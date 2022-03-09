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Медиків вистачає, але вони виснажені, - Ляшко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство

Медиків вистачає, але вони виснажені, - Ляшко

Медичних працівників вистачає, але вони працюють у надважкому виснажливому режимі.

Про це заявив під час телевізійного марафону міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Сьогодні медичних працівників вистачає, можна так сказати. Але ми розуміємо, що медичні працівники працюють сьогодні в надважкому виснажливому режимі, особливо в тих лікарнях, які приймають поранених хворих, потерпілих після обстрілів мирних кварталів, яких дістаємо з-під завалів. Це політравма, це досить складні випадки, це години в операційних для того, щоб врятувати життя", - сказав Ляшко.

Водночас він наголосив, що МОЗ має перелік лікарів, які готові приїжджати із заходу на схід, щоб підміняти хірургів. Також, за його словами, вже майже 1000 іноземних медпрацівників висловили бажання приїхати в Україну для надання постраждалим меддопомоги.

Також читайте: Понад 500 іноземних медиків готові надавати медичну допомогу в Україні, - МОЗ

"Вже перші медпрацівники, зокрема лікарі, приїжджають в Україну, розпочинають підготовку для того, щоб допомагати українським медикам", - сказав Ляшко.

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
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Хто зна Дід з початку війни і до літа 43-го провоював у ДРГ (радистом) - це ще гірше ніж в піхоті Потім (після поранення) був визнаний "обмежено боєздатним" і сидів у армійських майстернях фронту - ремонтував радіостанції Дійшов до Берліну
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09.03.2022 08:08
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як це вистачає але виснажені? Це щось нове в логіці
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09.03.2022 05:31 Відповісти
Отже не вистачає. Уявіть якщо хірург зомліє під час операції ?
Втомлений персонал значно гірше виконує роботу.
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09.03.2022 07:20 Відповісти
ляшко, а що там з ковідом-зійшов на нуль?
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09.03.2022 06:52 Відповісти
Знаєш - мені розказував дід мій - фронтовик що на фронті навдивовижу перелаштовувався організм людини В умовах постійного напруження люди мало (відносно) хворіли застудними хворобами Те ж саме мабуть і зараз!
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09.03.2022 07:18 Відповісти
Може бути і по іншому. Десь чув цифру, що середня тривалість життя піхотинця на фронті під час ВВВ три доби. За цей час просто не встигнеш захворіти
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09.03.2022 07:49 Відповісти
Хто зна Дід з початку війни і до літа 43-го провоював у ДРГ (радистом) - це ще гірше ніж в піхоті Потім (після поранення) був визнаний "обмежено боєздатним" і сидів у армійських майстернях фронту - ремонтував радіостанції Дійшов до Берліну
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09.03.2022 08:08 Відповісти
Виключень з правила багато. У когось (а в ті часи це масова більшість, бо слабкі не виживали) було воляче здоров'я, хтось отримував нетяжке поранення, хтось служив в артилерії чи авіації, чи в тилових структурах. А піхота і штрафбат особливо просто не встигали захворіти
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09.03.2022 08:19 Відповісти
Що ти мені хочеш довести? Я просто привів факт - не більше! Ти ще за мене і висновки зроби
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09.03.2022 08:41 Відповісти
Я нічого не хочу довести. Висновок ти сам зробив. Якщо хочеш взнати більше почитай Прокляти і забити. Там є про підготовку призваних і їх стан. Дід твій це одна людина, а те про що я це сотні тисяч
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09.03.2022 08:45 Відповісти
Ага! Тільки от у Астаф"єва - художня книжка а я слухав безпосереднього очевидця! І не треба мені "співать" що Астафьєв - сам фронтовик Він писав з оглядкою на КГБ А у мого діда за спиною КГБ не стояло (особливо 9 травня - коли він в одиночку поминав друзів у садку під цвітучою вишнею!)
До речі - а ти того Астафьєва хоч сам читав? Бо його книжка називається "Проляті і вбиті" (а не "забуті" - як ти пишеш!)
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09.03.2022 09:40 Відповісти
 
 