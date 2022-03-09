Рівень злочинності у Києві знизився в 6-7 разів, - Геращенко

Злочинність у Києві знизилася у шість-сім разів від початку вторгнення РФ до України.

Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас проблем з мародерами зараз майже немає. Було декілька фактів по Києву, до людей застосували в тому числі фізичні дії... Я бачу зведення, і, щоб ви розуміли, злочинність у Києві знизилася в шість-сім разів. Фактично, по-перше, людей стало менше, по-друге - багато хто зі злочинців вони також патріотично налаштовані громадяни і, як мені доповідають, багато кримінальних елементів зараз вступили в ТРО і зараз зі зброєю в руках збираються вбивати окупантів. Тому ситуація з мародерством на цей час фактично зведена до нуля", - зазначив він.

За словами Геращенка, мародерство переважно поширене на територіях, які тимчасово окуповано військами РФ.

"Там українці, які залишилися без ліків, без харчів, вони дійсно ідуть на те, щоб мародерствувати та грабувати магазини, розуміючи, що харчів може і не бути. Ситуація складна", - пояснив радник глави МВС.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Нацполіція відкрила понад 1 100 кримінальних проваджень за фактами злочинів, вчинених військовими РФ