03.2022 23:38 Відповісти
Ну ось. А ви на Пепсі наїхали було.
Зрозумійте - не потрібно ні в кого питати, чого ти ще там.
Це лавина, цунамі, і це вже не спинити. І ніхто вже не хоче опинитись під водою.
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08.03.2022 23:48 Відповісти
Любишь рашку-жри говняшку))
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08.03.2022 23:38 Відповісти
Мудро поступили
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08.03.2022 23:38 Відповісти
На полицях магазинів Москви знов залишиться тільки Тархун та морська капуста, як у 1989-му.

Але тоді масло та муку везли в Москву з України, а тепер від мертого осла уй в ломбарді.
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08.03.2022 23:39 Відповісти
и так второй пособник гитлерюгенда понял чем грозит сотрудничество с фашистским режимом уже в 21 веке
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08.03.2022 23:40 Відповісти
Не трагедия. Сбитень прекрасно заменяет Пепси-Колу.
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08.03.2022 23:42 Відповісти
Байкал
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08.03.2022 23:43 Відповісти
Точно! пусть воду пьют из Байкала. Если конечно китайцы разрешат.
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08.03.2022 23:48 Відповісти
Чайний гриб
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08.03.2022 23:49 Відповісти
Пепсі зайшли до сирисири із своєю продукцією у 1979 році перед олімпіадою у Мацкві. Як на мене ,то і так досить багато часу мацкалі пили пепсі. Хай тепер квас чи кампот з ягелю цмулять . Імпартазамєщєніє ...
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08.03.2022 23:42 Відповісти
Бражку из пареной репы у кацапов никакие заокеанские буржуи не отберут. Так что переживут
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08.03.2022 23:42 Відповісти
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08.03.2022 23:45 Відповісти
Они ещё, в очередях в Макдональдс не отстояли. А тут новый квест, купить последнее пепси)))))
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08.03.2022 23:50 Відповісти
А ще ж є щі Хоч *** полощі!
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08.03.2022 23:53 Відповісти
А свєкольний суп?
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09.03.2022 04:58 Відповісти
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09.03.2022 05:31 Відповісти
 
 