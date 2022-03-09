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Іноземні добровольці за бажання можуть отримати українське громадянство, - Єнін

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Іноземні добровольці за бажання можуть отримати українське громадянство, - Єнін

Іноземні добровольці, які приїхали в Україну захищати її від російського нападу, за бажання зможуть отримати українське громадянство.

Про це заявив перший заступник міністра внутрішніх справ Євгеній Єнін, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Укрінформ".

"Хочу відзначити, що їх кількість зростає (іноземних добровольців. - Ред.). Для цього нами визначені відповідальні особи з числа Державної прикордонної служби, з числа Державної міграційної служби, які відповідають за їх організований в'їзд на територію України. У подальшому ними опікується безпосередньо Міністерство оборони. Вони підписують відповідний контракт, отримують військовий квиток, який замінює їм посвідку на проживання", - зазначив він.

"У подальшому, якщо такі особи з числа іноземних громадян будуть зацікавлені в отриманні українського громадянства, то наше законодавство передбачає для них таку можливість", - додав Єнін.

Також читайте: Відомий канадський снайпер, який боровся з ІДІЛ, їде добровольцем захищати Україну

Автор: Богдан Гуньковський
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09.03.2022 04:02 Відповісти
МИСЛИВЦІ ЗА ОРКАМИ
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09.03.2022 04:03 Відповісти
А тем временем, в Крыму все пытаются избавиться от недвижухи... Песец подкрался незаметно.
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09.03.2022 04:10 Відповісти
Маю уточнити, не всі, а понаєхавші. Наші навпаки намагаються урвати на халяву житло у обісцяних москалів.
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09.03.2022 08:45 Відповісти
Єнін. Чи це не той самий пан з прокуратури,що видав до Росії добровольця років 4 тому?
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09.03.2022 04:08 Відповісти
треба думати тепер багато почне бити себе колінами в груди демонструючи свій бандерівськи дух і національний патріотизм.
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09.03.2022 04:18 Відповісти
Що значить почне? А ви що не слухаєте виступи президента? Ще Прокуратура, ДБР всі вже тут.
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09.03.2022 04:37 Відповісти
Ця гнида видавала кацапам чеченського добровольця....
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09.03.2022 04:15 Відповісти
Про громадянство треба казати всім…Таку рекламу треба зробити по всіх країнах світу… і наголосити що Україна майбутній член ЄС
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09.03.2022 07:20 Відповісти
Також громадянство треба зарропонувати всім російським військовим які прийдуть здаватися українцям…з танками, літаками, амтомашинами і т д . Здача повинна бути добровільна а не в бою… в
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09.03.2022 07:23 Відповісти
Са лу пу москалям на комірець, а не громадянство в кращому випадку пайка,шконка і відбудовувати те,що зруйнували.
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09.03.2022 10:07 Відповісти
 
 