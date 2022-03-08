На Миколаївщині окупанти розстріляли мікроавтобус з виховательками дитячого будинку. ФОТО

Російські окупанти розстріляли зміну виховательок дитячого будинку у Миколаївській області.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NEXTA.

"Окупанти розстріляли зміну виховательок дитячого будинку на Миколаївщині. При цьому мікроавтобус був маркований знаками червоного хреста. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше три виховательки. Ще двоє людей поранено", - йдеться у повідомленні.

Інформацію підтвердила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.

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