80% американців підтримують енергетичне ембарго Росії, - опитування
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80% американців підтримують заборону імпорту в США нафти та газу з Росії, попри подорожчання через ці санкції палива.
Як інформує Ліга, про це свідчать дані опитування Ipsos, передає Цензор.НЕТ.
Приблизно 80% американців – прихильники демократів та республіканців – вважають, що не можна купувати енергоносії у Росії під час війни, навіть якщо це призведе до зростання цін на бензин.
Опитування проводилося 7 та 8 березня. Його результати залишилися практично незмінними порівняно з результатами минулого тижня, хоча ціни на бензин у США і зросли до рекордних $4,17 за галон.
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