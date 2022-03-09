Будинок Усика біля Києва обстріляли

Будинок сім’ї українського боксера Олександра Усика в Ворзелі обстріляли окупанти

Дружина Усика Катерина в сторіз в Instagram повідомила, інформує Цензор. НЕТ:







Катерина Усик повідомила, що з 4 березня не може додзвонитися до знайомих у Ворзелі і хвилюється за сусідів. Вона сказала, що "останні повідомлення з фотографіями були страшні, кадирівці обстріляли всі будинки, зокрема і мій".

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