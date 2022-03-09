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Рівень злочинності у Києві знизився в 6-7 разів, - Геращенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Рівень злочинності у Києві знизився в 6-7 разів, - Геращенко

Злочинність у Києві знизилася у шість-сім разів від початку вторгнення РФ до України.

Про це повідомив радник глави МВС Антон Геращенко під час телемарафону, інформує Цензор.НЕТ.

"У нас проблем з мародерами зараз майже немає. Було декілька фактів по Києву, до людей застосували в тому числі фізичні дії... Я бачу зведення, і, щоб ви розуміли, злочинність у Києві знизилася в шість-сім разів. Фактично, по-перше, людей стало менше, по-друге - багато хто зі злочинців вони також патріотично налаштовані громадяни і, як мені доповідають, багато кримінальних елементів зараз вступили в ТРО і зараз зі зброєю в руках збираються вбивати окупантів. Тому ситуація з мародерством на цей час фактично зведена до нуля", - зазначив він.

За словами Геращенка, мародерство переважно поширене на територіях, які тимчасово окуповано військами РФ.

"Там українці, які залишилися без ліків, без харчів, вони дійсно ідуть на те, щоб мародерствувати та грабувати магазини, розуміючи, що харчів може і не бути. Ситуація складна", - пояснив радник глави МВС.

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Автор: Богдан Гуньковський
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Певна річ: стільки зброї в місті...
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09.03.2022 00:53 Відповісти
от тому і не дозволяють мати бойовий короткоствол.
бо мент не зможе кришувати та прикривати блатних, буде боятися.
не буде перевищувати повновадення, бо прилетить.
це стосується і гопстоп і автоугона і багато чого.
та й демонстрацію не розженеш дубінкою коли приймаєш, наприклад продаж землі, чи голосування по телефону.
полковник Кольт зробив рівними, сильних і слабких коли придумав револьвер.
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09.03.2022 01:03 Відповісти
Все буде, друже, не все зразу. Зараз перемога понад усе, самі розумієте...
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09.03.2022 01:09 Відповісти
а розстрілювали б мародерів знизилабся в 26 разів
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09.03.2022 00:56 Відповісти
Ви не читаєте текст взагалі? Там же сказано, що на підконтрольній Україні території мародерства немає. А якщо орки в населеному пункті і у людини немає чим годувати чи лікувати сім'ю, то я, особисто, крадіжку їжі чи медикаментів (не телевізорів там, чи телефонів) з магазинів чи аптек нашими громадянами мародерством не вважаю.
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09.03.2022 01:34 Відповісти
Як би ви, ненажерліві, прийняли закон, про вільне володіння зброєю, то зараз не мали б проблем по озброєнню цивільних. І всі хто проти вільного володіння зброєю ідіть під три чорти. Але ви боялись, що вас поцілять. Й такі да. В Америці в мирний час на руках більше зброї, ніж ви роздали теробороні. Й чомусь нема перестрілок між сусідами, а от при надзвичайній ситуації, я маю зброї і набоїв десь хвилин на 30-50 бою. це десь 1500 набоїв до AR-15, й 500 до 1911. не враховуючи всілякої для душі- револьвери , KH, Beretta, тощо
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09.03.2022 01:10 Відповісти
тому що зелені сикляві недолугі ********
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09.03.2022 02:15 Відповісти
вже і закон про зброю не потрібен..кожен має по калашу..а в селах і то краще ..хто по танку..хто по БТРу...а особливо припасливі селяни..в скирту сіна і Град засунуть
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09.03.2022 01:32 Відповісти
 
 