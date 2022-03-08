США хоче обмежити доступ Росії до криптовалют

У США займаються вивченням питання обмеження доступу Росії до криптовалют.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю держсекретаря Вікторію Нуланд.

За словами Нуланд, зараз у США вивчається це питання, а також проводяться консультації з європейськими союзниками і партнерами.

"Ми могли б зробити більше разом, щоб закрити цей небезпечний кран доходів (доступ РФ до криптовалют. - Ред)", - заявила вона.

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