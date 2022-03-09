До Польщі з початку вторгнення виїхали 1,3 млн українців
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З України до Польщі за час від початку російської агресії прибули 1,3 млн людей.
Про це розповів посол України в Польщі Андрій Дещиця в ефірі єдиного телемарафону низки українських телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Зараз за останнім даними, буквально сьогодні зранку під час спілкування з польськими прикордонниками вони підтвердили, що є 1,3 млн громадян, які з України прибули до Польщі", - зазначив він.
Дипломат також зауважив, що наразі черги на пунктах пропуску ще зберігаються, але перша хвиля вже минула, ситуацію вдалося опанувати й очікування для переходу українсько-польського кордону вже коротші.
Дещиця також запевнив, що польський уряд дуже системно підготувався до напливу великої кількості людей з України, допомогу надають і пересічні поляки, волонтери.
Посол проінформував, що напередодні польський сейм прийняв постанову для максимального спрощення процедур інтеграції українців у Польщі, зокрема, щодо влаштування на роботу, школи та надання компенсації полякам, які приймаються українців.
Водночас дипломат закликав українців не скупчуватися на пунктах пропуску на кордоні, а переїжджати в інші регіони країни.
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Пpиpечення
Пpиpікаю і зобов'язуюся пеpед Богом, пеpед укpаїнським наpодом - пеpед власним сумлінням як член Революційної ОУH - все і всюди пpацювати й боpотися за Укpаїнську Самостійну Собоpну Деpжаву, за здійснення ідей і Пpогpам ОУH, для добpа й величі Укpаїни, укpаїнського наpоду, людини, а чеpез це - для добpа всього людства.
Пpиpікаю в тій пpаці й боpотьбі віддати свої сили для всього, що вона вимагає в кожну хвилину, і, як тpеба, своє життя. Зобов'язуюся точно і совісно сповняти всі обов'язки члена ОУH та виконувати всі її накази й доpучення. Так мені, Боже, допоможи.
(Після виголошення Пpиpечення кандидат ставав повнопpавним членом ОУH і його пpизначали до оpганізаційної клітини)
Декалог Українського Націоналіста
Я дух одвічної стихії, що зберіг Тебе від татарської потопи й поставив на грані двох світів творити нове життя:
1. Здобудеш Українську Державу, або загинеш у боротьбі за Неї.
2. Не дозволиш нікому плямити слави, ні честі Твоєї Нації.
3. Пам'ятай про великі дні наших Визвольних змагань.
4. Будь гордий з того, що Ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирового Тризуба.
5. Пімсти смерть Великих Лицарів.
6. Про справу не говори з тим, з ким можна, а з ким треба.
7. Не завагаєшся виконати найнебезпечнішого чину, якщо цього вимагатиме добро справи.
8. Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів Твоєї Нації.
9. Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не приневолять тебе виявити тайни.
10. Змагатимеш до посилення сили, слави, багатства і простору Української Держави.
Присяга вояка Української Повстанчої Армії.
Затверджена УГВР і введена наказом ГВШ ч. 7. з 1.VІІ.1944.
Я, воїн Української Повстанчої Армії, взявши в руки зброю, урочисто клянусь своєю честю і совістю перед Великим Народом Унраїнським, перед Святою Землею Українською, перед пролитою кров'ю усіх Найкращих Синів України та перед Найвищим Політичним Проводом Народу Українського:
Боротись за повне визволення всіх українських земель і українського народу від загарбників та здобути Українську Самостійну Соборну Державу. В цій боротьбі не пожалію ні крови, ні життя і буду битись до останнього віддиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України.
Буду мужнім, відважним і хоробрим у бою та нещадним до ворогів землі української.
Буду чесним, дисциплінованим і революційно-пильним воїном.
Буду виконувати всі накази зверхників.
Суворо зберігатиму військову і державну таємницю.
Буду гідним побратимом у бою та в бойовому життю всім своїм товаришам по зброї. Коли я порушу, або відступлю від цієї присяги, то хай мене покарає суворий закон української Національної Революції і спаде на мене зневага Українського Народу.
Ну что за добоебы?! Если не фейк (инфа с канала Цаплиенко) то это уже не смешно даже!!