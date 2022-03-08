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Данці б'ються за Україну всередині Євросоюзу, як вікінги, - Кулеба

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Данці б'ються за Україну всередині Євросоюзу, як вікінги, - Кулеба

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з міністром закордонних справ Данії Єппе Кофодом і заявив, що данці б'ються, як вікінги, за Україну всередині ЄС і на двосторонній основі.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це він написав у твіттері. 

"Україна і Данія розділяють історичну спадщину вікінгів. Сьогодні українці б'ються, як вікінги, проти російських загарбників на полі бою, а данці б'ються, як вікінги, за Україну всередині ЄС і на двосторонній основі", - написав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Данія збільшить видатки на оборону та позбудеться залежності від російського газу

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+10
Tusen Takk!
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08.03.2022 23:42
+10
Данці добрі люди, дякую їм: Вулицю у Копенгагені, де розташоване російське посольство, назвали Українська
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08.03.2022 23:49
+4
Пока россию не опустят на колени-не видать нам ЕС как своих ушей-всякие ******* и ещё пару "союзников" будут палки вставлять
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08.03.2022 23:48
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Tusen Takk!
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08.03.2022 23:42 Відповісти
Нормально здвинув!
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08.03.2022 23:44 Відповісти
та данці і є вікінги
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08.03.2022 23:56 Відповісти
Норвежці вікінги
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09.03.2022 00:24 Відповісти
Вікінги - норвежці, шведи, данці.
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09.03.2022 00:56 Відповісти
И Эстонцы, и отчасти Литовцы и Латыши.
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09.03.2022 02:20 Відповісти
у найдавнішій скандинавській "Сазі про Інглінгів" сказано, що вождь Одін привів племена Асів та Ванів у Скандинавію через Гардаріку (Русь) з Асгарду, що на берегах Танаїсу (Сіверського Донця). Історично відомо, що в тих місцях насправді жило скіфо-сарматське плем'я Аси і цілком можливо що вікінги є далекими родичами українців. А на землях прабатьківщини вікінгів зараз точаться бої
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09.03.2022 00:56 Відповісти
Пока россию не опустят на колени-не видать нам ЕС как своих ушей-всякие ******* и ещё пару "союзников" будут палки вставлять
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08.03.2022 23:48 Відповісти
Принципиально решение относительно уничтожить рашу принято. Это очевидно
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08.03.2022 23:49 Відповісти
думаю да,но скорее всего не уничтожить ,а прибить-выбить из числа великих держав,этим ослабить китай (и показав ему что его "сверхдержавность " дутая стоит-если сверхдержавность не потянул намного более сильный ссср,то про китай и говорить пока нечего-швейный цех планеты,как россия -бензоколонка)
Еще проигравший будет ЕС-особенно германия,возомнившая себя недорейхом 4-м
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08.03.2022 23:57 Відповісти
Данці добрі люди, дякую їм: Вулицю у Копенгагені, де розташоване російське посольство, назвали Українська
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08.03.2022 23:49 Відповісти
З кім б'ються? Так. Просто цікаво
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09.03.2022 00:45 Відповісти
З псами-лицарями.
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09.03.2022 00:59 Відповісти
Ну як бються, як і всі. Занепокоєність просто у їх трохи білша ніж в інших.
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09.03.2022 06:47 Відповісти
поцікався скільки вони допомоги виділили в грошовому еквіваленті, розділи на кількість населення - здивуєшься. Це як нідерланди, які зібрали 106 мільйонів євро пожертв, а в них населення 17 мільйонів душ.
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18.03.2022 16:54 Відповісти
 
 