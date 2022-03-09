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Путін може піти на подальшу ескалацію в Україні, - розвідка США

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

Путін може піти на подальшу ескалацію в Україні, - розвідка США

Росія може розпочати ескалацію наступу в Україні, незважаючи на військові невдачі та економічні труднощі, спричинені міжнародними санкціями.

Про це заявили керівники розвідувальної спільноти США, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".

"Наші аналітики вважають, що Путіна навряд чи зупинять такі невдачі і що він може піти на ескалацію, подвоївши свої зусилля, щоб добитись обеззброєння України", – сказала директорка національної розвідки Авріл Хейнс на щорічних слуханнях Комітету з розвідки Палати представників з міжнародних загроз.

За словами Хейнс, за такої високої напруженості завжди існує ймовірність "ненавмисної ескалації". Вона констатувала, що аналітики у розвідспільноті не помітили змін у ядерній політиці Росії, крім тих, що були виявлені під час колишніх міжнародних криз.

Читайте: У нас немає підстав вважати Путіна божевільним, - директор ЦРУ Бернс

"Ми також не спостерігали змін позиції (Москви в) ядерній (сфері)… що виходять за межі того, що ми бачили насамперед у моменти підвищеної напруженості", – сказала Хейнс.

"Я думаю, що Путін зараз злий і засмучений. Він, ймовірно, подвоїть ставку і намагатиметься роздавити українську армію, не звертаючи уваги на жертви серед цивільного населення", – сказав директор ЦРУ Вільям Бернс. Він зазначив, що США активно обмінюються розвідданими з Україною.

Бернс також констатував, що він і аналітики ЦРУ не бачать, як Путін може досягти своєї мети – захопити Київ та замінити уряд Володимира Зеленського промосковським маріонетковим керівництвом.

За словами голови Розвідуправління Міноборони генерала Скотта Беррієра, за попередніми оцінками, на сьогоднішній день кількість загиблих під час вторгнення в Україну російських військовослужбовців могла становити від 2000 до 4000.

Також читайте: Путіну не кажуть про ганьбу армії РФ в Україні, - Грозєв

Автор: Ольга Лузан
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Топ коментарі
+41
Пуйло біситься, бо воно вмирає.
Скільки життів забере за собою та кривава падлюка.
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09.03.2022 07:39
+25
Коротко

.

Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.

.
Слава нації
Смерть москалям.
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09.03.2022 07:37
+24
Багато наївних вважають що раха завтра після завтра забереться з України. Для рахи навіть півмільйона вбитих орків це ніщо. Зверніть увагу на розмови полонених орків зі своїми дружинами і мамами - їхні самки радять їм залишатись в Україні, бо спецом чекають на похоронні відшкодування.
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09.03.2022 07:43
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Коротко

.

Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.

.
Слава нації
Смерть москалям.
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09.03.2022 07:37 Відповісти
***** пора давать цианистый калий
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09.03.2022 07:38 Відповісти
Новичок.
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09.03.2022 07:45 Відповісти
Канделябром!
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09.03.2022 09:20 Відповісти
Интересно, чем? Амбициями, дорожкой кокса или грузовиками КАМАЗ?
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09.03.2022 07:39 Відповісти
Певно ракетами.
Дивилась запис Валерія Маркуса. Він просив цивільних виїжджати, щоб вони спокійно, не оглядаючись, робили свою роботу.
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09.03.2022 07:40 Відповісти
А они еще остались? Калибр - 750 000$. Один. И делается одна ракета не одну неделю.
А результативность с военной точки зрения равна чуть больше нуля.
Россияне уже 8 дней назад говорили о ликвидации украинской ПВО. На словах. А факты, говорят прямо о противоположном. Де факто ПВО и ВВС РФ уже не боеспособны. УЖЕ.
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09.03.2022 07:44 Відповісти
авіабомб вистачає.
ще і сатану свою приперли
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09.03.2022 07:47 Відповісти
Авиабомб, да еще есть. Как есть и камеры в смартфонах, и видео бомбежек. И адреса летчиков, адреса мест жительства иъ семей и детей. Есть еще мнение их подружек и одноклассников. И слово "травля" тоже есть. Война, она не только ракетами и танками.
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09.03.2022 07:50 Відповісти
новичком или крысиным ядом надо травить летчиков - безумцы те, кто отдает приказы бомбить жилые дома, но еще более безумны те, кто их исполняет
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09.03.2022 08:21 Відповісти
Пуйло біситься, бо воно вмирає.
Скільки життів забере за собою та кривава падлюка.
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09.03.2022 07:39 Відповісти
Поки невідомо.Будемо відверті.
Агонія ***** може спричинити ще багато жертв.
..
Слава нації
Смерть москалям
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09.03.2022 07:41 Відповісти
Очень много заберёт на жаль, он если не техникой то кинет народ, тела на бойню...
Будет дальше убивать что бы запугивать людей
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09.03.2022 09:53 Відповісти
А куди ще далі в Україні???,невже ви думаєте,що він остановиться,йому потрібне повне знищення України,розвідка в США просто Шерлока.
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09.03.2022 07:40 Відповісти
від 2000 до 4000 пхаха. Ну да, ну да. Преуменьшайте ссыкуны. Закрыли бы лучше небо и мы бы их до уральских гор загнали, а дальше пускай Китай разбираеться. Складываеться впечатление что США не хочет закрывать небо не потому что бояться конфликта. А потому что бояться что Украина сама победит. Поэтому США выждут момента когда мы уже будем на 95 процентов победителями и они резко вступят в войну. Они любят так делать. Что бы потом бить себя в грудь и рассказывать как они защитили демократию.
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09.03.2022 07:41 Відповісти
Цікаво, в Україні в'язниць вистачить, щоб всі орки там строки відсиділи? Навіть, якщо не вбив нікого (що майже неможливо довести), а просто незаконний перетин кордону Україіни зі зброєю - це вже строк...
Те, що просто сиді не будуть, а працюватимуть на відновленні на шкідливих роботах (варити асфальт для відновлення доріг, зокрема) - то зрозуміло.
Але де їх на ніч триматимуть?
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09.03.2022 08:19 Відповісти
Вони звичні до палаток на "учєніях" , чому їхні звички потрібно міняти у майбутньому ?
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09.03.2022 10:38 Відповісти
У ***** ничеГо не выйдет, это же очевидно.
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09.03.2022 07:42 Відповісти
Багато наївних вважають що раха завтра після завтра забереться з України. Для рахи навіть півмільйона вбитих орків це ніщо. Зверніть увагу на розмови полонених орків зі своїми дружинами і мамами - їхні самки радять їм залишатись в Україні, бо спецом чекають на похоронні відшкодування.
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09.03.2022 07:43 Відповісти
Смерть цапам!
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09.03.2022 07:44 Відповісти
2 тис тільки лише полонених . .

Інфа з соцмереж кацапії - до комітету солдатських матерів кацапстану , вже звернулись близько 2 тис матерів , із заявами про те що їхні виродки перебувають у полоні в Україні .
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09.03.2022 07:46 Відповісти
і шо?коли вони рахувались з тим?там мамки на боярі.понапиваються тай забудуть
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09.03.2022 07:49 Відповісти
І ні шо . Це я пишу в контексті того що Пентагон намалював звідкись - втрати орків у 2 - 4 тис .
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09.03.2022 07:55 Відповісти
Аж 2 тисячі??? Це дуже багато для 140-мільйрнної країни. путлер ї його дружки вже тремтять. (сарказм, якщо хто не зрозумів).
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09.03.2022 08:11 Відповісти
Для вялікой , нєпабядімой і аналоговнєтной арміі міря , це більш ніж достатньо .! .
Це повністю розбиває міф про непереможність фторьой арміі міря . Ганьба а не армія .
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09.03.2022 08:18 Відповісти
Да не пиши глупости.Только что читал сводку,пленных 360чел. Где ты взял 2тыс?
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09.03.2022 10:48 Відповісти
Да понятно, ***** будет идти на все возможные эскалации пока не сдохнет.
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09.03.2022 07:46 Відповісти
в )(уйла вже нема ніякої цілі..в нього одна ціль Тотальне знищення України як держави і українців як нації
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09.03.2022 07:47 Відповісти
Саме так.
На жаль.
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09.03.2022 07:51 Відповісти
Схоже що його ціль - тотальне знищення своєї армії , і забезпечення роботою сталеплавильних заводів Ахметова , на довгі роки вперед . .
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09.03.2022 07:52 Відповісти
Тому не можна домовлятися з ними про мир "будь-якою ціною". Вони прийшли нас вбивати. І робитимуть це, навіть якщо будуть якісь домовленості "про припинення вогню". Так їм буде навіть легше вбивати.
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09.03.2022 08:15 Відповісти
Путін може піти на *** - розвідка сша
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09.03.2022 07:49 Відповісти
***** как крысу загнали в угол!
Теперь у него 2 выхода. Если проиграет - ***** пойдет не только корабль, а и вся рашка.
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09.03.2022 07:50 Відповісти
Саме це і станеться .
Раніше аналітєги ототожнювали ***** з щуром загнаним у кут , якому - коли вже нічого втрачати , тоді він атакує ворога .

А виявилося що той щур це якраз Україна ...! Своїми постійними погрозами розправи з нами , з нашою країною , ***** загнав нас у кут , і тому нам вже нічого втрачати . Звідси у нас і така неймовірна лють на ворога , і безмежна мотивація .
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09.03.2022 08:06 Відповісти
***** не собиралось загонять нас в угол. Ему это не выгодно.
Мы ожидали, что наши друзья и союзники строят нам за спиной крепость, а они построили стену.
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09.03.2022 08:15 Відповісти
" и не друг и не враг -- а так"
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09.03.2022 08:30 Відповісти
Не "если" програє а КОЛИ.
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09.03.2022 08:16 Відповісти
Шоб ти не дождав завтрашнього ранку, скотина.

І той самий Бернс розказує, що воно не божевільне.
Кончене просто.
Психопат і маньяк, нелюд і вирод.

Воно ненавидить Україну й українців, хоче стерти з землі нашу Батьківщину й наш народ, бо воно не може пробачити нам нашу волелюбність.

Коли ж ти вже звільниш світ од себе ?
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09.03.2022 07:51 Відповісти
Сидять там якісь недолугі в тому ЦРУ. Папірці перекладають. Вже сам факт того,що зараз відбувається-це стратегічний косяк США. Невже за ці десятиріччя не було зрозуміло,що за нацистська наволоч захопила владу на засрашкі?
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09.03.2022 08:01 Відповісти
Так отож.
Для них подібні висновки - "відкриття".
А ми це знали з самого початку.

Більше того, з цією істотою активно контактували останній рік та буквально січень-лютий 2022.

Все на долоні.
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09.03.2022 08:04 Відповісти
Мені здається, що путлер ненавидить на тільки Українців, а цілий світ.
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09.03.2022 08:18 Відповісти
Вполне понятно. После трусливых заявлений НАТО, путлер чувствует свои фашистские действия в Украине безнаказанными (его не волнует даже дефолт параши). Теперь усилятся ракетно-бомбовые атаки при незакрытом небе!
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09.03.2022 07:55 Відповісти
Від 2тис до 4тис. кацапських трупів??? "Аналітики" в США звісно ще ті.
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09.03.2022 07:57 Відповісти
какие есть. Других пока не подвезли ((
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09.03.2022 08:05 Відповісти
Мабуть так і є, бо 12 тисяч -- втрати рф -- це разом з пораненими та полоненими.
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09.03.2022 08:36 Відповісти
Ага. Размечталась.
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09.03.2022 09:19 Відповісти
ні. 12 тис трупів, більше 35 тис поранених, які повністю нікуди не годяться
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09.03.2022 10:31 Відповісти
може, це якийсь поломаний телефон? 2000 полонених було. 12 тис убитих, 35 тис поранених.
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09.03.2022 10:32 Відповісти
Шановні громадяни України, зараз ********** вляпався у велику купу гівна намагаючись покорити нас. Зважаючи на дуже велику підлість, підступність та ненависть до нас, треба його розбити повністю. Ці тварини не рахують життя власних солдат, ввійдіть в курс історії, та почитайте за війни, які вони розв'язали за своє існування, наприклад польську, чи фінську, інші, та співвідношення загинутих. Нехай нас не візьме почуття ейфорії із-за співвідношення загинутих. Зараз коли в нас є колосальна підтримка усього світу, ми повинні згуртуватися та дотиснути сатану не даваючи шансу на затягнення та послаблення. Інакше ця тварюка з пекла не дасть жити нам, усій Европі та Заходу.
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09.03.2022 08:01 Відповісти
8 марта, 20:29
Россияне собрали под Киевом последнее - росгвардию и морскую пехоту из Владивостока, объясняет Виктор Кевлюк, эксперт Центра оборонных стратегий.

- Что можно сказать о ситуации по фронтам? Сколько осталось сил у противника?

- В Минобороне видят 15 БТГр [батальонно-тактических групп] под Киевом, 3 - под Черниговом, 17 - под Херсоном и 3 - возле Мариуполя. Под Сумами и Харьковом враг находится в таком отчаянии, что пару дней будет приходить в себя.

Если говорить подробнее, то Киев остается главной целью развязанной Кремлем войны. Наибольших событий следует ожидать жителям Гостомеля (2 БТГр), Бучи (3 БТГр), Бородянки (3 БТГр), Сытняков (2 БТГр), Борисполя (4 БТГр), Броваров (2 БТГр). Оживление боевых действий произойдет в районах Вышгорода, Гостомеля, Ирпеня, Стоянки.

- Из чего состоит БТГр?

- Российская БТГр состоит из обычного мотострелкового батальона в полном составе, который усилен артдивизионом, танковой ротой, гаубичной батареей, разведротой, зенитно-артиллерийской батареей, взводом ПЗРК, еще по мелочам - саперы, медики, логистика, РЕБ [радиоэлектронная борьба], ПТРК [противотанковые средства]. То есть, БТГр создана под конкретную тактическую задачу.

Все это шапито имеет ОДНУ основную и ОДНУ запасную частоту. Как там их вождь МИД говорил? Дебилы, ***? Вот, верно говорил. Но не о тех. Надо о БТГр и тех, кто их формирует.

Численность такого формирования - до 1000 человек, из которых ведут бой где-то 250−300, их поддерживают огнем еще 350−400, остальные - прислуга.

Бить такое ВСУ умеют не один год и делают это с задором.

- А объясните о частоте связи? Также есть данные, что кое-где командование россиян потеряло связь с подразделениями.

- Есть разные варианты организации управления войсками, а материальной основой этой организации является система связи. Ее построение является отражением управленческой морали подразделения: иерархическая система связи (как мы видим из захваченных русских документов) однозначно свидетельствует об устаревших взглядах на управление войсками. Отсутствие доверия к подчиненным у командиров парализует их инициативу, делает невозможным образование горизонтальных контактов. То есть, подразделения внизу не имеют полноценной возможности поддерживать друг друга. В таких условиях вероятность потери связи существенно выше, ведь подавление нашими подразделениями РЭБ одной частоты парализует управление всей БТГр.

- Самая большая опасность для столицы идет с запада?

- Для захвата Киева формируется штурмовая группировка, в которую включают подразделения Росгвардии (Грозный), 27 отряд СПП «Кузбасс» (Кемерово), 604 центр СПГ Росгвардии «Витязь» (Москва) и частную военную компанию (ЧВК) «Лига» (бывшая «Вагнер», ребрендинг там у них). То есть у противника не осталось войск, из которых можно сформировать штурмовой эшелон. В дело бросают полицейские силы, дополняемые вообще частной конторой. Не стоит считать ЧВК какими-то сверхлюдьми - обычные наемники, подготовленные получше тех, кого мы уже здесь переделали на удобрения.

Под Ирпенем, Бучей и Гостомелем отмечены БТГр от 98 ВДД [воздушно-десантная дивизия ] и 155 ОБРМП [отдельная бригада морской пехоты, базирующаяся в городе Владивосток]. Эти воинские части находились за территорией Украины в качестве резервов, то есть это и есть последний огурец, о котором мы говорили на днях. Должен напомнить, что в боях за Луганский аэропорт львовские десантники уже били 98 ВДД, в том числе в рукопашных схватках, после ухода наших из дотла разбитого аэродрома россияне двое суток боялись туда зайти. В летнюю жару 2014 года там умирали брошенные без воды и медпомощи российские раненые. Сейчас произойдет так же, единственная разница - брошенные своими ивановские десантники будут замерзать. Присутствие морской пехоты из Владивостока говорит о том, что в Украину пригнали все более или менее боеспособное. Я понял бы применение морской пехоты на Киевском море, но в Ирпене?

Также противник еще не оставил надежду добиться успеха под Черниговом, где в районах Семеновка, Мена, Бобровица будут оперировать до 3 БТГр. Цель действий - выйти в Киев с востока.

- У Росгвардии есть боевой опыт? Сколько вообще у россиян осталось резервов?

- Отвечу с конца: анализ спутниковых снимков, проведенный Пентагоном, показывает, что группировка вторжения ввела в операцию все имеющиеся силы и не имеет резервов.

Относительно Росгвардии: бывшие внутренние войска МВД РФ приобрели определенный опыт во время боевых действий на Кавказе, но опыт этот специфичен. В сущности формирование сил безопасности, Росгвардия не может полноценно выполнять задачи сил обороны.

- Что с техникой у россиян?

- ВС РФ имеют огромные запасы вооружения и военной техники еще с советских времен, но следует иметь в виду техническое состояние этих запасов. Помним о том, что без экипажа какая-либо единица - просто определенное количество металла. Потери противника публикуются на официальных ресурсах, поэтому не останавливаемся здесь.

Все, кто следит за ходом войны, уже увидели видео российского эшелона с гражданскими автомашинами разного назначения с опознавательным знаком Z. Это следует понимать следующим образом: потери автомобилей общего назначения достигли такого уровня, что не могут быть оперативно покрыты путем переброски из глубины российской территории. Поэтому под видом привлечения на проверочные сборы изымались автомобили в приграничных областях - из национальной экономики. Я могу ошибаться по поводу правового основания такого изъятия.

- А что по другим направлениям?

- Под Сумами и Харьковом противник потерял инициативу, пытается привести в порядок боевые порядки, как-то пополнить потери и возобновить наступление в Киев по трассе Харьков - Полтава - Киев.

Юго-восточнее Харькова вырисовывалось новое направление действий - на Изюм. Город почти полностью разрушен. Туда же из-под Северодонецка рвутся подразделения 2 АК [армейского корпуса] луганских террористов. Цель - рассечь ОТУ [украинское оперативно-тактическое образование] «Север» и развить наступление на Днепр.

Из-за того, что в ООС [Операции Объединенных сил на Донбассе] боевыми действиями руководят два Героя Украины, я спокоен за этот участок фронта. Попытки агрессора прорвать нашу оборону в районах Старомлиновка и Зачатовка завершились их отступлением в направлении Любимовка. Враг активен в районе Мариуполя, несет потери, но продолжает атако
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09.03.2022 08:02 Відповісти
Скільки днів цій новині? Біля тижня тому показували по ТБ полоненого рашистам, який говорив, що кемерлвський загін (омон ?) розбито під Києвом на 70%.
Чи це вже нових підвезли?
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09.03.2022 08:28 Відповісти
анализ выложен 8 марта, 20:29
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09.03.2022 08:33 Відповісти
То БОТ пише -не відповідай.
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09.03.2022 10:46 Відповісти
тепер я гадаю усі вже зрозуміли що необхідно все таки брати до уваги те що кажуть американці. Головне зараз максимальне функціонування двох транспортних потоків 1. евакуація цивільних 2. забезпечення армії. І їм *****
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09.03.2022 08:02 Відповісти
Ще ніколи рабсєя не воювала з такою великою, за кількістю мотивованого населення, країною. Вони обов'язково програють у цій війні.
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09.03.2022 08:05 Відповісти
***** Капут, куда ещё дальше .Сам себе черенок в жопу вставит
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09.03.2022 08:30 Відповісти
Вони вже програли, це вже агонія
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09.03.2022 08:33 Відповісти
Ничего не пойму:

За словами голови Розвідуправління Міноборони генерала Скотта Беррієра, на сьогоднішній день кількість загиблих російських військовослужбовців від 2000 до 4000.

А еще дня 3-4 тому американская разведка докладывала около 6000. Наши рапортуют 12000, у агрессора вообще 500 (ну оно понятно). Реальных цифр похоже не узнает никто
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09.03.2022 09:35 Відповісти
Я думаю наша цифра ближе всего к реальности.
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09.03.2022 10:35 Відповісти
мені здається, це якась помилка перекладу
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09.03.2022 10:38 Відповісти
Давай ***** - мало твоїх орків виконуе роль добрива для української землі?

Можем павтарить!!!

Вам пиZда в Україні
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09.03.2022 10:34 Відповісти
Я знаю что нужно сделать, что б остановить путина:

в США и Европе все всё знают кто есть где живёт и учится, поэтому:

Кабаеву путина, которая живёт в данный момент в Швейцарии, ее детей, детей путина и вообще всех росийских олигархов и их родственников детей собрать по всему миру и экстрадировать в Украину в разные города... тогда путин сразу и прекратит войну, шах и мат
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09.03.2022 10:41 Відповісти
Я не христианин и тем более не православный, но видит Бог, что украинцам на эту Пасху будет БОЛЬШОЙ ПОДАРОК (о котором можно только мечтать)! А пока держитесь и не сдавайтесь!
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09.03.2022 11:20 Відповісти
Путин будет искать Иуду . Что бы тот ,за 30 Серебряников продал Зеленского …Путин вошёл в спортивный азарт , где главное победа а какой счёт это мелочь для него.
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09.03.2022 21:52 Відповісти
 
 