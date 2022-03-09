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Ніч минула спокійно порівняно з іншими, - МВС

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Ніч минула спокійно порівняно з іншими, - МВС

Ніч із вівторка на середу минула відносно спокійно, але розслаблятися ще зарано.

Про це радник міністра внутрішніх справ України Вадим Денисенко розповів в ефірі єдиного телемарафону низки українських телеканалів, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Вцілому ця ніч пройшла відносно, наскільки це можна говорити, відносно спокійно у порівнянні з багатьма попередніми ночами", - зазначив він.

За його словами, є оперативна інформація про обстріли Харкова, зокрема, чути вибухи на масиві Салтівка.

Також Денисенко підкреслив, що дуже складною залишається ситуація в Маріуполі.

Крім того, він поінформував, що загарбники намагаються "робити щось" під Києвом і концентруватися на північному напрямку від столиці.

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Радник глави ВМС зазначив, що вороги також намагаються прориватися до Ізюма, захопити місто, однак їм це не вдається.

"Дуже рано ще розслаблятися. Учора і сьогодні зранку читаю багато постів про те, що ми вже майже перемогли. Ми всі пам’ятаємо спортивний принцип: матч іде до фінального свистка. Тому в такому випадку ще дуже рано розслаблятися, ворог ще дуже сильний", - наголосив Денисенко.

Автор: Ольга Лузан
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09.03.2022 08:44 Відповісти
Окупанти в Херсоні готуються приймати потяг. Орки стоять через кожен метр на залізниці. Будьте готові. Мабудь на Миколаїв.
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09.03.2022 08:57 Відповісти
Сергей Михалок обратился к белорусским военным
https://m.youtube.com/watch?v=DpKzfCipru8
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09.03.2022 08:58 Відповісти
Чи не час розпочати перемовини з командуванням колон? А щодо Путіна прохати світ НІКОЛИ НЕ СПІЛКУВАТИСЯ з ним через відсутність у нього ознак живої істоти? Адже він так і не став дорослим і лишається знавіснілим підлітком з планом - вибачте за рос-сленг - ЗАСОРТИРИТЬ ВСЕХ-ВСЕХ. Это всего лишь дворовая "семёрка"! Даже не "шестёрка"! Знайомий з етологією та іншими науками про поведінку Хомо аналітик і науковець ([email protected]) Костянтин Корсак
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09.03.2022 09:15 Відповісти
 
 