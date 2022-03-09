Іноземні добровольці за бажання можуть отримати українське громадянство, - Єнін

Іноземні добровольці, які приїхали в Україну захищати її від російського нападу, за бажання зможуть отримати українське громадянство.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Хочу відзначити, що їх кількість зростає (іноземних добровольців. - Ред.). Для цього нами визначені відповідальні особи з числа Державної прикордонної служби, з числа Державної міграційної служби, які відповідають за їх організований в'їзд на територію України. У подальшому ними опікується безпосередньо Міністерство оборони. Вони підписують відповідний контракт, отримують військовий квиток, який замінює їм посвідку на проживання", - зазначив він.

"У подальшому, якщо такі особи з числа іноземних громадян будуть зацікавлені в отриманні українського громадянства, то наше законодавство передбачає для них таку можливість", - додав Єнін.

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