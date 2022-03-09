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У нас немає підстав вважати Путіна божевільним, - директор ЦРУ Бернс

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

У нас немає підстав вважати Путіна божевільним, - директор ЦРУ Бернс

Центральне розвідувальне управління США не має підстав вважати, що російський президент Володимир Путін з’їхав з глузду.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише New York Times з коментарем директора ЦРУ Вільяма Бернза

"Президент Путін не божевільний, але його погляди стали більш непохитними. Через його дедалі більшу ізоляцію й відчуження від оточення із ним стало надзвичайно важко мати справи.

Вчинки і дії Путіна мають розвіяти будь-який сумнів щодо його намірів захопити Україну. Проте події останнього тижня стали на заваді його планів.

Насамперед, завдяки українцям, їхній хоробрості та кмітливості, а також силі їхніх лідерів, що приголомшило і збентежило його. Його засмутила реакція Заходу і єдність союзників у НАТО, особливо через деякі рішення, ухвалені німецьким урядом.

Я вважаю, що він також був збентежений боєздатністю власної армії", - заявив  Бернс.

На думку Бернза, росіяни колись почнуть усвідомлювати наслідки російсько-української війни, але не варто сподіватися на швидку зміну в настроях. Через заборону незалежних ЗМІ, ретельну цензуру та войовничу пропаганду державних ЗМІ більшість населення не проінформоване про масштаб загроз.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Армія Путіна може подвоїти зусилля, але українці продовжують опір, - директор ЦРУ Бернс

Автор: Роман Свиридович
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Топ коментарі
+21
Это значит что будет полноценный суд
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09.03.2022 00:22
+14
ну, значит, на дурку откосить не удастся.
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09.03.2022 00:24
+12
Правильная мысль (для Гааги), шобы не прошмыгнул мимо петли.
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09.03.2022 00:23
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Это значит что будет полноценный суд
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09.03.2022 00:22 Відповісти
Правильная мысль (для Гааги), шобы не прошмыгнул мимо петли.
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09.03.2022 00:23 Відповісти
да в том то и беда что даже в этой пресловутой Гааги нет смертной казни
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09.03.2022 00:25 Відповісти
так на буя она нужна? может сами, тихонько... четвертуем, согласно с евротрадициями?
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09.03.2022 00:52 Відповісти
Незачем. Посмотрите Олдбой, там всё показано. А ещё можно круглосуточного как Норьегу полгода глушить Металликой.
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09.03.2022 01:21 Відповісти
саме так - можна вішати з чистою совістю
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09.03.2022 01:08 Відповісти
ну, значит, на дурку откосить не удастся.
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09.03.2022 00:24 Відповісти
Нам от этого не холодно , не жарко ! МРАЗЬ ПЕДОФИЛЬНАЯ ДОЛЖНА БЫТЬ РАЗОРВАНА НА КУСКИ , ИЛИ ВИСЕТЬ , КАК МУССОЛИНИ!!!!
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09.03.2022 00:40 Відповісти
ну ок. тогда он просто на всю голову ********.
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09.03.2022 00:25 Відповісти
Смерть путлеру!
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09.03.2022 00:25 Відповісти
Це означає, що Гаазький Трибунал прийме *****.
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09.03.2022 00:26 Відповісти
та нет, конечно...., он просто *******......
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09.03.2022 00:27 Відповісти
ну блин, кричать украинцы нам братья, потом по этим украинцам запустить крылатые ракеты, это верх ума и благоразумия
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09.03.2022 00:28 Відповісти
Це він про якого з двійників зараз веде мову?
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09.03.2022 00:28 Відповісти
Про "коллективного путена"
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09.03.2022 01:15 Відповісти
Бернс настільки добре обізнаний станом здоров'я цього самого "колективного путєна", що мимоволі складається враження, ніби ці двійники медкомісію в ЦРУ проходять )))
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09.03.2022 01:34 Відповісти
Тут вот какое дело. Когда политики треплются о логике действий путена, то обычной мантрой стало "путен непредсказуем", "он живет в своем мире", "он оторвался от реальности", "он сумасшедший" и т.д. После того, как эти высказывания прозвучали, политики остаются довольными собой и расходятся, как будто дело сделано и вопрос решен. Такое поведение политиков является следствием двух факторов: их восприятия нормальности и непонимания того, что любая нормальность является не безусловной данностью, а результатом действий колективных актеров.
Как работает нормальность/сумасшествие в обычном мире: если кто-то в своей деятельности выбивается из рамок нормальности, и выясняется, что этот человек сумасшедший, то его действия не надо анализировать, его можно просто игнорировать. То есть, признание кого-либо сумасшедшим решает проблему "что делать": ничего не делать, просто игнорировать, поскольку нормы бытия определяются не этим сумасшедшим, а другими людьми.
В случае с путеным принципиально не играет роли, сумасшедший он или нет, поскольку он является активным актером, и надо смотреть на его действия и на то, какую реальность он создает, и понимать методы противостояния ему. Объявление путена сумасшедшим - это защитная реакция психики, что-то вроде "я хочу проснуться от этого кошмара", и нежелание осознать новую реальность (из-за страха перед ней). Когда Бернс говорит, что путен не сумасшедший, это обозначает "хватит херню обсуждать, путен никуда не денется, давайте по существу говорить".
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09.03.2022 02:20 Відповісти
Чи не змогли б ви написати це українською мовою?
Гадаю було б цікаво почитати.
Дякую за увагу
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09.03.2022 02:50 Відповісти
К сожалению, не владею украинскою настолько, чтобы писать сложные тексты. Могу только читать и слушать, а сам не разговариваю.
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09.03.2022 02:55 Відповісти
Ну, що ж. Это очєнь прікро..
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09.03.2022 02:59 Відповісти
Це не має значення, ми хочемо його бачити мертвим
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09.03.2022 00:28 Відповісти
у ***** впевнений є ампула з цеаністим калієм , так що я би ілюзій не будував що воно буде сидіти на лаві підсудних в гаазі
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09.03.2022 00:29 Відповісти
все вірно каже... а то ж божевільні - непідсудні!!!
а так - ця паскуда має дожити до міжнародного суду (чи хай не доживе))))) я вже й сам не знаю !!!)
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09.03.2022 00:29 Відповісти
Тобто відпетляти від суду через божевілля ***** не світить.
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09.03.2022 00:32 Відповісти
Бернс - ти не віриш Немцову ?
Він Путіна ліпше знав !
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09.03.2022 00:33 Відповісти
Нема слова "Йбн*тий" в англійській мові.
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09.03.2022 00:38 Відповісти
найближче idiot
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09.03.2022 00:54 Відповісти
Нє, є ще moron, але це не те.
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09.03.2022 00:56 Відповісти
***** не доживет до суда!!!
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09.03.2022 00:34 Відповісти
***** не сумасшедший, он просто циничный маньяк, который хочет убивать тысячами людей, а если выйдет то сотнями тысяч!
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09.03.2022 00:34 Відповісти
Хоть я и не верующий, но ***** вылитый антихрист, вместе лжепророками рпцешными
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09.03.2022 00:37 Відповісти
Никакой не сумасшедший - он простой лишне-хромосомный русский подонок!!
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09.03.2022 00:36 Відповісти
Конечно он не божевольний.
Только идиот так думает.
Этот ***** целенаправленно идет к чему то.
****, может он знает чтото о грядущем голоде на планете и ему нужны наши земли для еды.
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09.03.2022 00:42 Відповісти
Диви як Бернс заспівав, він же сам був пукін-ферштейер, перевзуваеться у повітрі прямо зараз!
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09.03.2022 00:43 Відповісти
це непогано..хай бояться...бути у групі з ...уйлом.
дехто таки завалить його скоро
чим більше перевдягаються- тим менше в ...уйла оточення
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09.03.2022 00:46 Відповісти
я надіюсь вони мають на увазі не хворий, щоб засудити по всій жорстокості?
бо як хворий то вічно злодіїв нібито кладуть лікувати.
Трибунал і тільки. і всій його шайці і лукашенку і кадирову.
всі вони злочинці в геноциді проти нашого народу.
А ще він психопат - це людина яка немає почуття болі та симпатії до болі інших. думаю сюди відносять ті хто кривдить тварин. починає з тварин закінчує людьми
Путін це маньяк світового масштабу. массовий вбивця невинних людей
імператор гімна та царь болота.
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09.03.2022 00:44 Відповісти
Тут бабця надвоє ворожила. Цілком може бути, що заокеанські хитруни "визнали" ********* притомним, щоб можна було його всадовити на лаву підсудних (якщо пощастить більше) або спокійно помножити на нуль (якщо пощастить менше).
Хоча... ліберальські "новаторства" в царині психіатрії загалом і "меж нормальності" зокрема направду лячні. Тому виключати не можна нічого.
...Мені було б цікаво дізнатися фахову думку, скажімо, С. Глузмана з приводу "нормальності" чи "ненормальності" *****.
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09.03.2022 00:45 Відповісти
чуеш себе? я теж тебе чую. ти Українською мовою відображуєш ворожу риторику. Казачьок засланний?
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09.03.2022 00:57 Відповісти
так ви самі і українською не пишете))))))
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09.03.2022 01:01 Відповісти
Збавте оберти, добродію, у аргументовано поясніть, що з написаного мною є елементом ворожої пропаганди. Якщо зможете. А якщо ні, то краще нічого не пишіть - будете виглядати розумнішим. Хоч і не набагато.
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09.03.2022 01:10 Відповісти
Ну так роздрукуйте листовки з порадами москалям як позбавитись путіна і скиньте капсулою з міжнародної станції "мир", звідкіля астронавти США разом з космонавтами росії спостерігають за війною в Україні. Закінчився мир, а вони досі там дружно літають.
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09.03.2022 00:46 Відповісти
Ну не может сумасшедший прятаться в бункере. А значит боиться за свою жизнь. Психопат так себя не ведет. А значит красную кнопку если бы она была он не нажмет. А значит и бесполетная зона и коридор будет сперва открыты над Львовской областью и дальше на Восток по частям.
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09.03.2022 00:48 Відповісти
Пам.ятаєте було таке з біблії чи звідки картинка Апокаліпсису

про всадників на трьох конях "Всадники появляются строго друг за другом, каждый с открытием очередной печати - первых четырёх из семи печатей книги Откровения."
Чума
Війна
Голод
Смерть
так от чума ось була коронавірус і одразу і війна прийшла...до нас....зненацька.... ну як зненацька. 3 міс вони будували навколо нас війська і наступ
я надіюсь ті інші всадники прийдуть вже в іншу країну. В ту, яка нам принесла війну. Хай впадуть до 50х років. Хай мучаться. бо мовчать більшість.......пропаганда рулить
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09.03.2022 00:50 Відповісти
Его поведение похоже на поведение наркомана. Думаю он сидит плотно на коксе.

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09.03.2022 00:55 Відповісти
ЦРУ ви дуже сильно помиляєтесь, є така послідовність :
[гроші+влада+необмежена влада]->деградація внутрішнього "Я"->несприйняття внутрішнього "Я" відторгнення себе самого ->конфлікт трьох Китів [внутрішнього"Я"+совість+співчуття]
->взаємознищення системи [внутрішнього"Я"+совість+співчуття]->втрата себе як особистість
->намагання заповнити "порожнечу" вигаданою реальністю->відмова асоціювати себе з людиною та усім тим що притаманно людині (все це вважається недопустимою слабкістю)->ненависть до себе та оточення->тотальне знищення себе та всього того що нагадує ким він/вона/воно було раніше

Ось це все - це ваше *****! Воно вже навіть не живе, воно просто "існує", це ботоксна шкаралупа ,оболонка в якій гниє та смердить те що залишилось від його так званої душі!
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09.03.2022 01:06 Відповісти
Ви помиляєтеся, ЦРУ. Воно вже давно психічно хворе і божевільне.

Дарма мотався на мацкву, Бернс ?

P.S. Це тільки я по 150 разів на день цю довбану капчу проходжу чи ще хтось ?
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09.03.2022 02:15 Відповісти
Я имел дело с парой реальных сумасшедших. Они отличались тем, что их реакция на одинаковые раздражители была рандомной в зависимости от стадии. То есть, они были непоследовательны в своих действиях. Путин очень последователен в достижении поставленной цели. Поэтому он ни разу не сумасшедший.
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09.03.2022 02:23 Відповісти
Так, у своєму божевіллі він - послідовний.

Воно obsessed Україною.
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09.03.2022 02:32 Відповісти
Vedana ,-все хорошо?
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09.03.2022 05:23 Відповісти
Дякую.

Зараз ніхто з нас не почувається добре.
Те, що відбувається в Україні - страшенний біль.
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09.03.2022 07:09 Відповісти
Уже начинается разработка нового плана Маршала,для восстановления Украины! Я сам читал. Так что Украина будет еще прекраснее! А северного бантустана -НЕ БУДЕТ!
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09.03.2022 08:20 Відповісти
этого любителя кацапского царя еще не уволили?
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09.03.2022 03:05 Відповісти
Он и не есть полоумный! Мавр делает свое дело,- Карфаген должен быть Разрушен!
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09.03.2022 05:21 Відповісти
Конечно - где я, а где ЦРУ. Но я, как опытный врач с многолетним стажем , все же убеждена, что Путин реальный параноик со сформировавшимся клубком сверхценных идей.
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09.03.2022 06:28 Відповісти
 
 