МАГАТЕ заявило про погіршення ситуації на Чорнобильській АЕС

Персонал ЧАЕС не змінюється уже майже два тижні - з часу захоплення станції військовими РФ. МАГАТЕ стурбоване стресовою ситуацією та закликає до переговорів про гарантії безпеки.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це пише Німецька хвиля.

За інформацією Міжнародного агентства з атомної енергії (МАГАТЕ), з 24 лютого, коли війська РФ захопили Чорнобильську АЕС, ситуація на ній погіршується. Глава агентства Рафаель Гроссі заявив у вівторок, 8 березня, що, за даними української сторони, близько 210 техніків та місцевих співробітників служби безпеки чергували на атомній електростанції безперервно протягом майже двох тижнів, оскільки під російським контролем не відбувалася зміна персоналу.

За повідомленням українського регулятора, вони отримують воду, їжу та медикаменти в обмеженому обсязі, і їхнє становище погіршується. Крім того, МАГАТЕ більше не має зв'язку зі своїм моніторинговим обладнанням, яке гарантує, що всі ядерні матеріали знаходяться на своєму місці.

"Я глибоко стурбований складною та стресовою ситуацією, у якій опинився персонал Чорнобильської атомної електростанції, та потенційними ризиками для ядерної безпеки, які це тягне за собою", - заявив глава МАГАТЕ.

Рафаель Гроссі запропонував провести переговори щодо гарантій безпеки українських ядерних об'єктів за участю представників Росії та України на території АЕС або в іншому місці. Наразі від російського вторгнення постраждала ще одна АЕС - Запорізька - та деякі інші об'єкти із запасами ядерних матеріалів. Проте витоку радіоактивних матеріалів не сталося.

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