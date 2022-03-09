Путін може піти на подальшу ескалацію в Україні, - розвідка США
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Росія може розпочати ескалацію наступу в Україні, незважаючи на військові невдачі та економічні труднощі, спричинені міжнародними санкціями.
Про це заявили керівники розвідувальної спільноти США, інформує Цензор.НЕТ з посиланням на "Голос Америки".
"Наші аналітики вважають, що Путіна навряд чи зупинять такі невдачі і що він може піти на ескалацію, подвоївши свої зусилля, щоб добитись обеззброєння України", – сказала директорка національної розвідки Авріл Хейнс на щорічних слуханнях Комітету з розвідки Палати представників з міжнародних загроз.
За словами Хейнс, за такої високої напруженості завжди існує ймовірність "ненавмисної ескалації". Вона констатувала, що аналітики у розвідспільноті не помітили змін у ядерній політиці Росії, крім тих, що були виявлені під час колишніх міжнародних криз.
"Ми також не спостерігали змін позиції (Москви в) ядерній (сфері)… що виходять за межі того, що ми бачили насамперед у моменти підвищеної напруженості", – сказала Хейнс.
"Я думаю, що Путін зараз злий і засмучений. Він, ймовірно, подвоїть ставку і намагатиметься роздавити українську армію, не звертаючи уваги на жертви серед цивільного населення", – сказав директор ЦРУ Вільям Бернс. Він зазначив, що США активно обмінюються розвідданими з Україною.
Бернс також констатував, що він і аналітики ЦРУ не бачать, як Путін може досягти своєї мети – захопити Київ та замінити уряд Володимира Зеленського промосковським маріонетковим керівництвом.
За словами голови Розвідуправління Міноборони генерала Скотта Беррієра, за попередніми оцінками, на сьогоднішній день кількість загиблих під час вторгнення в Україну російських військовослужбовців могла становити від 2000 до 4000.
Будь ласка, зачекайте...
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Мордор та ***** повинен бути знищений. Крапка.
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Слава нації
Смерть москалям.
Дивилась запис Валерія Маркуса. Він просив цивільних виїжджати, щоб вони спокійно, не оглядаючись, робили свою роботу.
А результативность с военной точки зрения равна чуть больше нуля.
Россияне уже 8 дней назад говорили о ликвидации украинской ПВО. На словах. А факты, говорят прямо о противоположном. Де факто ПВО и ВВС РФ уже не боеспособны. УЖЕ.
ще і сатану свою приперли
Скільки життів забере за собою та кривава падлюка.
Агонія ***** може спричинити ще багато жертв.
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Слава нації
Смерть москалям
Будет дальше убивать что бы запугивать людей
Те, що просто сиді не будуть, а працюватимуть на відновленні на шкідливих роботах (варити асфальт для відновлення доріг, зокрема) - то зрозуміло.
Але де їх на ніч триматимуть?
Інфа з соцмереж кацапії - до комітету солдатських матерів кацапстану , вже звернулись близько 2 тис матерів , із заявами про те що їхні виродки перебувають у полоні в Україні .
Це повністю розбиває міф про непереможність фторьой арміі міря . Ганьба а не армія .
На жаль.
Теперь у него 2 выхода. Если проиграет - ***** пойдет не только корабль, а и вся рашка.
Раніше аналітєги ототожнювали ***** з щуром загнаним у кут , якому - коли вже нічого втрачати , тоді він атакує ворога .
А виявилося що той щур це якраз Україна ...! Своїми постійними погрозами розправи з нами , з нашою країною , ***** загнав нас у кут , і тому нам вже нічого втрачати . Звідси у нас і така неймовірна лють на ворога , і безмежна мотивація .
Мы ожидали, что наши друзья и союзники строят нам за спиной крепость, а они построили стену.
І той самий Бернс розказує, що воно не божевільне.
Кончене просто.
Психопат і маньяк, нелюд і вирод.
Воно ненавидить Україну й українців, хоче стерти з землі нашу Батьківщину й наш народ, бо воно не може пробачити нам нашу волелюбність.
Коли ж ти вже звільниш світ од себе ?
Для них подібні висновки - "відкриття".
А ми це знали з самого початку.
Більше того, з цією істотою активно контактували останній рік та буквально січень-лютий 2022.
Все на долоні.
Россияне собрали под Киевом последнее - росгвардию и морскую пехоту из Владивостока, объясняет Виктор Кевлюк, эксперт Центра оборонных стратегий.
- Что можно сказать о ситуации по фронтам? Сколько осталось сил у противника?
- В Минобороне видят 15 БТГр [батальонно-тактических групп] под Киевом, 3 - под Черниговом, 17 - под Херсоном и 3 - возле Мариуполя. Под Сумами и Харьковом враг находится в таком отчаянии, что пару дней будет приходить в себя.
Если говорить подробнее, то Киев остается главной целью развязанной Кремлем войны. Наибольших событий следует ожидать жителям Гостомеля (2 БТГр), Бучи (3 БТГр), Бородянки (3 БТГр), Сытняков (2 БТГр), Борисполя (4 БТГр), Броваров (2 БТГр). Оживление боевых действий произойдет в районах Вышгорода, Гостомеля, Ирпеня, Стоянки.
- Из чего состоит БТГр?
- Российская БТГр состоит из обычного мотострелкового батальона в полном составе, который усилен артдивизионом, танковой ротой, гаубичной батареей, разведротой, зенитно-артиллерийской батареей, взводом ПЗРК, еще по мелочам - саперы, медики, логистика, РЕБ [радиоэлектронная борьба], ПТРК [противотанковые средства]. То есть, БТГр создана под конкретную тактическую задачу.
Все это шапито имеет ОДНУ основную и ОДНУ запасную частоту. Как там их вождь МИД говорил? Дебилы, ***? Вот, верно говорил. Но не о тех. Надо о БТГр и тех, кто их формирует.
Численность такого формирования - до 1000 человек, из которых ведут бой где-то 250−300, их поддерживают огнем еще 350−400, остальные - прислуга.
Бить такое ВСУ умеют не один год и делают это с задором.
- А объясните о частоте связи? Также есть данные, что кое-где командование россиян потеряло связь с подразделениями.
- Есть разные варианты организации управления войсками, а материальной основой этой организации является система связи. Ее построение является отражением управленческой морали подразделения: иерархическая система связи (как мы видим из захваченных русских документов) однозначно свидетельствует об устаревших взглядах на управление войсками. Отсутствие доверия к подчиненным у командиров парализует их инициативу, делает невозможным образование горизонтальных контактов. То есть, подразделения внизу не имеют полноценной возможности поддерживать друг друга. В таких условиях вероятность потери связи существенно выше, ведь подавление нашими подразделениями РЭБ одной частоты парализует управление всей БТГр.
- Самая большая опасность для столицы идет с запада?
- Для захвата Киева формируется штурмовая группировка, в которую включают подразделения Росгвардии (Грозный), 27 отряд СПП «Кузбасс» (Кемерово), 604 центр СПГ Росгвардии «Витязь» (Москва) и частную военную компанию (ЧВК) «Лига» (бывшая «Вагнер», ребрендинг там у них). То есть у противника не осталось войск, из которых можно сформировать штурмовой эшелон. В дело бросают полицейские силы, дополняемые вообще частной конторой. Не стоит считать ЧВК какими-то сверхлюдьми - обычные наемники, подготовленные получше тех, кого мы уже здесь переделали на удобрения.
Под Ирпенем, Бучей и Гостомелем отмечены БТГр от 98 ВДД [воздушно-десантная дивизия ] и 155 ОБРМП [отдельная бригада морской пехоты, базирующаяся в городе Владивосток]. Эти воинские части находились за территорией Украины в качестве резервов, то есть это и есть последний огурец, о котором мы говорили на днях. Должен напомнить, что в боях за Луганский аэропорт львовские десантники уже били 98 ВДД, в том числе в рукопашных схватках, после ухода наших из дотла разбитого аэродрома россияне двое суток боялись туда зайти. В летнюю жару 2014 года там умирали брошенные без воды и медпомощи российские раненые. Сейчас произойдет так же, единственная разница - брошенные своими ивановские десантники будут замерзать. Присутствие морской пехоты из Владивостока говорит о том, что в Украину пригнали все более или менее боеспособное. Я понял бы применение морской пехоты на Киевском море, но в Ирпене?
Также противник еще не оставил надежду добиться успеха под Черниговом, где в районах Семеновка, Мена, Бобровица будут оперировать до 3 БТГр. Цель действий - выйти в Киев с востока.
- У Росгвардии есть боевой опыт? Сколько вообще у россиян осталось резервов?
- Отвечу с конца: анализ спутниковых снимков, проведенный Пентагоном, показывает, что группировка вторжения ввела в операцию все имеющиеся силы и не имеет резервов.
Относительно Росгвардии: бывшие внутренние войска МВД РФ приобрели определенный опыт во время боевых действий на Кавказе, но опыт этот специфичен. В сущности формирование сил безопасности, Росгвардия не может полноценно выполнять задачи сил обороны.
- Что с техникой у россиян?
- ВС РФ имеют огромные запасы вооружения и военной техники еще с советских времен, но следует иметь в виду техническое состояние этих запасов. Помним о том, что без экипажа какая-либо единица - просто определенное количество металла. Потери противника публикуются на официальных ресурсах, поэтому не останавливаемся здесь.
Все, кто следит за ходом войны, уже увидели видео российского эшелона с гражданскими автомашинами разного назначения с опознавательным знаком Z. Это следует понимать следующим образом: потери автомобилей общего назначения достигли такого уровня, что не могут быть оперативно покрыты путем переброски из глубины российской территории. Поэтому под видом привлечения на проверочные сборы изымались автомобили в приграничных областях - из национальной экономики. Я могу ошибаться по поводу правового основания такого изъятия.
- А что по другим направлениям?
- Под Сумами и Харьковом противник потерял инициативу, пытается привести в порядок боевые порядки, как-то пополнить потери и возобновить наступление в Киев по трассе Харьков - Полтава - Киев.
Юго-восточнее Харькова вырисовывалось новое направление действий - на Изюм. Город почти полностью разрушен. Туда же из-под Северодонецка рвутся подразделения 2 АК [армейского корпуса] луганских террористов. Цель - рассечь ОТУ [украинское оперативно-тактическое образование] «Север» и развить наступление на Днепр.
Из-за того, что в ООС [Операции Объединенных сил на Донбассе] боевыми действиями руководят два Героя Украины, я спокоен за этот участок фронта. Попытки агрессора прорвать нашу оборону в районах Старомлиновка и Зачатовка завершились их отступлением в направлении Любимовка. Враг активен в районе Мариуполя, несет потери, но продолжает атако
Чи це вже нових підвезли?
За словами голови Розвідуправління Міноборони генерала Скотта Беррієра, на сьогоднішній день кількість загиблих російських військовослужбовців від 2000 до 4000.
А еще дня 3-4 тому американская разведка докладывала около 6000. Наши рапортуют 12000, у агрессора вообще 500 (ну оно понятно). Реальных цифр похоже не узнает никто
Можем павтарить!!!
Вам пиZда в Україні
в США и Европе все всё знают кто есть где живёт и учится, поэтому:
Кабаеву путина, которая живёт в данный момент в Швейцарии, ее детей, детей путина и вообще всех росийских олигархов и их родственников детей собрать по всему миру и экстрадировать в Украину в разные города... тогда путин сразу и прекратит войну, шах и мат