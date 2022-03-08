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США хоче обмежити доступ Росії до криптовалют

Новини Цензор.НЕТ Економіка За кордоном Війна в Україні

США хоче обмежити доступ Росії до криптовалют

У США займаються вивченням питання обмеження доступу Росії до криптовалют.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступницю держсекретаря Вікторію Нуланд.

За словами Нуланд, зараз у США вивчається це питання, а також проводяться консультації з європейськими союзниками і партнерами.

"Ми могли б зробити більше разом, щоб закрити цей небезпечний кран доходів (доступ РФ до криптовалют. - Ред)", - заявила вона.

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Топ коментарі
+4
Нащо вони кацапам? В них вже інтернету не буде 11 березня...
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08.03.2022 23:46
+4
Пусть на шишки переходят, я давно говорил, это их валюта
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08.03.2022 23:46
+2
Российские банки не будут до 9 сентября 2022 продавать наличную валюту гражданам. Со всех открытых новых валютных счетов и вкладах граждане смогут снять денежные средства только в рублях. Ну вот, и долгожданные санкции России против Запада ввели
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08.03.2022 23:54
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Нащо вони кацапам? В них вже інтернету не буде 11 березня...
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08.03.2022 23:46 Відповісти
Будет Чебурнет и от мёртвого осла (чебкрашки) уши
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08.03.2022 23:47 Відповісти
Все вірно
На криптобіржах і пулах заблокувати всі РФовські ІР адреси

а в більшості йде подвійна аутентифікація + IP адреса + поштові адреси РФ
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09.03.2022 00:27 Відповісти
Пусть на шишки переходят, я давно говорил, это их валюта
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08.03.2022 23:46 Відповісти
З цього взагалі треба було починати
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08.03.2022 23:54 Відповісти
Российские банки не будут до 9 сентября 2022 продавать наличную валюту гражданам. Со всех открытых новых валютных счетов и вкладах граждане смогут снять денежные средства только в рублях. Ну вот, и долгожданные санкции России против Запада ввели
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08.03.2022 23:54 Відповісти
Нех делать, достаточно отрубить свет в Тирасполе) Туда контейнерами ввозили аппаратуру для майнинга)
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08.03.2022 23:54 Відповісти
Я думав ще вчора їх прибрали з криптовалют. Ще треба золотий запас арештувати і феніта ля комедія.
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08.03.2022 23:56 Відповісти
Румайнеры внезапно напряглись. 30 процентов майнинга биткоина и эфира находятся у мокшан.
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08.03.2022 23:58 Відповісти
Та ладно, то це що, одразу два бажання збудуться - росія загнеться і майнинг? Та це свято якесь!
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09.03.2022 00:03 Відповісти
А почему майнинг загнется? Ничего подобного. Наоборот, если мощности сети упадут, то профит повысится.
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09.03.2022 01:04 Відповісти
Прям комедіанти. Як, цікаво, вони собі таке уявляють ?
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09.03.2022 00:04 Відповісти
Если отрубят интернет, то майнить криптовалюту будет несколько затруднительно. Ну разве что ловить её на удочку. )
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09.03.2022 00:13 Відповісти
Так уже 25 тыс. аккаунтов на криптобиржах деактивировали.
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09.03.2022 00:33 Відповісти
Это да. Но на бирже держат крипту для торговли, а так она вполне себе может храниться на холодных кошельках. Те деньги ты никак не достанешь. А вот если у мокшан не будет интернета, то обналичить эти деньги они не смогут.
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09.03.2022 01:08 Відповісти
Я так понял, что само хранение то есть, а вот путём деактивации аккаунтов им просто сделали невозможным ею распоряжаться. Просто читал быстро, толком не вникал. Запомнилась разве что формулировка, мол блокируются аккаунты, которые могут быть причастны к чему-то там. Даже не причастны, а всего лишь могут быть причастны
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09.03.2022 01:16 Відповісти
Если это правда, то вообще песня. Но обычно биржи предупреждают о закрытии аккаунтов и дают время для вывода средств. Если просто резко заблокировали аккаунты без предупреждения, то замечательно.
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09.03.2022 01:25 Відповісти
Насколько понял именно резко и внезапно. Хз, надо искать новость, пролетела мимо меня как гоночный болид, не нахожу пока.
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09.03.2022 01:31 Відповісти
Сейчас начнется массовый движ активного молодняка из Рашки в третьи страны на ПМЖ
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09.03.2022 01:37 Відповісти
В зоопарк их всех со свойм русским миром
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09.03.2022 01:45 Відповісти
 
 