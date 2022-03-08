На Николаевщине оккупанты расстреляли микроавтобус с воспитательницами детского дома. ФОТО

Российские оккупанты расстреляли смену воспитательниц детского дома в Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NEXTA.

"Оккупанты расстреляли смену воспитательниц детского дома на Николаевщине. При этом микроавтобус был маркирован знаками красного креста. В результате обстрела погибли по меньшей мере три воспитательницы. Еще два человека ранены", - говорится в сообщении.

Информацию подтвердила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

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