США направляють дві батареї Patriot до Польщі

США направляють дві батареї ЗРК (зенітно-ракетні комплекси) Patriot до Польщі для протидії будь-якій потенційній загрозі союзникам США та НАТО.

Про це повідомив представник Європейського командування (EUCOM) американських збройних сил Адам Міллер, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"За вказівкою міністра оборони та на запрошення наших польських союзників генерал Уолтерс, командувач Європейського командування США, наказав армії США в Європі та Африці перемістити дві батареї Patriot до Польщі", - сказав він.

"Це розумний захід захисту сил, який лежить в основі нашої прихильності до П'ятої статті (статуту НАТО - ІФ) і жодним чином не буде підтримувати будь-які наступальні операції", - зазначив Міллер.

Уточнюється, що кожен крок, який буде вжито, "спрямований на стримування агресії та заспокоєння наших союзників".

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