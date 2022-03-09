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Universal Music Group призупиняє роботу в РФ

Новини Цензор.НЕТ За кордоном Війна в Україні

Universal Music Group призупиняє роботу в РФ

Найбільша у світі музична компанія Universal Music Group NV заявила, що призупиняє всі операції в Росії та негайно закриває свої офіси на території країни-агресора.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє УНІАН.

Зазначається, що компанія дотримується міжнародних санкцій.

Дискусії щодо виходу з російського ринку ведуться і в інших музичних гігантах, Sony Music Group і Warner Music Group Corp.

"Такі кроки підсилюють культурні санкції, які запроваджують глобальні розважальні компанії, намагаючись ізолювати Росію економічно та культурно як покарання за її військові дії", - зазначає видання.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Кожна санкція проти РФ - це наближення перемоги та збережене людське життя, - Кулеба

Автор: Наталя Джума
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Топ коментарі
+7
Слухайте балалаешные оркестры
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09.03.2022 08:47
+5
Слухайте Газманова і Маршала з Лепсом
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09.03.2022 08:48
+4
От Кобзон Music Group

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09.03.2022 08:51
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Слухайте балалаешные оркестры
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09.03.2022 08:47 Відповісти
От Кобзон Music Group

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09.03.2022 08:51 Відповісти
Слухайте Газманова і Маршала з Лепсом
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09.03.2022 08:48 Відповісти
Там ещё Песняры потянутся с Самоцветами
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09.03.2022 08:52 Відповісти
Балаган Limited в кокошниках рулит.
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09.03.2022 08:48 Відповісти
Краще Кобзона хай слухають, вживу
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09.03.2022 08:51 Відповісти
пам'ятаю 80-ті. я підліток. хочеться послухати щось драйвове, а у відділі грампластівок тільки народні пісні, кобзон та інше лайно...
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09.03.2022 08:52 Відповісти
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09.03.2022 09:51 Відповісти
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09.03.2022 10:20 Відповісти
Ми їм нашого непотрібу підкинемо: свєту лободу, лорак- куйок, кроліків...😅
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09.03.2022 10:54 Відповісти
 
 