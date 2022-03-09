Канадський сервіс для електронної комерції пішов з Росії

Компанія Shopify, яка займається розробкою програмного забезпечення для електронної комерції, припинила роботу в Росії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили у пресслужбі компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми тимчасово припиняємо роботу у Росії та Білорусі. Ми продовжимо стежити за розвитком подій та дотримуватися санкційного режиму", - йдеться у поширеному пресрелізі.

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У компанії додали, що "в осяжному майбутньому" не збиратимуть плату з українських користувачів та партнерів. "З огляду на те, що мільйони українських біженців відчайдушно потребують допомоги, ми профінансуємо надання гуманітарної допомоги за допомогою нашого партнера Flexport. Shopify також подвоїть пожертви своїх співробітників", - розповіли у Shopify.

Зауважимо, що минулого року ринкова капіталізація Shopify досягла 150 млрд дол, що зробило її найдорожчою компанією Канади.