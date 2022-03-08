Данці б'ються за Україну всередині Євросоюзу, як вікінги, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом і заявив, що данці б'ються, як вікінги, за Україну всередині ЄС і на двосторонній основі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері.

"Україна і Данія розділяють історичну спадщину вікінгів. Сьогодні українці б'ються, як вікінги, проти російських загарбників на полі бою, а данці б'ються, як вікінги, за Україну всередині ЄС і на двосторонній основі", - написав він.

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