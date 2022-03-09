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"Не бачу можливості повернення до нормальних відносин з РФ", - Джонсон

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Прем’єр-міністр Британії Борис Джонсон відкидає повернення до нормальних відносин з Росією, адже навіть поразка в Україні не зробить її передбачуваною і демократичною країною.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це він сказав в інтерв’ю PAP.

"Росія, напавши на Україну, порушила фундаментальні принципи міжнародного права, і я не бачу можливості повернення до нормальних відносин" - сказав Джонсон, відповідаючи на питання, як довго Росія буде ізольована.

Джонсон заявив, що поразка президента Путіна в Україні не зробить Росію демократичною і передбачуваною країною.

"Не наше завдання намагатися змінити Росію, вирішувати, якою має бути Росія. Наше завдання – домогтися того, щоб ми були єдині і ми протистояли агресії, допомагаючи Україні. І щоб Путін зазнав невдачі в цьому починанні", - сказав він.

Він пояснив, що, намагаючись передбачити наслідки невдачі Путіна або вгадати, що буде після неї, відволікається увага від основної нинішньої мети допомоги Україні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Використаємо всі можливі методи, щоб гарантувати провал вторгнення Путіна до України, - Джонсон

"Нам потрібно зробити так, щоб він залишався політично ізольованим, щоб на нього був економічний тиск, і ми продовжимо нинішню підтримку України", - сказав глава британського уряду.

"Я не думаю, що це станеться, але навіть якби Путін зміг повністю підпорядкувати Україну, навіть якби йому вдалося взяти Київ, проголосити перемогу, важливо, щоб ми на жодному етапі не нормалізували відносини і навіть не підтримували перспективу нормалізації відносин. Рубікон перейдений, фундаментальні принципи міжнародного права, цивілізованої поведінки порушено", - наголосив Джонсон.

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+26
Настоящий джентельмен.Противно убийце пожимать руку.
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09.03.2022 08:24
+18
Повне знищення мордору.
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09.03.2022 08:24
+17
Символическое событие.



Компания McDonald's временно закрывает все 850 ресторанов в России и приостанавливает деятельность в стране, заявил глава компании Крис Кемпчински.

Стоит отметить, что появление McDonald's в СССР стало символом падения «железного занавеса». Сегодня можно сказать, что уход американской сети ресторанов становится символом его возвращения.
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09.03.2022 08:25
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Настоящий джентельмен.Противно убийце пожимать руку.
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09.03.2022 08:24 Відповісти
Повне знищення мордору.
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09.03.2022 08:24 Відповісти
Коротко.
А як тоді з ***..спілкуватись !?
..

Мордор та ***** повинен бути знищений
...
Слава нації
Смерть москалям
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09.03.2022 08:25 Відповісти
Символическое событие.



Компания McDonald's временно закрывает все 850 ресторанов в России и приостанавливает деятельность в стране, заявил глава компании Крис Кемпчински.

Стоит отметить, что появление McDonald's в СССР стало символом падения «железного занавеса». Сегодня можно сказать, что уход американской сети ресторанов становится символом его возвращения.
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09.03.2022 08:25 Відповісти
Мені довелось побачити ту подію. Була в той час в Москві і в екскурсійному автобусі провозили мимо Макдональдса. Черга надворі значно перевищувала чергу до Мавзолею.
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09.03.2022 08:41 Відповісти
пане борис. як вийдете у відставку, приїздіть на чернігівщину, дізнаєтесь, які ми вдячні люди.
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09.03.2022 08:28 Відповісти
Боря, жги дальше! Красавчик! Бритам респект!
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09.03.2022 08:29 Відповісти
Полностью согласен. Россия конченная страна. Надо об этом не забывать. Нет нетаких русских.
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09.03.2022 08:33 Відповісти
Давай, Британия., ваша помощь бесценна.
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09.03.2022 08:36 Відповісти
І ми так вважаємо,та наші ***** за спинами наших воїнів про щось інше мізкують.Тут треба пильнувати напьорсточників....бо наївність ,доброта і толерантність українців зашкалює.А потім знову роками брехня і корупція влади:вже бєні досить!
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09.03.2022 08:46 Відповісти
Немчура готова и дальше лизать кремлевскому убийце-террористу задницу за его нефть и газ...Позорище !
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09.03.2022 08:50 Відповісти
 
 