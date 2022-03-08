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На Миколаївщині окупанти розстріляли мікроавтобус з виховательками дитячого будинку. ФОТО

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Російські окупанти розстріляли зміну виховательок дитячого будинку у Миколаївській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NEXTA.

На Миколаївщині окупанти розстріляли мікроавтобус з виховательками дитячого будинку 01

"Окупанти розстріляли зміну виховательок дитячого будинку на Миколаївщині. При цьому мікроавтобус був маркований знаками червоного хреста. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше три виховательки. Ще двоє людей поранено", - йдеться у повідомленні.

Інформацію підтвердила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

Читайте: Четверо цивільних загинуло внаслідок ворожих обстрілів на Миколаївщині

Автор: Володимир Янченко
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Топ коментарі
+31
Может за каждый такой случай расстреливать по одному русскому пленному?
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08.03.2022 18:07
+16
Путіну на пленних іхтамнетов насрать. Просто не треба їх братиу полон.
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08.03.2022 18:09
+13
в полон, ага, палить сук
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08.03.2022 18:07
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в полон, ага, палить сук
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08.03.2022 18:07 Відповісти
Может за каждый такой случай расстреливать по одному русскому пленному?
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08.03.2022 18:07 Відповісти
Отличная идея
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08.03.2022 18:08 Відповісти
Та їм похєр. І мамашам похєр.
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08.03.2022 18:14 Відповісти
Путіну на пленних іхтамнетов насрать. Просто не треба їх братиу полон.
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08.03.2022 18:09 Відповісти
Треба. На майбутньому суді вони повинні дати свідчення. А опісля можна і розстріляти
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08.03.2022 18:11 Відповісти
Кацапські полонені для ***** і його "війська" то просто куски гімна, не допоможе. А от за наших жіночок і діточок ПАЛИТИ вновьпрібивших орків, які на навчаннях останніх своїх!
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08.03.2022 18:13 Відповісти
Дивна пропозиція😕Чому тільки по одному?
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08.03.2022 18:19 Відповісти
Не поможет. Они не ценят ни свои жизни, ни чужие.
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08.03.2022 19:37 Відповісти
Нет- пленных нельзя расстреливать. Ни к чему.

Но можно не брать в плен- если нет такой возможности.
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08.03.2022 23:48 Відповісти
фиксируйте для Гааги !!!!! обязательно !!
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08.03.2022 18:08 Відповісти
потом разберемся какая.... (а их две?)
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08.03.2022 18:19 Відповісти
Гаага это фарс. Имеет смысл только если мы возьмём мацкву
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08.03.2022 18:29 Відповісти
т.е. никаких свидетельств преступлений собирать не надо???
чтобі опять услішать от рашки - где ваши доказательста??????
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08.03.2022 18:39 Відповісти
хватит демагогии...
доказательства собирать надо... и в суд подавть надо... и выигрывать этот суд надо...
а что будет потом - поживем увидем !!!!
с геноцидом, военными преступлениями, и сукирашки беспределом бороться нужно на законных основаниях, чтоб не опускаться до уровня рашипомойки и чтобы в глазах Мира умных и думающих мы выглядели равными...
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08.03.2022 19:09 Відповісти
Курва кацапська,ми будемо ганяти ваших самців і самок по раисси як бабуїнів на сафарі по Сарангетті
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08.03.2022 18:09 Відповісти
Там, если в плен, обязательно покормить, вылечить и дать маме позвонить. Ну, и посочувствовать: как же это тебя, дружище, злой Путин обманул?
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08.03.2022 18:09 Відповісти
.....очередная порция:
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08.03.2022 18:15 Відповісти
Шакалы расстреливающие Харьков
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08.03.2022 18:11 Відповісти
Мене це не дивує .. .
Ще задовго перед війною , я говорив неодноразово - ***** якщо наважиться на вторгнення то буде вбивати всіх без різниці , незалежно від мови спілкування , від національності ,, незалежно від того де ти живеш , і чи бандерівець ти , чи рузькомірський ватнік , і т.д . Якщо ти громадянин України , ти мішень .На жаль так і трапилось .
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08.03.2022 18:20 Відповісти
Ще одне підтвердження, що цих курв потрібно лікувати кулями, особливо артилерію, пілотів. Ну знаєте, помер від несумісності ран з життям.
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08.03.2022 18:13 Відповісти
Ні! Один Наш - сто рашиССтських наZистів!
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08.03.2022 18:14 Відповісти
пленных не брать
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08.03.2022 18:15 Відповісти
Записали. Счёт буде предъявлен сполна и с лихвой.
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08.03.2022 18:16 Відповісти
Нужны конвои
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08.03.2022 18:16 Відповісти
Вони можуть убити вас, навіть якщо ви мовчите. Найкраще скласти план і вбити їх першими. Спробуйте зателефонувати в СБУ чи інших експертів, щоб отримати допомогу з планом.
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08.03.2022 18:22 Відповісти
Підтримую пропозицію використочувати прлоненпх москалів, як захист від обстрилів кремлівських терористів. А всю міжнародну спільноту закликаю вбивати росіян безжально, всюди, так само, як вони вбивають українських жінок і дітей,
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08.03.2022 18:29 Відповісти
Хто цих катів на світ пустив, невже жінка могла таке виродити.
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08.03.2022 18:36 Відповісти
Надо , что бы кто то повыше такое разрешил, кроме случаев когда враг сдаёт технику и сам бежит в плен сдаваться ,для обменного фонда и суда
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08.03.2022 19:07 Відповісти
Адекватный мир очнись, проснись, закройте небо или дайте необходимое оружие для защиты неба и мы вас защитим сказал Резников и не только .
ps Ребята если не хотите ощутить зверства рюзького мира на себе, тогда смелее и чем можно быстрее
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08.03.2022 19:04 Відповісти
 
 