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"Ви неймовірні": Дженніфер Еністон звернулася до українок

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Актриса закликала світ допомагати українським жінкам.

Зірка серіалу "Друзі" підтримала нашу країну і закликала світ допомагати їй, адже зараз тут йде війна, яку розв'язала сусідня держава.

На своїй сторінці в Instagram Еністон зазначила, що українки зараз героїчно борються за свою країну і народ, інформує Цензор.НЕТ. Вони борються як солдати, як матері, як організатори, як помічниці для біженців, як протестувальники, як журналісти.

"Ви неймовірні, і весь світ за вами. Я знаю, що важко зрозуміти, як найкраще підтримати, тому я залишаю посилання на деякі ресурси та способи приєднатися до підтримки цих жінок через пожертвування...",- написала актриса.

Еністон привітала жінок України з Міжнародним днем боротьби за їхні права, який відзначається 8 березня. Зірка захопилася українками і прикріпила до свого посту зворушливі фото, на яких можна побачити героїзм і силу мешканок нашої країни.

Акторка вже не вперше висловлює свою підтримку Україні на тлі війни, яку почала РФ. Раніше вонадоєдналася до збору коштів для допомоги українським біженцям.

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kak aktrisa super, tak jesjcjo i kak Ljudina s zaglavnoi nado pisatj.
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09.03.2022 01:31 Відповісти
Женщина!
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09.03.2022 02:01 Відповісти
Уважаемые вебмастера, владельцы сайтов! Устанавливайте STOP WAR WIDGET на свои сайты, это приблизит мир в Украине!
https://100widgets.com/others/253-stopwar-widget.html
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09.03.2022 02:02 Відповісти
💞
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09.03.2022 02:27 Відповісти
Цьом-цьом
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09.03.2022 05:15 Відповісти
 
 