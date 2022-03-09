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біженці (1015) Польща (5147) евакуація (1925) Дещиця (105)

До Польщі з початку вторгнення виїхали 1,3 млн українців

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

До Польщі з початку вторгнення виїхали 1,3 млн українців

З України до Польщі за час від початку російської агресії прибули 1,3 млн людей.

Про це розповів посол України в Польщі Андрій Дещиця в ефірі єдиного телемарафону низки українських телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Зараз за останнім даними, буквально сьогодні зранку під час спілкування з польськими прикордонниками вони підтвердили, що є 1,3 млн громадян, які з України прибули до Польщі", - зазначив він.

Дипломат також зауважив, що наразі черги на пунктах пропуску ще зберігаються, але перша хвиля вже минула, ситуацію вдалося опанувати й очікування для переходу українсько-польського кордону вже коротші.

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Дещиця також запевнив, що польський уряд дуже системно підготувався до напливу великої кількості людей з України, допомогу надають і пересічні поляки, волонтери.

Посол проінформував, що напередодні польський сейм прийняв постанову для максимального спрощення процедур інтеграції українців у Польщі, зокрема, щодо влаштування на роботу, школи та надання компенсації полякам, які приймаються українців.

Водночас дипломат закликав українців не скупчуватися на пунктах пропуску на кордоні, а переїжджати в інші регіони країни.

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Автор: Ольга Лузан
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Декалог Українського Націоналіста

Пpиpечення

Пpиpікаю і зобов'язуюся пеpед Богом, пеpед укpаїнським наpодом - пеpед власним сумлінням як член Революційної ОУH - все і всюди пpацювати й боpотися за Укpаїнську Самостійну Собоpну Деpжаву, за здійснення ідей і Пpогpам ОУH, для добpа й величі Укpаїни, укpаїнського наpоду, людини, а чеpез це - для добpа всього людства.

Пpиpікаю в тій пpаці й боpотьбі віддати свої сили для всього, що вона вимагає в кожну хвилину, і, як тpеба, своє життя. Зобов'язуюся точно і совісно сповняти всі обов'язки члена ОУH та виконувати всі її накази й доpучення. Так мені, Боже, допоможи.

(Після виголошення Пpиpечення кандидат ставав повнопpавним членом ОУH і його пpизначали до оpганізаційної клітини) 
Декалог Українського Націоналіста

Я дух одвічної стихії, що зберіг Тебе від татарської потопи й поставив на грані двох світів творити нове життя:

1. Здобудеш Українську Державу, або загинеш у боротьбі за Неї.

2. Не дозволиш нікому плямити слави, ні честі Твоєї Нації.

3. Пам'ятай про великі дні наших Визвольних змагань.

4. Будь гордий з того, що Ти є спадкоємцем боротьби за славу Володимирового Тризуба.

5. Пімсти смерть Великих Лицарів.

6. Про справу не говори з тим, з ким можна, а з ким треба.

7. Не завагаєшся виконати найнебезпечнішого чину, якщо цього вимагатиме добро справи.

8. Ненавистю і безоглядною боротьбою прийматимеш ворогів Твоєї Нації.

9. Ні просьби, ні грозьби, ні тортури, ані смерть не приневолять тебе виявити тайни.

10. Змагатимеш до посилення сили, слави, багатства і простору Української Держави.
Присяга вояка Української Повстанчої Армії.

Затверджена УГВР і введена наказом ГВШ ч. 7. з 1.VІІ.1944.

Я, воїн Української Повстанчої Армії, взявши в руки зброю, урочисто клянусь своєю честю і совістю перед Великим Народом Унраїнським, перед Святою Землею Українською, перед пролитою кров'ю усіх Найкращих Синів України та перед Найвищим Політичним Проводом Народу Українського:

Боротись за повне визволення всіх українських земель і українського народу від загарбників та здобути Українську Самостійну Соборну Державу. В цій боротьбі не пожалію ні крови, ні життя і буду битись до останнього віддиху і остаточної перемоги над усіма ворогами України.

Буду мужнім, відважним і хоробрим у бою та нещадним до ворогів землі української.

Буду чесним, дисциплінованим і революційно-пильним воїном.

Буду виконувати всі накази зверхників.

Суворо зберігатиму військову і державну таємницю.

Буду гідним побратимом у бою та в бойовому життю всім своїм товаришам по зброї. Коли я порушу, або відступлю від цієї присяги, то хай мене покарає суворий закон української Національної Революції і спаде на мене зневага Українського Народу.
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09.03.2022 08:38 Відповісти
Подяка
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09.03.2022 08:39 Відповісти
Цирк с самолетам продолжается, якобы уже Штаты не хотят что бы польские МИГи перебазировались на их аэродром((
Ну что за добоебы?! Если не фейк (инфа с канала Цаплиенко) то это уже не смешно даже!!
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09.03.2022 08:40 Відповісти
цаплієнко - галімий фейкомет. Заради розкрутки свого говноканалу він пише херню. Його вже неодноразово ловили на фейках. Достатньо згадати, як він казав, що зграя кацапських гвинтокрилів з десантом летить на нічний Харків і буде штурм. Виявилось, що тільки один мі8 летів забрати кацапських пілотів, а точно не десяток
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09.03.2022 09:10 Відповісти
отпишусь от его канала, что то много всепропальщины.
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09.03.2022 10:54 Відповісти
польща у подальшому покращить свою демографію за рахунок укр біженців з дітьми. А також на ринку низькоквалфікованих робітників зможе закрити сильні прогалини і при цьому заробити на євродотаціях які ідуть на утримання біженців. Так що польські страждання з укр біженцями - це можливість порішати полякам море власних проблем.
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09.03.2022 09:18 Відповісти
Сумно - чи всі українці повернуться додому після війни ?
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09.03.2022 09:32 Відповісти
 
 