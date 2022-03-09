Фінал війни в Україні - стратегічна поразка Путіна, - Нуланд

Заступник держсекретаря США Вікторія Нуланд вважає, щф Фінал війни стане стратегічною поразкою президента страни-агресора

Так зазначила вона на слуханнях у Сенаті. Повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на CNN.

Нуланд зазначила, що Путіну "доведеться змінити курс, інакше російський народ візьме справу у свої руки".

"Але з точки зору США, фінал гри - це стратегічна поразка президента Путіна в цій авантюрі", - сказала вона.

На питання, що спонукало Путіна вдертися зараз, Нуланд відповіла, що таке питання слід адресувати російському лідеру, але додала, що, на її думку, "з роками імперські амбіції президента Путіна виросли, і він незадоволений останніми 30 роками російської історії і вже давно мріє стати хлопцем, який допоможе відтворити Радянський Союз, падіння якого, за його словами, стало однією з найбільших трагедій".

"Я думаю, що в останні пару років він був особливо одержимий цим і особливо поглинений. Він створив, як ви знаєте, цілу ложу брехні про те, що США будуть використовувати Україну", - продовжила вона.

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