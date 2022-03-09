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Війна РФ проти України забрала життя 474 цивільних, - ООН
Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні
Внаслідок агресії РФ проти України загинули 474 цивільні особи, 861 - постраждала.
Про це повідомляє Управління верховного комісара ООН з прав людини, інформує Цензор.НЕТ.
"До 24:00 7 березня 2022 року (за місцевим часом) ми зафіксували 1335 жертв серед цивільного населення країни: 474 убитих та 861 поранений", - йдеться в повідомленні.
За даними ООН, серед 474 вбитих - 97 чоловіків, 54 жінки, 8 хлопчиків та 4 дівчинки, а також 17 дітей та 294 дорослих, стать яких поки що невідома.
У Донецькій та Луганській областях загалом зафіксовано 545 жертв (96 убитих та 449 поранених).
Воднчоас на підконтрольній уряду території - 409 жертв (72 убитих та 337 поранених), а на окупованій - 136 жертв (24 убитих та 112 поранених).
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Белка со свистком
показати весь коментар09.03.2022 02:56 Відповісти Мені подобається 2
Роман Кокоровець
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Igor Yaroslavovich
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