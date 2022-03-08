Четверо гражданских погибли в результате вражеских обстрелов на Николаевщине
Новости Цензор.НЕТ Общество За рубежом Война в Украине
После вражеских обстрелов в Николаевской области 7 марта возникло 11 пожаров, восемь из которых в жилом секторе и три – на объектах. Погибли четыре гражданских лица.
Как передает Цензор.НЕТ, об этом в Фейсбуке сообщила Государственная служба чрезвычайных ситуаций Украины.
"7 марта, после вражеских обстрелов, в Николаевской области возникло 11 пожаров, 8 из которых в жилом секторе и 3 - на объектах. В результате обстрелов погибли 4 гражданских лица", - говорится в сообщении.
Отмечается, что из-под завалов спасатели деблокировали 5 человек, их доставили в больницы.
По информации ГСЧС, на вызовы реагировали подразделения Главного управления ГСЧС Украины в Николаевской области. На пожарах эвакуировано 8 человек. Данные по погибшим и пострадавшим уточняются.
К ликвидации последствий пожаров и событий в общей сложности привлекалось 15 единиц техники ГСЧС и 32 спасателя.
Также сообщается, что двумя пиротехническими группами изъято из жилищного сектора 15 боеприпасов.
Пожалуйста, подождите...
я сподіваюся, що вже діє правило, що арту в полон не брати.
і ще з льотчиками б так.
ДОДОМУ
ІНОЗЕМНИЙ
Підозра України і Володимира Путіна: «Він онкохворий». Остання теорія на фото і нерозсудливість лікаря
Володимир маленький
Україна
П'єтро де Лео 07 березня 2022 року
Володимир Путін хворий ? Це теза, яка циркулює з самих ранніх етапів російського вторгнення в Україну, коли почалася сама передбачувана гіпотеза про якийсь психічний синдром (що посилюється майже повною ізоляцією проти Covid, яку Путін нав'язує собі вже два роки). пробитися в міжнародні дебати. Враховуючи жорстокість, з якою він керує військовою операцією, і, перш за все, викликаючи виродження в ядерному конфлікті. Тепер, однак, є ще одна клінічна необережність, яка виходить із джерел Пентагону та перезапущена британською головою Daily Star .
РЕКЛАМА
Можливо, Путін хворіє на термінальну стадію раку кишечника. Гіпотеза, яку слід сприймати як таку, народилася на основі аналізу відео останніх публічних релізів, на яких очільник Кремля виявився помітно опухлим (обставина, яка, по суті, стрибає навіть у менш досвідчених очей). Цей аспект, за чутками Міністерства оборони США, міг бути причиною прийому хіміопрепаратів або стероїдів.
Передісторія Purgatori щодо Зеленського: «Росія знає, де вона, якби вони хотіли...». Страшний страх перед президентом
Таким чином, згідно з реконструкцією газети, агресія в Україні могла походити від бажання увійти в історію до того, як закінчиться її час у світі. Звісно, нагадлива реконструкція, але яку, очевидно, треба читати з усіма необхідними застереженнями.
Daily Star, однак, також повідомляє про те, що сказав лорд Ентоні Оуен, британський лікар і міністр закордонних справ наприкінці 70-х років, під час інтервенції на радіо. « Його обличчя змінилося, - сказав він про Путіна, - тепер воно овальне », додавши, що він зовсім не вірить, що це можуть бути наслідки якоїсь косметичної операції. «Він приймає анаболіки, як культурист, або приймає кортикостероїди . Прийом цих речовин, - продовжує Оуен, - викликає набряк. Це знижує імунітет і робить вас більш вразливими до Covid». Це також пояснює одержимість підтримувати дистанцію під час зустрічей, навіть з його найближчими співробітниками