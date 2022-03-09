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Канадський сервіс для електронної комерції пішов з Росії

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Компанія Shopify, яка займається розробкою програмного забезпечення для електронної комерції, припинила роботу в Росії.

Як повідомляє кореспондент Укрінформу, про це заявили у пресслужбі компанії, інформує Цензор.НЕТ.

"Ми тимчасово припиняємо роботу у Росії та Білорусі. Ми продовжимо стежити за розвитком подій та дотримуватися санкційного режиму", - йдеться у поширеному пресрелізі.

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У компанії додали, що "в осяжному майбутньому" не збиратимуть плату з українських користувачів та партнерів. "З огляду на те, що мільйони українських біженців відчайдушно потребують допомоги, ми профінансуємо надання гуманітарної допомоги за допомогою нашого партнера Flexport. Shopify також подвоїть пожертви своїх співробітників", - розповіли у Shopify.

Зауважимо, що минулого року ринкова капіталізація Shopify досягла 150 млрд дол, що зробило її найдорожчою компанією Канади.
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"З огляду на те, що мільйони українських біженців відчайдушно потребують допомоги, ми профінансуємо надання гуманітарної допомоги за допомогою нашого партнера Flexport. Shopify також подвоїть пожертви своїх співробітників", - розповіли у Shopify.

З одного боку, до України справді підуть величезні суми на відбудову.
З іншого - які грандіозні перспективи для тих "нових і старих ліц" контролювати ці потоки.
Вони вже почали патріотично виповзати з усіх нір потираючи руки.
Шкода якщо повториться 2015 рік, коли дійсні патріоти України маргинізувалися "новою" владою а когорта "опитних управлєнцев" перехопила контроль над управлінням державою.
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09.03.2022 08:13 Відповісти
 
 