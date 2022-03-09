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США направляють дві батареї Patriot до Польщі

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

США направляють дві батареї Patriot до Польщі

США направляють дві батареї ЗРК (зенітно-ракетні комплекси) Patriot до Польщі для протидії будь-якій потенційній загрозі союзникам США та НАТО.

Про це повідомив представник Європейського командування (EUCOM) американських збройних сил Адам Міллер, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За вказівкою міністра оборони та на запрошення наших польських союзників генерал Уолтерс, командувач Європейського командування США, наказав армії США в Європі та Африці перемістити дві батареї Patriot до Польщі", - сказав він.

"Це розумний захід захисту сил, який лежить в основі нашої прихильності до П'ятої статті (статуту НАТО - ІФ) і жодним чином не буде підтримувати будь-які наступальні операції", - зазначив Міллер.

Уточнюється, що кожен крок, який буде вжито, "спрямований на стримування агресії та заспокоєння наших союзників".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Дайте нам зброю, якщо ваша зброя лежить у чохлах: Данілов - країнам Заходу:

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+19
Должно потеряться в Украине!!!!!!!
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09.03.2022 07:01
+12
Просьба к Цензору. Прекратите публиковать о возможных поставках вооружения. К стати к этому призывает министерство обороны Украины. Вы этим пособничаете параше. Этим пользуется гавно в комментариях статьи, сея вражду между странами, что и надо путлеру!!! Поставка вооружения любит тишину!
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09.03.2022 07:30
+6
в обмін на миги 29
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09.03.2022 07:00
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Так это в Польше кацапы убивают мирных жителей при помощи бомб и ракет? А я то думал...
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09.03.2022 07:00 Відповісти
Польща - член НАТО, а Україна - ні, ні про що не каже? А наше вже починає тестувати тезу "НАТО не на часі"...
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09.03.2022 07:49 Відповісти
в обмін на миги 29
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09.03.2022 07:00 Відповісти
Должно потеряться в Украине!!!!!!!
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09.03.2022 07:01 Відповісти
Поляки такі налякані, що не загубиться.
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09.03.2022 07:21 Відповісти
могли б і покінчити раз і назавжди з )(уйлостаном і в майбутньому не мати проблем..але недолугі і сцикливі..Нема ні одного рішушого ні генерала ні політика. Сказали б ..Китай забирай Сибіря..Японія забирай острови..Фіни забирай Карелію...і тому подібне..розхерачили б рашку і в майбутньому не було б загрози для світу
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09.03.2022 07:11 Відповісти
Так мы союзники, и компас поломался и водила заблукал,кацапам киздец.
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09.03.2022 07:15 Відповісти
Досить непогана новина-допоки США надасть літаки полякам нехай "петріот" чергує. За той час поляки дадуть авіацію ЗСУ. Якось так...
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09.03.2022 07:15 Відповісти
Щось крутять тими літаками. Чи то москалів заколисують..
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09.03.2022 07:21 Відповісти
сегодня в польшу приезжает приезжает камала харис для решения всех нюансов в этой игре по поставкам для украины мигов и другого оружия.
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09.03.2022 07:24 Відповісти
Просьба к Цензору. Прекратите публиковать о возможных поставках вооружения. К стати к этому призывает министерство обороны Украины. Вы этим пособничаете параше. Этим пользуется гавно в комментариях статьи, сея вражду между странами, что и надо путлеру!!! Поставка вооружения любит тишину!
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09.03.2022 07:30 Відповісти
Польські МіГ і С300, передані Україні, це майже те саме закрите небо плюс модернізація польської армії Петріотами і Ф-16(Ф-22, 35?). Міги і С300 все одно випрацювали ресурс і ремонт обмежений.
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09.03.2022 07:38 Відповісти
Міноборони просить не поширювати інформацію про озброєння, яке передають Україні.

На цю тему, коли є потреба, мають право висловлюватись лише офіційні особи та органи влади", - заявила Маляр.
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09.03.2022 08:00 Відповісти
Пэтриот конечно хороший комплекс, но он предназначен для надежного прикрытия объектов в глубоком тылу, добивать то, что просочилось через заслон авиации. Использовать его вместо авиации - глупая идея, он слишком дорогой и уязвимый. Для Украины больше подошли бы комплексы поменьше и подешевле, вроде NASAMS или Spyder, но в большем количестве.
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09.03.2022 08:50 Відповісти
Все всі зрозуміли 👍🏼
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09.03.2022 08:59 Відповісти
Если эти Патриоты всплывут в Украине, то это хороший вариант, но если они станут на дежурство в Польше... Это будет позором.
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09.03.2022 09:54 Відповісти
Нам не дают про и патриот, чисто потому, что пока что никто не умеет до конца правильно обращаться с ними. Нужно время.
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09.03.2022 16:26 Відповісти
 
 