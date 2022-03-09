Путин может пойти на дальнейшую эскалацию в Украине, - разведка США

Россия может начать эскалацию наступления в Украине, несмотря на военные неудачи и экономические трудности, вызванные международными санкциями.

Об этом заявили руководители разведывательного сообщества США, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Голос Америки".

"Наши аналитики считают, что Путина вряд ли остановят такие неудачи и что он может пойти на эскалацию, удвоив свои усилия, чтобы добиться обезоружения Украины", – сказала директор национальной разведки Аврил Хейнс на ежегодных слушаниях Комитета по разведке Палаты представителей по международным угрозам.

По словам Хейнса, при столь высокой напряженности всегда существует вероятность "нечаянной эскалации". Она констатировала, что аналитики в разведсообществе не заметили изменений в ядерной политике России, кроме тех, которые были обнаружены во время прежних международных кризисов.

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"Мы также не наблюдали изменений позиции (Москвы в) ядерной (сфере)… выходящих за пределы того, что мы видели прежде всего в моменты повышенной напряженности", – сказала Хейнс.

"Я думаю, что Путин сейчас злой и расстроенный. Он, вероятно, удвоит ставку и постарается раздавить украинскую армию, не обращая внимания на жертвы среди гражданского населения", – сказал директор ЦРУ Уильям Бернс. Он отметил, что США активно обмениваются разведданными с Украиной.

Бернс также констатировал, что он и аналитики ЦРУ не видят, как Путин может добиться своей цели – захватить Киев и заменить правительство Владимира Зеленского промосковским марионеточным руководством.

По словам главы Разведуправления Минобороны генерала Скотта Берриера, по предварительным оценкам, на сегодняшний день число погибших во время вторжения в Украину российских военнослужащих могло составлять от 2000 до 4000.

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