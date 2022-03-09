У нас немає підстав вважати Путіна божевільним, - директор ЦРУ Бернс
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Центральне розвідувальне управління США не має підстав вважати, що російський президент Володимир Путін з’їхав з глузду.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише New York Times з коментарем директора ЦРУ Вільяма Бернза
"Президент Путін не божевільний, але його погляди стали більш непохитними. Через його дедалі більшу ізоляцію й відчуження від оточення із ним стало надзвичайно важко мати справи.
Вчинки і дії Путіна мають розвіяти будь-який сумнів щодо його намірів захопити Україну. Проте події останнього тижня стали на заваді його планів.
Насамперед, завдяки українцям, їхній хоробрості та кмітливості, а також силі їхніх лідерів, що приголомшило і збентежило його. Його засмутила реакція Заходу і єдність союзників у НАТО, особливо через деякі рішення, ухвалені німецьким урядом.
Я вважаю, що він також був збентежений боєздатністю власної армії", - заявив Бернс.
На думку Бернза, росіяни колись почнуть усвідомлювати наслідки російсько-української війни, але не варто сподіватися на швидку зміну в настроях. Через заборону незалежних ЗМІ, ретельну цензуру та войовничу пропаганду державних ЗМІ більшість населення не проінформоване про масштаб загроз.
Будь ласка, зачекайте...
Как работает нормальность/сумасшествие в обычном мире: если кто-то в своей деятельности выбивается из рамок нормальности, и выясняется, что этот человек сумасшедший, то его действия не надо анализировать, его можно просто игнорировать. То есть, признание кого-либо сумасшедшим решает проблему "что делать": ничего не делать, просто игнорировать, поскольку нормы бытия определяются не этим сумасшедшим, а другими людьми.
В случае с путеным принципиально не играет роли, сумасшедший он или нет, поскольку он является активным актером, и надо смотреть на его действия и на то, какую реальность он создает, и понимать методы противостояния ему. Объявление путена сумасшедшим - это защитная реакция психики, что-то вроде "я хочу проснуться от этого кошмара", и нежелание осознать новую реальность (из-за страха перед ней). Когда Бернс говорит, что путен не сумасшедший, это обозначает "хватит херню обсуждать, путен никуда не денется, давайте по существу говорить".
Гадаю було б цікаво почитати.
Дякую за увагу
а так - ця паскуда має дожити до міжнародного суду (чи хай не доживе))))) я вже й сам не знаю !!!)
Він Путіна ліпше знав !
Только идиот так думает.
Этот ***** целенаправленно идет к чему то.
****, может он знает чтото о грядущем голоде на планете и ему нужны наши земли для еды.
дехто таки завалить його скоро
чим більше перевдягаються- тим менше в ...уйла оточення
бо як хворий то вічно злодіїв нібито кладуть лікувати.
Трибунал і тільки. і всій його шайці і лукашенку і кадирову.
всі вони злочинці в геноциді проти нашого народу.
А ще він психопат - це людина яка немає почуття болі та симпатії до болі інших. думаю сюди відносять ті хто кривдить тварин. починає з тварин закінчує людьми
Путін це маньяк світового масштабу. массовий вбивця невинних людей
імператор гімна та царь болота.
Хоча... ліберальські "новаторства" в царині психіатрії загалом і "меж нормальності" зокрема направду лячні. Тому виключати не можна нічого.
...Мені було б цікаво дізнатися фахову думку, скажімо, С. Глузмана з приводу "нормальності" чи "ненормальності" *****.
про всадників на трьох конях "Всадники появляются строго друг за другом, каждый с открытием очередной печати - первых четырёх из семи печатей книги Откровения."
Чума
Війна
Голод
Смерть
так от чума ось була коронавірус і одразу і війна прийшла...до нас....зненацька.... ну як зненацька. 3 міс вони будували навколо нас війська і наступ
я надіюсь ті інші всадники прийдуть вже в іншу країну. В ту, яка нам принесла війну. Хай впадуть до 50х років. Хай мучаться. бо мовчать більшість.......пропаганда рулить
[гроші+влада+необмежена влада]->деградація внутрішнього "Я"->несприйняття внутрішнього "Я" відторгнення себе самого ->конфлікт трьох Китів [внутрішнього"Я"+совість+співчуття]
->взаємознищення системи [внутрішнього"Я"+совість+співчуття]->втрата себе як особистість
->намагання заповнити "порожнечу" вигаданою реальністю->відмова асоціювати себе з людиною та усім тим що притаманно людині (все це вважається недопустимою слабкістю)->ненависть до себе та оточення->тотальне знищення себе та всього того що нагадує ким він/вона/воно було раніше
Ось це все - це ваше *****! Воно вже навіть не живе, воно просто "існує", це ботоксна шкаралупа ,оболонка в якій гниє та смердить те що залишилось від його так званої душі!
Дарма мотався на мацкву, Бернс ?
P.S. Це тільки я по 150 разів на день цю довбану капчу проходжу чи ще хтось ?
Воно obsessed Україною.
Зараз ніхто з нас не почувається добре.
Те, що відбувається в Україні - страшенний біль.