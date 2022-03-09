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Франція (1965) Макрон Емманюель (1048)

Макрон нарощує рейтинг на тлі російської загрози

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Посередницькі зусилля чинного президента Франції Емманюеля Макрона по деескалації ситуації в Україні призвели до посилення його рейтингу напередодні нових президентських виборів. Про це свідчить опитування

Як повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Figaro, про це свідчать останні соціологічні заміри, проведені Elabe для BFMTV і L'Express.

За останні тижні рейтинг Макрона зріс на 8,5 балів та досяг 33,5 відсотків. Як зазначається, такий показник є рекордним для першого туру, особливо - як для чинного президента.

Таке зростання соціологи називають "ефектом прапору" - хоча Макрон не проводить яскравої передвиборчої компанії і навіть лише на днях оголосив про участь у виборах, нинішня політична криза у Європі змушує французів згуртуватися навколо голови держави.

На другому місці - Марін Ле Пен. Її рейтинг впав на 2 бали - до 15 відсотки. Третю сходинку займає колишній соціаліст, а зараз один із засновників "Лівої партії" Жан-Люк Меланшон – його рейтинг зріс на 0,5 бала до 13 відсотків.

Суттєво – на 3 бали до 11 відсотків, впав рейтинг ультраправого кандидата Еріка Земмура. Як зазначається, лідер партії Reconquête тепер розплачується за свої заяви проти прийому українських біженців та колишню поблажливість щодо Володимира Путіна.

На п’ятому місці – кандидатка від партії "Республіканці" Валері Пекресс (10,5 відсотків), яку раніше вважали найбільш небезпечним суперником для Макрона.

Корекція рейтингів додатково збільшує шанси Емманюеля Макрона виграти у другому турі. Як зазначає дослідження, у випадку проходження у другий тур разом із Марін Ле Пен, чинний президент виграє із показниками 61 відсоток проти 39 відсотків. Ще більш приголомшливою перемога Макрона була би у випадку виходу у другий тур Меланшона (68,5 відсотків проти 31,5) або Земмура (69,5 відсотків проти 30,5).

Нагадаємо, перший тур президентських виборів у Франції має пройти 10 квітня, а другий тур, за необхідності – 24 квітня.

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Топ коментарі
+9
Там почти все остальные кандидаты ************* откровенные
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09.03.2022 03:20
+5
Головне, - вчасно приєднатися до переможця.
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09.03.2022 03:09
+4
Так эта балаболка не напрягая булок одним бла бла себе 2й срок за счёт Украины получит
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09.03.2022 03:09
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замелькав француз на телевізорі і все - ватяні жабоїди аж привстали. А якщо чесно, суперники там - всі як один корисні ідіоти фурерка.
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09.03.2022 03:03 Відповісти
просто ахеренные усилия
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09.03.2022 03:04 Відповісти
Так эта балаболка не напрягая булок одним бла бла себе 2й срок за счёт Украины получит
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09.03.2022 03:09 Відповісти
Там почти все остальные кандидаты ************* откровенные
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09.03.2022 03:20 Відповісти
Головне, - вчасно приєднатися до переможця.
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09.03.2022 03:09 Відповісти
Сказав Черчілль французам в 1945 і лінія розмежування пройшла через Берлін замість Парижа.
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09.03.2022 03:21 Відповісти
Кравець обмірює жінку: "Метр двадцять, Метр двадцять, Метр двадцять, де будемо робити талію?"

Так і тут - де будемо робити лінію розмежування?
Дідько з ним - Ямал-Урал-Каспій. А решта - нехай казахи з китайцями і японцями проводять.
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09.03.2022 04:41 Відповісти
это ***** что у глобопидаров рейтинги выростут
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09.03.2022 03:19 Відповісти
Нехай буде Макрон, аби не ті відверті пропутінські гниди.
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09.03.2022 03:25 Відповісти
"Кому война, а кому и мать родна"! 🤔
P. S.
Тобто Макарон, ще й рейтинг підняв на "миротворчості"! 👀
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09.03.2022 03:25 Відповісти
О, это хорошая новость!. Макрон самый проукраинский кандидат, если так можно выразиться. Вперед, Макрон. Вперед, Франция. Слава Украине!)
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09.03.2022 03:41 Відповісти
ах, микрон, мимикрон... после того, как это чудо поговорило с педофилом с мокшанщины окурком путениным и разводя руками сказало - "дальше будет хуже", то можно сделать вывод - из него государственный деятель, как из говна пуля... как и из де голля... и вообще, франция попала в сильные мира сего благодаря своим обильным слезам... по характеру они дальше изобретателей ходуль для ходьбы по дерьму так и не продвинулись...
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09.03.2022 03:49 Відповісти
совсем протухла республика, неужели не осталось более достойных кандидатов.
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09.03.2022 05:28 Відповісти
А як же "альтернативи немає" Мінську? І тут раптом "повіяв вітер степовий..." і вже рейтинги полізли. Та просто гейропейці зас...ли, бо побачили "рузький мір" у всій красі
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09.03.2022 06:09 Відповісти
А Макрон не перо промтачок… пару заяв щодо України… і його рейтинг зріс до небес… хитре
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09.03.2022 07:29 Відповісти
Макрон звичайно гівно..
но інші кандидати-це просто жах!!
Скільки Фуйло вклав у них грошей-та все даремно
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09.03.2022 08:55 Відповісти
 
 