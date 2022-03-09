Universal Music Group призупиняє роботу в РФ
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Найбільша у світі музична компанія Universal Music Group NV заявила, що призупиняє всі операції в Росії та негайно закриває свої офіси на території країни-агресора.
Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.
Зазначається, що компанія дотримується міжнародних санкцій.
Дискусії щодо виходу з російського ринку ведуться і в інших музичних гігантах, Sony Music Group і Warner Music Group Corp.
"Такі кроки підсилюють культурні санкції, які запроваджують глобальні розважальні компанії, намагаючись ізолювати Росію економічно та культурно як покарання за її військові дії", - зазначає видання.
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