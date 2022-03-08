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На Миколаївщині окупанти розстріляли мікроавтобус з виховательками дитячого будинку. ФОТО
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Російські окупанти розстріляли зміну виховательок дитячого будинку у Миколаївській області.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на NEXTA.
"Окупанти розстріляли зміну виховательок дитячого будинку на Миколаївщині. При цьому мікроавтобус був маркований знаками червоного хреста. Внаслідок обстрілу загинули щонайменше три виховательки. Ще двоє людей поранено", - йдеться у повідомленні.
Інформацію підтвердила голова Миколаївської обласної ради Ганна Замазєєва.
Топ коментарі
+31 Welle
показати весь коментар08.03.2022 18:07
+16 Ivan Naumeiko 6ad19381
показати весь коментар08.03.2022 18:09
+13 Witek Dani
показати весь коментар08.03.2022 18:07
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Будь ласка, зачекайте...
Но можно не брать в плен- если нет такой возможности.
чтобі опять услішать от рашки - где ваши доказательста??????
доказательства собирать надо... и в суд подавть надо... и выигрывать этот суд надо...
а что будет потом - поживем увидем !!!!
с геноцидом, военными преступлениями, и сукирашки беспределом бороться нужно на законных основаниях, чтоб не опускаться до уровня рашипомойки и чтобы в глазах Мира умных и думающих мы выглядели равными...
Ще задовго перед війною , я говорив неодноразово - ***** якщо наважиться на вторгнення то буде вбивати всіх без різниці , незалежно від мови спілкування , від національності ,, незалежно від того де ти живеш , і чи бандерівець ти , чи рузькомірський ватнік , і т.д . Якщо ти громадянин України , ти мішень .На жаль так і трапилось .
ps Ребята если не хотите ощутить зверства рюзького мира на себе, тогда смелее и чем можно быстрее