Компанія PepsiCo призупиняє продаж напоїв на території Росії

Компанія PepsiCo призупинить продаж напоїв на території Російської Федерації

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Радіо Свобода.

"Компанія PepsiCo призупинить продаж напоїв на території Росії. Також призупинені усі капіталовкладення та рекламна діяльність в Росії", - відзначається у повідомленні.

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