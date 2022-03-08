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На Николаевщине оккупанты расстреляли микроавтобус с воспитательницами детского дома. ФОТО

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

Российские оккупанты расстреляли смену воспитательниц детского дома в Николаевской области.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NEXTA.

На Николаевщине оккупанты расстреляли микроавтобус с воспитательницами детского дома 01

"Оккупанты расстреляли смену воспитательниц детского дома на Николаевщине. При этом микроавтобус был маркирован знаками красного креста. В результате обстрела погибли по меньшей мере три воспитательницы. Еще два человека ранены", - говорится в сообщении.

Информацию подтвердила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.

Также читайте: Четверо гражданских погибли в результате вражеских обстрелов на Николаевщине
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Топ комментарии
+31
Может за каждый такой случай расстреливать по одному русскому пленному?
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08.03.2022 18:07
+16
Путіну на пленних іхтамнетов насрать. Просто не треба їх братиу полон.
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08.03.2022 18:09
+13
в полон, ага, палить сук
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08.03.2022 18:07
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в полон, ага, палить сук
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08.03.2022 18:07 Ответить
Может за каждый такой случай расстреливать по одному русскому пленному?
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08.03.2022 18:07 Ответить
Отличная идея
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08.03.2022 18:08 Ответить
Та їм похєр. І мамашам похєр.
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08.03.2022 18:14 Ответить
Путіну на пленних іхтамнетов насрать. Просто не треба їх братиу полон.
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08.03.2022 18:09 Ответить
Треба. На майбутньому суді вони повинні дати свідчення. А опісля можна і розстріляти
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08.03.2022 18:11 Ответить
Кацапські полонені для ***** і його "війська" то просто куски гімна, не допоможе. А от за наших жіночок і діточок ПАЛИТИ вновьпрібивших орків, які на навчаннях останніх своїх!
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08.03.2022 18:13 Ответить
Дивна пропозиція😕Чому тільки по одному?
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08.03.2022 18:19 Ответить
Не поможет. Они не ценят ни свои жизни, ни чужие.
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08.03.2022 19:37 Ответить
Нет- пленных нельзя расстреливать. Ни к чему.

Но можно не брать в плен- если нет такой возможности.
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08.03.2022 23:48 Ответить
фиксируйте для Гааги !!!!! обязательно !!
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08.03.2022 18:08 Ответить
потом разберемся какая.... (а их две?)
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08.03.2022 18:19 Ответить
Гаага это фарс. Имеет смысл только если мы возьмём мацкву
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08.03.2022 18:29 Ответить
т.е. никаких свидетельств преступлений собирать не надо???
чтобі опять услішать от рашки - где ваши доказательста??????
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08.03.2022 18:39 Ответить
хватит демагогии...
доказательства собирать надо... и в суд подавть надо... и выигрывать этот суд надо...
а что будет потом - поживем увидем !!!!
с геноцидом, военными преступлениями, и сукирашки беспределом бороться нужно на законных основаниях, чтоб не опускаться до уровня рашипомойки и чтобы в глазах Мира умных и думающих мы выглядели равными...
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08.03.2022 19:09 Ответить
Курва кацапська,ми будемо ганяти ваших самців і самок по раисси як бабуїнів на сафарі по Сарангетті
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08.03.2022 18:09 Ответить
Там, если в плен, обязательно покормить, вылечить и дать маме позвонить. Ну, и посочувствовать: как же это тебя, дружище, злой Путин обманул?
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08.03.2022 18:09 Ответить
.....очередная порция:
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08.03.2022 18:15 Ответить
Шакалы расстреливающие Харьков
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08.03.2022 18:11 Ответить
Мене це не дивує .. .
Ще задовго перед війною , я говорив неодноразово - ***** якщо наважиться на вторгнення то буде вбивати всіх без різниці , незалежно від мови спілкування , від національності ,, незалежно від того де ти живеш , і чи бандерівець ти , чи рузькомірський ватнік , і т.д . Якщо ти громадянин України , ти мішень .На жаль так і трапилось .
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08.03.2022 18:20 Ответить
Ще одне підтвердження, що цих курв потрібно лікувати кулями, особливо артилерію, пілотів. Ну знаєте, помер від несумісності ран з життям.
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08.03.2022 18:13 Ответить
Ні! Один Наш - сто рашиССтських наZистів!
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08.03.2022 18:14 Ответить
пленных не брать
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08.03.2022 18:15 Ответить
Записали. Счёт буде предъявлен сполна и с лихвой.
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08.03.2022 18:16 Ответить
Нужны конвои
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08.03.2022 18:16 Ответить
Вони можуть убити вас, навіть якщо ви мовчите. Найкраще скласти план і вбити їх першими. Спробуйте зателефонувати в СБУ чи інших експертів, щоб отримати допомогу з планом.
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08.03.2022 18:22 Ответить
Підтримую пропозицію використочувати прлоненпх москалів, як захист від обстрилів кремлівських терористів. А всю міжнародну спільноту закликаю вбивати росіян безжально, всюди, так само, як вони вбивають українських жінок і дітей,
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08.03.2022 18:29 Ответить
Хто цих катів на світ пустив, невже жінка могла таке виродити.
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08.03.2022 18:36 Ответить
Надо , что бы кто то повыше такое разрешил, кроме случаев когда враг сдаёт технику и сам бежит в плен сдаваться ,для обменного фонда и суда
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08.03.2022 19:07 Ответить
Адекватный мир очнись, проснись, закройте небо или дайте необходимое оружие для защиты неба и мы вас защитим сказал Резников и не только .
ps Ребята если не хотите ощутить зверства рюзького мира на себе, тогда смелее и чем можно быстрее
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08.03.2022 19:04 Ответить
 
 