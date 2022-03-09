У нас немає підстав вважати Путіна божевільним, - директор ЦРУ Бернс

Центральне розвідувальне управління США не має підстав вважати, що російський президент Володимир Путін з’їхав з глузду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише New York Times з коментарем директора ЦРУ Вільяма Бернза

"Президент Путін не божевільний, але його погляди стали більш непохитними. Через його дедалі більшу ізоляцію й відчуження від оточення із ним стало надзвичайно важко мати справи.

Вчинки і дії Путіна мають розвіяти будь-який сумнів щодо його намірів захопити Україну. Проте події останнього тижня стали на заваді його планів.

Насамперед, завдяки українцям, їхній хоробрості та кмітливості, а також силі їхніх лідерів, що приголомшило і збентежило його. Його засмутила реакція Заходу і єдність союзників у НАТО, особливо через деякі рішення, ухвалені німецьким урядом.

Я вважаю, що він також був збентежений боєздатністю власної армії", - заявив Бернс.

На думку Бернза, росіяни колись почнуть усвідомлювати наслідки російсько-української війни, але не варто сподіватися на швидку зміну в настроях. Через заборону незалежних ЗМІ, ретельну цензуру та войовничу пропаганду державних ЗМІ більшість населення не проінформоване про масштаб загроз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армія Путіна може подвоїти зусилля, але українці продовжують опір, - директор ЦРУ Бернс