УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
5317 відвідувачів онлайн
Новини ПодіїВійна в Україні Агресія Росії проти України Війна
10 854 2
війна (56290) обстріл (20980) ТЕЦ (99) Харківщина (4259)

На Харківщині ворог бомбардує об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки

Новини Цензор.НЕТ Події Війна в Україні

На Харківщині ворог бомбардує об’єкти критичної інфраструктури та житлові будинки

На Харківщині ворожі війська продовжують бомбардувати об’єкти критичної інфраструктури, такі як електропідстанції й ТЕЦ-5, та житло мирного населення.

Про це повідомляє у Телеграмі відділ комунікації поліції Харківської області, передає Цензор.НЕТ.

"За добу зафіксовано декілька влучань в обленерго, де розташовані основні підстанції, спроби пошкодження ТЕЦ-5. Через наслідки бомбардувань з одного будинку у Харкові евакуювали 150 людей, з іншого - близько 200", - йдеться у повідомленні.

У поліції зазначають, що критична ситуація склалася у місті Ізюмі. За відмову здатися російські окупанти взяли місто в облогу і знищують його.

Працівники поліції рекомендують громадянам у разі обстрілів обов’язково дотримуватися заходів безпеки, не порушувати вимоги комендантської години, мати при собі документи, ліки, предмети першої необхідності.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Внаслідок агресії Росії на Харківщині загинули 170 цивільних, - Нацполіція

У разі виявлення виявленні підозрілого предмета необхідно звертатися до поліції або рятувальників за номерами 102 та 101.

Для фіксації та реагування на ваші повідомлення працює чат-бот @Kharkiv102_bot.

Автор: Наталя Джума
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вбивайте цапів без жалю!
показати весь коментар
09.03.2022 07:38 Відповісти
Ну і от. Хто ще не вірив, що це фуйло бомбардувало сирійські міста.
Воно не знає жалю.
Ще й тупа ботва орала що сирійці викладають сфальсифіковані фото зі смертями дітей.
Пащі би ті брехливі порозривати.
Всім кацапам світить пекло - і хорошим і поганим.
показати весь коментар
09.03.2022 07:43 Відповісти
 
 