Четверо цивільних загинуло внаслідок ворожих обстрілів на Миколаївщині
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Після ворожих обстрілів у Миколаївській області 7 березня виникло 11 пожеж, вісім з яких у житловому секторі та три - на об'єктах. Загинули чотири цивільні особи.
Як передає Цензор.НЕТ, про це у Фейсбуці повідомила Державна служба надзвичайних ситуацій України.
"7 березня, після ворожих обстрілів, на Миколаївщині виникло 11 пожеж, 8 з яких у житловому секторі та 3 - на об'єктах. Внаслідок обстрілів загинуло 4 цивільні особи", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що з-під завалів рятувальники деблокували 5 осіб, яких доставлено до лікарень.
За інформацією ДСНС, на виклики реагували підрозділи Головного управління ДСНС України у Миколаївській області. На пожежах евакуйовано 8 осіб. Дані по загиблих та постраждалих уточнюються.
До ліквідації наслідків пожеж та подій загалом залучалось 15 одиниць техніки ДСНС та 32 рятувальники.
Також повідомляється, що двома піротехнічними групами вилучено з житлового сектору 15 боєприпасів.
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я сподіваюся, що вже діє правило, що арту в полон не брати.
і ще з льотчиками б так.
ДОДОМУ
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Володимир маленький
Україна
П'єтро де Лео 07 березня 2022 року
Володимир Путін хворий ? Це теза, яка циркулює з самих ранніх етапів російського вторгнення в Україну, коли почалася сама передбачувана гіпотеза про якийсь психічний синдром (що посилюється майже повною ізоляцією проти Covid, яку Путін нав'язує собі вже два роки). пробитися в міжнародні дебати. Враховуючи жорстокість, з якою він керує військовою операцією, і, перш за все, викликаючи виродження в ядерному конфлікті. Тепер, однак, є ще одна клінічна необережність, яка виходить із джерел Пентагону та перезапущена британською головою Daily Star .
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Можливо, Путін хворіє на термінальну стадію раку кишечника. Гіпотеза, яку слід сприймати як таку, народилася на основі аналізу відео останніх публічних релізів, на яких очільник Кремля виявився помітно опухлим (обставина, яка, по суті, стрибає навіть у менш досвідчених очей). Цей аспект, за чутками Міністерства оборони США, міг бути причиною прийому хіміопрепаратів або стероїдів.
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Таким чином, згідно з реконструкцією газети, агресія в Україні могла походити від бажання увійти в історію до того, як закінчиться її час у світі. Звісно, нагадлива реконструкція, але яку, очевидно, треба читати з усіма необхідними застереженнями.
Daily Star, однак, також повідомляє про те, що сказав лорд Ентоні Оуен, британський лікар і міністр закордонних справ наприкінці 70-х років, під час інтервенції на радіо. « Його обличчя змінилося, - сказав він про Путіна, - тепер воно овальне », додавши, що він зовсім не вірить, що це можуть бути наслідки якоїсь косметичної операції. «Він приймає анаболіки, як культурист, або приймає кортикостероїди . Прийом цих речовин, - продовжує Оуен, - викликає набряк. Це знижує імунітет і робить вас більш вразливими до Covid». Це також пояснює одержимість підтримувати дистанцію під час зустрічей, навіть з його найближчими співробітниками