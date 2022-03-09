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війна (56290) Росія (47144) США (14444) енергетика (1648) ембарго (164)

80% американців підтримують енергетичне ембарго Росії, - опитування

Новини Цензор.НЕТ Події За кордоном Війна в Україні

80% американців підтримують енергетичне ембарго Росії, - опитування

80% американців підтримують заборону імпорту в США нафти та газу з Росії, попри подорожчання через ці санкції палива.

Як інформує Ліга, про це свідчать дані опитування Ipsos, передає Цензор.НЕТ.

Приблизно 80% американців – прихильники демократів та республіканців – вважають, що не можна купувати енергоносії у Росії під час війни, навіть якщо це призведе до зростання цін на бензин.

Опитування проводилося 7 та 8 березня. Його результати залишилися практично незмінними порівняно з результатами минулого тижня, хоча ціни на бензин у США і зросли до рекордних $4,17 за галон.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Асоціація енергобірж Europex виключила російську біржу зі свого складу

Автор: Наталя Джума
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4,17 за галлон...что примерно равно нашим 38 грн за литр при доходах американцев ...мелочи...
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09.03.2022 07:47 Відповісти
А как насчёт $7.99 в Калифорнии? Хотя, по-хрен! Пусть сдохнет вся Калифорния!!!!! Это Американская помойка! Слава Богу я не жмву там!
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09.03.2022 08:23 Відповісти
В Каліфорнії найвищі середні зарплати у США. Там дорожче абсолютно все. Тому додатковий доллар на галоні особливого значення не має.
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09.03.2022 08:46 Відповісти
 
 