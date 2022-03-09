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Війська РФ катують персонал Запорізької АЕС, - Галущенко

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Війська РФ катують персонал Запорізької АЕС, - Галущенко

Російські окупанти катують персонал захопленої Запорізької АЕС.

Про це у Facebook повідомив міністр енергетики Герман Галущенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Персонал захопленої росіянами Запорізької атомної станції піддається катуванням. Більше того, за наявною у нас інформацією, війська окупантів змусили керівництво станції записати звернення, яке планують використати в пропангандистських цілях.

Пропагандистська машина Росії створить черговий фейк, який буде демонструвати своїм громадянам та міжнародній спільноті для виправдання власних злочинів", - йдеться в повідомленні.

Працівники Запорізької атомної станції вже 4 дні утримуються в заручниках. Всередині станції перебувають близько 500 російських солдатів і 50 одиниць важкої техніки.

"Працівники станції фізично та психологічно виснажені. Ми закликаємо наших міжнародних партнерів вжити всіх заходів для того, щоб заборонити ведення бойових дій довкола атомних станцій, вивести окупаційні війська з захоплених атомних об’єктів та закрити небо над Україною. Аварія на атомних станціях внаслідок застосування росіянами зброї призведе до катастрофи загальноєвропейського масштабу. Відповідальність за це буде цілком на Росії", - наголосив міністр.

Також читайте: Росія погрожує світу ще однією глобальною ядерною катастрофою, - Тімченко

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+14
задача для ССО и SAS
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09.03.2022 02:09
+11
Думаю что в ближайшее время все узнают фамилии и принадлежность этих мразей - их родственникам и близким нигде места на земле не будет.
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09.03.2022 02:13
+6
Твари. Весь мир должен это видеть и слышать чтобы к русским в мире было особое отношение.
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09.03.2022 02:11
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задача для ССО и SAS
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09.03.2022 02:09 Відповісти
Твари. Весь мир должен это видеть и слышать чтобы к русским в мире было особое отношение.
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09.03.2022 02:11 Відповісти
А что Байрактар не может упокоить окупантов?
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09.03.2022 02:12 Відповісти
байрактар по аэс?.... 0_о
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09.03.2022 02:14 Відповісти
скорее всего - там заминировано уже все.
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09.03.2022 02:16 Відповісти
Думаю что в ближайшее время все узнают фамилии и принадлежность этих мразей - их родственникам и близким нигде места на земле не будет.
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09.03.2022 02:13 Відповісти
Тихий спецназ с Японии.
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09.03.2022 02:16 Відповісти
А що, в лаврі монахи фсб скінчилися?
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09.03.2022 02:16 Відповісти
А Арестович казав шо там військ РФ практичн нема, якісь півтори каліки ходить і місцеві їх підкормлюють… На%издів?
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09.03.2022 02:44 Відповісти
Ублюдку Арестовичу верить - себя не уважать
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09.03.2022 05:18 Відповісти
НЕОБХОДИМО ИМ ГАЗКУ ДАТЬ ПОНЮХАТЬ !)
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09.03.2022 04:44 Відповісти
Сдали АЭС кацапам без всякого сопротивления (не считать же таковым оборону малочисленного ВОХРа из Нацгвардии с пукалками вместо серьезного оружия). А теперь попробуй ее отбить взад, когда станция набита оккупантами, как банка шпротами. По генераторам и реакторному оборудованию кто-то готов стрелять?
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09.03.2022 07:58 Відповісти
 
 