До Польщі з початку вторгнення виїхали 1,3 млн українців

З України до Польщі за час від початку російської агресії прибули 1,3 млн людей.

Про це розповів посол України в Польщі Андрій Дещиця в ефірі єдиного телемарафону низки українських телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз за останнім даними, буквально сьогодні зранку під час спілкування з польськими прикордонниками вони підтвердили, що є 1,3 млн громадян, які з України прибули до Польщі", - зазначив він.

Дипломат також зауважив, що наразі черги на пунктах пропуску ще зберігаються, але перша хвиля вже минула, ситуацію вдалося опанувати й очікування для переходу українсько-польського кордону вже коротші.

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Дещиця також запевнив, що польський уряд дуже системно підготувався до напливу великої кількості людей з України, допомогу надають і пересічні поляки, волонтери.

Посол проінформував, що напередодні польський сейм прийняв постанову для максимального спрощення процедур інтеграції українців у Польщі, зокрема, щодо влаштування на роботу, школи та надання компенсації полякам, які приймаються українців.

Водночас дипломат закликав українців не скупчуватися на пунктах пропуску на кордоні, а переїжджати в інші регіони країни.

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