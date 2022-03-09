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Фінал війни в Україні - стратегічна поразка Путіна, - Нуланд

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Фінал війни в Україні - стратегічна поразка Путіна, - Нуланд

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд вважає, щф Фінал війни стане стратегічною поразкою президента страни-агресора

Так зазначила вона на слуханнях у Сенаті. Повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на  CNN.

Нуланд зазначила, що Путіну "доведеться змінити курс, інакше російський народ візьме справу у свої руки".

"Але з точки зору США, фінал гри - це стратегічна поразка президента Путіна в цій авантюрі", - сказала вона.

На питання, що спонукало Путіна вдертися зараз, Нуланд відповіла, що таке питання слід адресувати російському лідеру, але додала, що, на її думку, "з роками імперські амбіції президента Путіна виросли, і він незадоволений останніми 30 роками російської історії і вже давно мріє стати хлопцем, який допоможе відтворити Радянський Союз, падіння якого, за його словами, стало однією з найбільших трагедій".

"Я думаю, що в останні пару років він був особливо одержимий цим і особливо поглинений. Він створив, як ви знаєте, цілу ложу брехні про те, що США будуть використовувати Україну", - продовжила вона.

Читайте також: В разі вторгнення Росії до України "Північний потік-2" буде зупинено, - Нуланд
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Топ коментарі
+19
Он ********. путин, чтоб вы поняли.

Борис Немцов.
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09.03.2022 02:53
+13
Буряты, ваш час настал... Воспряньте духом, пыня же - в ваших краях.
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09.03.2022 02:52
+12
там українців немає ! як немає жодної української школи ! там живуть хохли і манкурти !
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09.03.2022 03:09
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Буряты, ваш час настал... Воспряньте духом, пыня же - в ваших краях.
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09.03.2022 02:52 Відповісти
Буряты за миллиард его уберут
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09.03.2022 03:09 Відповісти
Он ********. путин, чтоб вы поняли.

Борис Немцов.
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09.03.2022 02:53 Відповісти
Пора б трохи поміняти стратегію війни. Чомусь в Україні купа диверсантів, зрадників і т.д. Шановні - в Росії до 10 млн Українців. Усі москалі і українці з закінченням -енко, -єнко на росії - є потенційними диверсантами України- робіть заклики усіх українців в Росії робити диверсії на заводах, фабриках (військових), і т.д. Навіть як 1 людина з мільйона зробить диверсію- буде допомога Україні - і саме головне - москалі будуть боятися, і всіх 10 млн путлєр не посадить а як почне саджати- диверсій буде більше...
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09.03.2022 02:59 Відповісти
Диверсии приведут к всеобщей мобилизации. хутин сам может создавать диверсии, это его следующий ход
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09.03.2022 03:02 Відповісти
Вот не надо только пугать .

Всеобщая мобилизация приведёт к перевороту в хремле .
Он сейчас с трудом сдерживает инфу про количество трупов и разбитых колонн , а потом вся рашка с мамушками узнаёт как гибли их сопливые курсанты .
так шо бомбануть по раше стоит - хотя бы по всем аэродромам , откуда взлетают их бомбы
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09.03.2022 03:14 Відповісти
Ну разве что куском асфальта. Если вы понимаете, о чём я. Точка-У не долетит, остальное из нового дальнобойного - производство наш Зе не финансировал, были дела "поважнее".
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09.03.2022 04:54 Відповісти
там українців немає ! як немає жодної української школи ! там живуть хохли і манкурти !
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09.03.2022 03:09 Відповісти
Перевод с "карагёз-кайсацкого" =''тюркського''(хохол) - небесно-золотой. Т.е.трактовка национальных цветов Украины
Слово "хохол" имеет два тюркоидных корня (или два корня тюркского происхождения): "хох" и "ол". В языках тюркоидной группы эти слова имеют несколько трактовок в зависимости от языка. "Хох" переводится, как небесный. "Ол" как "золотой, богатый, ценный".
Кацап (хасап) же в переводе с тюрского дословно ЖИВОДЁР
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09.03.2022 03:25 Відповісти
ось ти і є хохол ! бо не знаєш мови! українці слов'яни , а не тюрки ! не треба натягати сову на глобус ...
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09.03.2022 05:44 Відповісти
Типу, як Матвієнко? Якраз тамтешні -енки, -єнки та -чуки є крокують в перших рядах найконченіших рашистів. А дійсними класами диверсантів та саботажників на московії наразі стануть:
- військові, бо хутін не прислухався до їхніх застережень та змусив воювати згідно провального плану;
- олігархи, через програну війну та її наслідки - санкції;
- чиновники, після путінського указу про конфіскацію неофіційних доходів.

А згодом диверсантами стануть всі, до кого почне доходити, що ***** програв остаточно і вже нікого не "пєрєіґраєт".
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09.03.2022 05:01 Відповісти
Матвиенко она по мужу, а так она тютина.
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09.03.2022 06:26 Відповісти
Валентина Тютина родилась 7 апреля 1949 года в Шепетовке(Хмельницкая обл.Украина).

Отец - Иван Яковлевич Тютин (с мокша-мордовского языка«Тютя» - малыш), фронтовик, родился в Мокшанском районе Пензенской области.

Мать - Ирина Тютина, работала костюмером в театре, в девичестве носила фамилию Бублей. Фамилия считается эта традиционно восточноукраинской (реже - белорусской). Идет либо от крестильного имени Публий, либо от профессии - изготовитель бубликов.

Источник -Wikipedia
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09.03.2022 07:09 Відповісти
напівкацапка, всеодно не українка
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09.03.2022 08:15 Відповісти
Несмотря на возможные украинские корни, вся ее суть - мокша от макушки до пят.
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09.03.2022 08:21 Відповісти
так отож
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09.03.2022 09:05 Відповісти
нравится-ненравится ...застрелись и всем понравится .
пысы- господин соврамши
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09.03.2022 03:02 Відповісти
Маю на увазі- робіть заклики там у них в кого є доступ до їх мереж... інакше війна буде тривати досить довго. потрібна допомога із середини росії
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09.03.2022 03:02 Відповісти
а як все таки зграбно вилаштуваний конгрес. Будь яке питання може бути обговорене. А згадайте як Кіля в Верховні раді на часі запитів депутатів - сказав прямо - да пішли ви всі ....А зараз, прийшов щось прочитав, промямлив встав і пішов (уряд). А Нуланд давно переконана у шизоїдності фурерка.
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09.03.2022 03:08 Відповісти
традиційна самоомана Заходу стосовно цього штучного анклаву під назвою "рассія"
немає і ніколи не було такої національності "рассіянін".
бурят називає себе так, башкир, урдмуд, мокша, чудь, омоскалений "хахол" і інші - але за цією назвою немає історичного етносу а значить і народу.
то хто ж там "візьме справу у свої руки"?
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09.03.2022 03:09 Відповісти
Перевод с "карагёз-кайсацкого" =''тюркского''(хохол) - небесно-золотой. Т.е.трактовка национальных цветов Украины
Слово "хохол" имеет два тюркоидных корня (или два корня тюркского происхождения): "хох" и "ол". В языках тюркоидной группы эти слова имеют несколько трактовок в зависимости от языка. "Хох" переводится, как небесный. "Ол" как "золотой, богатый, ценный".
Кацап (хасап) же в переводе с тюрского дословно ЖИВОДЁР
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09.03.2022 03:27 Відповісти
Китайці!
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09.03.2022 03:35 Відповісти
не бажано.
Слід памятати що Китай керований комуняками і різниця між бейжинськими і крємльовскіми вождями лиш у розрізі очей. Все решта ідентично.
На сьогодні Китай прсто не наростив достатньо мускулів для розмахування нуками і достаньо мудрий щоб це розуміти.
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09.03.2022 04:00 Відповісти
300％. Вся китайская верхушкп － это махровые коммуняки подкупленные крупным бизнесом, в результате чего, ставшие миллиардерами....Все очннь просто в этом мире😀
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09.03.2022 07:49 Відповісти
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09.03.2022 04:11 Відповісти
Спасибо конечно за красивые слова. Но сейчас куда важнее получить нормальные ПВО и решить вопрос с истребителями. 2 недели прошло, а пока из пустого в порожне...
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09.03.2022 04:27 Відповісти
Да, вот только ракеты начали массово сбиваться, прям вот магия И заявление США что украинская ПВО вот ну ни капельки не пострадала от обстрелов, прям чудо чудное - тоже навевают приятные мысли.
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09.03.2022 04:56 Відповісти
ну вот как, кому верить... ЦРУ говорит, что они не видят у мокшанца путина каких-либо психических отклонений... Нуланд говорит об одержимости педофила... одержимость - это частичное или полное и всеобъемлющее подчинение разума человека чему-то, какой-либо мысли или желанию... наверное, таки да... ************ окурок путенин не болен, он просто ******** на всю голову... и эта голова ему явно мешает...
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09.03.2022 04:47 Відповісти
 
 