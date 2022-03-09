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Будинок Усика біля Києва обстріляли

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Будинок сім’ї українського боксера Олександра Усика в Ворзелі обстріляли окупанти

Дружина Усика Катерина в сторіз в Instagram повідомила, інформує Цензор. НЕТ:

Будинок Усика біля Києва обстріляли 01

Катерина Усик повідомила, що з 4 березня не може додзвонитися до знайомих у Ворзелі і хвилюється за сусідів. Вона сказала, що "останні повідомлення з фотографіями були страшні, кадирівці обстріляли всі будинки, зокрема і мій".

Читайте також: У Ворзелі окупанти обстріляли цивільне авто: загинула дитина та жінка. ФОТО
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Топ коментарі
+47
Братья пришли, открывай!!!
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09.03.2022 01:53
+36
Не стоит беспокоиться. Это "вежливые люди из божьего Крыма" - все как любит Усик.
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09.03.2022 01:59
+20
хай піде мацьковському попу в дупу свічку вставить
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09.03.2022 02:08
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Братья пришли, открывай!!!
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09.03.2022 01:53 Відповісти
Послушайте новую песню "братьев"
https://www.facebook.com/100006608628421/posts/3266370210259901/?sfnsn=mo
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09.03.2022 03:39 Відповісти
Усик признает публично что он ошибался когда плясал под дудку РПЦ? За то что воюет уважение, Слава Героям! Смерть русне!
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09.03.2022 01:55 Відповісти
Да он пока только сфотогрфировался с автоматом, думаю стрелять не будет.
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09.03.2022 03:33 Відповісти
Воюет в отряде Порошенко!
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09.03.2022 08:04 Відповісти
Не стоит беспокоиться. Это "вежливые люди из божьего Крыма" - все как любит Усик.
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09.03.2022 01:59 Відповісти
Сашко людина дуже віруюча та православна
Здається комусь попу порве на могильний хрест
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09.03.2022 02:00 Відповісти
хай піде мацьковському попу в дупу свічку вставить
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09.03.2022 02:08 Відповісти
Надеюсь, сто с домом все ок. Но если нет, то это будет Саше уроком, по поводу руцких братьев
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09.03.2022 02:40 Відповісти
Не надійтесь, не буде уроком. У мене є подруга в якої теж православіє головного мозку, сидить зараз в окупації в Камянці-Дніпровській (це біля Енергодару) і каже - ми, напевно, заслужили все це!
Т.ч. Таких людей як Усік - могила виправить!
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09.03.2022 07:29 Відповісти
раз вона так вважає, значить вона і заслужила, то їх проблеми
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09.03.2022 08:21 Відповісти
Якось зовсім пофігу, на колоборанта, разом з ****** кудахтал про мишебратя
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09.03.2022 04:03 Відповісти
А Вася як?
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09.03.2022 04:28 Відповісти
НЕОБХОДИМО В ЧЕЧНЕ СДЕЛАТЬ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ КАТАСТРОФУ !!!
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09.03.2022 04:46 Відповісти
Люди, ви в курсі шо оті руки ( ну тіпа смайлики ) належать різним людям? Вони значать дай пять, а не ... Навіть не знаю який сенс в них вкладають
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09.03.2022 05:23 Відповісти
100-пудово скажет, эта уайна, так бывает - ждем когда ещё ему что-то нехорошее сделают, и то я не уверен, что в мозгах что либо изменится.
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09.03.2022 08:23 Відповісти
Вусик! это тебе от твоих братьев с любовью!
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09.03.2022 08:34 Відповісти
 
 