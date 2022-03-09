Фінал війни в Україні - стратегічна поразка Путіна, - Нуланд
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Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд вважає, щф Фінал війни стане стратегічною поразкою президента страни-агресора
Так зазначила вона на слуханнях у Сенаті. Повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN.
Нуланд зазначила, що Путіну "доведеться змінити курс, інакше російський народ візьме справу у свої руки".
"Але з точки зору США, фінал гри - це стратегічна поразка президента Путіна в цій авантюрі", - сказала вона.
На питання, що спонукало Путіна вдертися зараз, Нуланд відповіла, що таке питання слід адресувати російському лідеру, але додала, що, на її думку, "з роками імперські амбіції президента Путіна виросли, і він незадоволений останніми 30 роками російської історії і вже давно мріє стати хлопцем, який допоможе відтворити Радянський Союз, падіння якого, за його словами, стало однією з найбільших трагедій".
"Я думаю, що в останні пару років він був особливо одержимий цим і особливо поглинений. Він створив, як ви знаєте, цілу ложу брехні про те, що США будуть використовувати Україну", - продовжила вона.
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Борис Немцов.
Всеобщая мобилизация приведёт к перевороту в хремле .
Он сейчас с трудом сдерживает инфу про количество трупов и разбитых колонн , а потом вся рашка с мамушками узнаёт как гибли их сопливые курсанты .
так шо бомбануть по раше стоит - хотя бы по всем аэродромам , откуда взлетают их бомбы
Слово "хохол" имеет два тюркоидных корня (или два корня тюркского происхождения): "хох" и "ол". В языках тюркоидной группы эти слова имеют несколько трактовок в зависимости от языка. "Хох" переводится, как небесный. "Ол" как "золотой, богатый, ценный".
Кацап (хасап) же в переводе с тюрского дословно ЖИВОДЁР
- військові, бо хутін не прислухався до їхніх застережень та змусив воювати згідно провального плану;
- олігархи, через програну війну та її наслідки - санкції;
- чиновники, після путінського указу про конфіскацію неофіційних доходів.
А згодом диверсантами стануть всі, до кого почне доходити, що ***** програв остаточно і вже нікого не "пєрєіґраєт".
Отец - Иван Яковлевич Тютин (с мокша-мордовского языка«Тютя» - малыш), фронтовик, родился в Мокшанском районе Пензенской области.
Мать - Ирина Тютина, работала костюмером в театре, в девичестве носила фамилию Бублей. Фамилия считается эта традиционно восточноукраинской (реже - белорусской). Идет либо от крестильного имени Публий, либо от профессии - изготовитель бубликов.
Источник -Wikipedia
пысы- господин соврамши
немає і ніколи не було такої національності "рассіянін".
бурят називає себе так, башкир, урдмуд, мокша, чудь, омоскалений "хахол" і інші - але за цією назвою немає історичного етносу а значить і народу.
то хто ж там "візьме справу у свої руки"?
Слово "хохол" имеет два тюркоидных корня (или два корня тюркского происхождения): "хох" и "ол". В языках тюркоидной группы эти слова имеют несколько трактовок в зависимости от языка. "Хох" переводится, как небесный. "Ол" как "золотой, богатый, ценный".
Кацап (хасап) же в переводе с тюрского дословно ЖИВОДЁР
Слід памятати що Китай керований комуняками і різниця між бейжинськими і крємльовскіми вождями лиш у розрізі очей. Все решта ідентично.
На сьогодні Китай прсто не наростив достатньо мускулів для розмахування нуками і достаньо мудрий щоб це розуміти.