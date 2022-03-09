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МАГАТЕ (373) ЧАЕС (326)

МАГАТЕ заявило про погіршення ситуації на Чорнобильській АЕС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

МАГАТЕ заявило про погіршення ситуації на Чорнобильській АЕС

Персонал ЧАЕС не змінюється уже майже два тижні - з часу захоплення станції військовими РФ. МАГАТЕ стурбоване стресовою ситуацією та закликає до переговорів про гарантії безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Німецька хвиля. 

За інформацією Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), з 24 лютого, коли війська РФ захопили Чорнобильську АЕС, ситуація на ній погіршується. Глава агентства Рафаель Гроссі заявив у вівторок, 8 березня, що, за даними української сторони, близько 210 техніків та місцевих співробітників служби безпеки чергували на атомній електростанції безперервно протягом майже двох тижнів, оскільки під російським контролем не відбувалася зміна персоналу.

За повідомленням українського регулятора, вони отримують воду, їжу та медикаменти в обмеженому обсязі, і їхнє становище погіршується. Крім того, МАГАТЕ більше не має зв'язку зі своїм моніторинговим обладнанням, яке гарантує, що всі ядерні матеріали знаходяться на своєму місці.

"Я глибоко стурбований складною та стресовою ситуацією, у якій опинився персонал Чорнобильської атомної електростанції, та потенційними ризиками для ядерної безпеки, які це тягне за собою", - заявив глава МАГАТЕ.

Рафаель Гроссі запропонував провести переговори щодо гарантій безпеки українських ядерних об'єктів за участю представників Росії та України на території АЕС або в іншому місці. Наразі від російського вторгнення постраждала ще одна АЕС - Запорізька - та деякі інші об'єкти із запасами ядерних матеріалів. Проте витоку радіоактивних матеріалів не сталося.

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Автор: Роман Свиридович
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Тут головне щоб не змінювались ті хто оточив станцію…
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09.03.2022 02:55 Відповісти
Достурбовуєтесь до глобальної катастрофи, тупорилі чистоплюйчики. ***** так, що захурчить під три чорти ваш комфортабельний марічкосвіт.
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09.03.2022 03:08 Відповісти
И !!!???
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09.03.2022 04:39 Відповісти
Стурбованість не працює.
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09.03.2022 05:06 Відповісти
Стурбованість - то наше все. Якби вона була хоч чогось варта, то Україна за всю ту стурбованість могла б Америку купити і ще б трохи залишилось, бо там же ш була ще й глибока стурбованість.
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09.03.2022 06:45 Відповісти
Да бесполезно договариваться с русскими фашистами. Они понимают только один аргумент - сила
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09.03.2022 08:49 Відповісти
 
 