Мер Ірпеня озвучив графік евакуації на 9 березня

Мирне населення евакуюватимуть з міста з 10 ранку до 15.00

9 березня очікується евакуація городян Ірпеня автобусами з 10.00 до 15.00. Про це розповів мер Ірпеня Олександр Маркушин на своїй сторінці у фейсбук.

"Шановні жителі Ірпеня! На сьогодні евакуація в Романівці завершена. Завтра (9 березня) автобуси знову чекатимуть на вас з 10.00 до 15.00. Прошу поширення цієї інформації! Спасибі!", - написав Маркушин.

Нагадаємо, жителі Ірпеня знаходяться без світла, води і тепла, окупанти заборонили городянам виходити з дому. В Ірпені, а також Бучі, Гостомелі, Ворзелі під Києвом, тривалий час тривають запеклі бої. Триває евакуація населення з Ірпеня до Києва, вже допомогу надали трьом тисячам цивільних осіб.

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