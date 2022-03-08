21 902 35
На Николаевщине оккупанты расстреляли микроавтобус с воспитательницами детского дома. ФОТО
Новости Цензор.НЕТ Война в Украине
Российские оккупанты расстреляли смену воспитательниц детского дома в Николаевской области.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на NEXTA.
"Оккупанты расстреляли смену воспитательниц детского дома на Николаевщине. При этом микроавтобус был маркирован знаками красного креста. В результате обстрела погибли по меньшей мере три воспитательницы. Еще два человека ранены", - говорится в сообщении.
Информацию подтвердила глава Николаевского областного совета Анна Замазеева.
Топ комментарии
+31 Welle
показать весь комментарий08.03.2022 18:07
+16 Ivan Naumeiko 6ad19381
показать весь комментарий08.03.2022 18:09
+13 Witek Dani
показать весь комментарий08.03.2022 18:07
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Но можно не брать в плен- если нет такой возможности.
чтобі опять услішать от рашки - где ваши доказательста??????
доказательства собирать надо... и в суд подавть надо... и выигрывать этот суд надо...
а что будет потом - поживем увидем !!!!
с геноцидом, военными преступлениями, и сукирашки беспределом бороться нужно на законных основаниях, чтоб не опускаться до уровня рашипомойки и чтобы в глазах Мира умных и думающих мы выглядели равными...
Ще задовго перед війною , я говорив неодноразово - ***** якщо наважиться на вторгнення то буде вбивати всіх без різниці , незалежно від мови спілкування , від національності ,, незалежно від того де ти живеш , і чи бандерівець ти , чи рузькомірський ватнік , і т.д . Якщо ти громадянин України , ти мішень .На жаль так і трапилось .
ps Ребята если не хотите ощутить зверства рюзького мира на себе, тогда смелее и чем можно быстрее